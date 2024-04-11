Окупанти випустили 7 снарядів з важкої артилерії по Марганцю

Сьогодні, 11 квітня, росіяни вдарив по Марганцю в Нікопольському районі Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні гучно було в Марганці, що на Нікопольщині.



Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Туди прилетіло 7 снарядів. На щастя, минулося. Загиблих й постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, у решті населених пунктів району і області в цілому – без прильотів.

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