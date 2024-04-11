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Новости Война
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Рашисты ударили по ТЭЦ в Сумах (обновлено)

вибух

Во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. Россияне нанесли удар по местной ТЭЦ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

Читайте также: Три человека получили ранения вследствие авиаудара по Сумам, - ОВА

\Позже в ОВА сообщили, что россияне ударили КАБами по местной ТЭЦ.

"На месте работают все необходимые службы. Предварительно, люди не пострадали. Последствия удара уточняются. Также был произведен обстрел Эсманской громады Шосткинского района (предварительно – из ствольной артиллерии).

В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу", - отметили в обладминистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре, - ОВА

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А що там ООН, партнери і Ко? Занепокоєння чекати? Чи це вже наразі не в тренді?
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11.04.2024 17:15 Ответить
Боже спаси та збережи Украiну i наш народ! 🙏🙏🙏
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11.04.2024 17:24 Ответить
За час війни я став атеїстом. Повірте , допоможуть тільки ЗСУ 🇺🇦. Не ображайтеся.
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11.04.2024 17:28 Ответить
Я не ображаюсь, але дуже сумно що ви вiдiйшли
вiд Господа... Я 22 роки живу с Богом i жалкую тiльки,
що ранiше не приняла Його в свое серце. Так, на нашу
долю випали страшнi випробування... Але це не Господь,
а люди розпочали вiйну... Нам не дано зрозумiти дii
Бога Живого, а треба довiряти Йому, як дiти довiряють своiм
земним батькам i навiть бiльше... 😊

"8.Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.
9.Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших. "🙏🙏🙏

Библия Исаия Гл.55 Ст. 8-9

"20.Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.
21.Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди." 🙏🙏🙏

Евангелие 2-е Петра Гл.2 Ст.20-21
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12.04.2024 10:05 Ответить
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11.04.2024 17:58 Ответить
Де там та дурепа із конгресу, яка вчора розказувала , що Україні не можна бити по підрським нпз?! А виходить знищувати українські тец - рашистам можна?!
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11.04.2024 18:00 Ответить
Думаю відповідь ГУР по кацапії буде незабаром.
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11.04.2024 18:00 Ответить
Оце російські легіони наробили таке в Сумщині ,які заходили до белгороду і курську,а потім тікали назад в Україну ,тепер де у пролому році люди жили і сіяли тепер одні руїни
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12.04.2024 11:07 Ответить
 
 