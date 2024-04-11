Оккупанты выпустили 7 снарядов из тяжелой артиллерии по Марганцу

Сегодня, 11 апреля, россияне ударили по Марганцу в Никопольском районе Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня громко было в Марганце на Никопольщине.

Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. Туда прилетели 7 снарядов. К счастью, обошлось. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в остальных населенных пунктах района и области в целом – без прилетов.

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