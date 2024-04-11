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Новини Війна
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Рашисти вдарили по ТЕЦ у Сумах (оновлено)

вибух

Під час повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух. Росіяни завдали удару по місцевій ТЕЦ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному-сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Згодом в ОВА повідомили, що росіяни вдарили КАБами по місцевій ТЕЦ.

"На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються. Також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередьно – зі ствольної артилерії).

Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарн", - зазначили в обладміністрації.

Читайте: Троє людей зазнали поранень внаслідок авіаудару по Сумах, - ОВА

Автор: 

вибух (4449) Суми (883)


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А що там ООН, партнери і Ко? Занепокоєння чекати? Чи це вже наразі не в тренді?
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11.04.2024 17:15 Відповісти
Боже спаси та збережи Украiну i наш народ! 🙏🙏🙏
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11.04.2024 17:24 Відповісти
За час війни я став атеїстом. Повірте , допоможуть тільки ЗСУ 🇺🇦. Не ображайтеся.
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11.04.2024 17:28 Відповісти
Я не ображаюсь, але дуже сумно що ви вiдiйшли
вiд Господа... Я 22 роки живу с Богом i жалкую тiльки,
що ранiше не приняла Його в свое серце. Так, на нашу
долю випали страшнi випробування... Але це не Господь,
а люди розпочали вiйну... Нам не дано зрозумiти дii
Бога Живого, а треба довiряти Йому, як дiти довiряють своiм
земним батькам i навiть бiльше... 😊

"8.Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.
9.Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших. "🙏🙏🙏

Библия Исаия Гл.55 Ст. 8-9

"20.Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.
21.Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди." 🙏🙏🙏

Евангелие 2-е Петра Гл.2 Ст.20-21
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12.04.2024 10:05 Відповісти
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11.04.2024 17:58 Відповісти
Де там та дурепа із конгресу, яка вчора розказувала , що Україні не можна бити по підрським нпз?! А виходить знищувати українські тец - рашистам можна?!
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11.04.2024 18:00 Відповісти
Думаю відповідь ГУР по кацапії буде незабаром.
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11.04.2024 18:00 Відповісти
Оце російські легіони наробили таке в Сумщині ,які заходили до белгороду і курську,а потім тікали назад в Україну ,тепер де у пролому році люди жили і сіяли тепер одні руїни
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12.04.2024 11:07 Відповісти
 
 