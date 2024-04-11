Рашисты ударили по ТЭЦ в Сумах (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. Россияне нанесли удар по местной ТЭЦ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.
\Позже в ОВА сообщили, что россияне ударили КАБами по местной ТЭЦ.
"На месте работают все необходимые службы. Предварительно, люди не пострадали. Последствия удара уточняются. Также был произведен обстрел Эсманской громады Шосткинского района (предварительно – из ствольной артиллерии).
В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу", - отметили в обладминистрации.
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вiд Господа... Я 22 роки живу с Богом i жалкую тiльки,
що ранiше не приняла Його в свое серце. Так, на нашу
долю випали страшнi випробування... Але це не Господь,
а люди розпочали вiйну... Нам не дано зрозумiти дii
Бога Живого, а треба довiряти Йому, як дiти довiряють своiм
земним батькам i навiть бiльше... 😊
"8.Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.
9.Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших. "🙏🙏🙏
Библия Исаия Гл.55 Ст. 8-9
"20.Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.
21.Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди." 🙏🙏🙏
Евангелие 2-е Петра Гл.2 Ст.20-21