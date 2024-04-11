Рашисти вдарили по ТЕЦ у Сумах (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух. Росіяни завдали удару по місцевій ТЕЦ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному-сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Згодом в ОВА повідомили, що росіяни вдарили КАБами по місцевій ТЕЦ.
"На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються. Також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередьно – зі ствольної артилерії).
Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарн", - зазначили в обладміністрації.
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вiд Господа... Я 22 роки живу с Богом i жалкую тiльки,
що ранiше не приняла Його в свое серце. Так, на нашу
долю випали страшнi випробування... Але це не Господь,
а люди розпочали вiйну... Нам не дано зрозумiти дii
Бога Живого, а треба довiряти Йому, як дiти довiряють своiм
земним батькам i навiть бiльше... 😊
"8.Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.
9.Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших. "🙏🙏🙏
Библия Исаия Гл.55 Ст. 8-9
"20.Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.
21.Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди." 🙏🙏🙏
Евангелие 2-е Петра Гл.2 Ст.20-21