РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5633 посетителя онлайн
Новости
415 0

Оккупанты выпустили 7 снарядов из тяжелой артиллерии по Марганцу

обстріл,дніпропетровщина,марганець

Сегодня, 11 апреля, россияне ударили по Марганцу в Никопольском районе Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня громко было в Марганце на Никопольщине.

Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. Туда прилетели 7 снарядов. К счастью, обошлось. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в остальных населенных пунктах района и области в целом – без прилетов.

Читайте также: В полночь оккупанты ударили из артиллерии по Марганцу Никопольского района, повреждены жилые дома, газопроводы, линия электропередач. ФОТОрепортаж

Автор: 

Марганец (81) обстрел (27016) Днепропетровская область (3924)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 