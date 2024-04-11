Рашисти вдарили по ТЕЦ у Сумах (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух. Росіяни завдали удару по місцевій ТЕЦ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному-сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Згодом в ОВА повідомили, що росіяни вдарили КАБами по місцевій ТЕЦ.

"На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються. Також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередьно – зі ствольної артилерії).



Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарн", - зазначили в обладміністрації.

Читайте: Троє людей зазнали поранень внаслідок авіаудару по Сумах, - ОВА