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В Мариуполе прогремели 3 мощных взрыва, - Андрющенко

маріуполь

В оккупированном Мариуполе было слышно 3 мощных взрыва.

Об этом в своем телеграм-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, два взрыва – это работа российской ПВО в районе порта. После него россияне подняли в воздух вертолеты и самолеты на перехват.

Еще один мощный взрыв прогремел в Мариупольском районе в направлении Тельманово.

"Здесь интереснее. Предварительно #НашіОчіВсюди сообщают о поражениях в районе строительства железной дороги. Но с учетом расстояния и глубины оккупации требует детального уточнения. В итоге - хорошо. Аналогия предхлопка в действии. Поэтому работаем дальше и ставим свечи в церковь Мариупольского Хлопка", - написал Андрющенко.

Читайте также: В оккупированном Мариуполе могут начать "мобилизацию": Главарь террористов "ДНР" Пушилин издал "указ о призыве"

Автор: 

взрыв (6728) Мариуполь (5708) Андрющенко Петр (580)


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Топ комментарии
+3
Дрібничка якась.Але добре й те.
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11.04.2024 20:35
+1
постав собі в сраку ту свічку дебілоід, як вже бісять ці слогани постійні кучно розбавлені піздінгом бабла куди не плюнь......
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11.04.2024 20:40
+1
Стісняюсь спитать: а у нас кожне тимчасово окуповане місто має мера з почтом радників? Зловив себе на думці, що нічого не чув про мерів ТО Донецька, ТО Луганська та їхніх радників...
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11.04.2024 20:55
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Дрібничка якась.Але добре й те.
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11.04.2024 20:35 Ответить
постав собі в сраку ту свічку дебілоід, як вже бісять ці слогани постійні кучно розбавлені піздінгом бабла куди не плюнь......
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11.04.2024 20:40 Ответить
Стісняюсь спитать: а у нас кожне тимчасово окуповане місто має мера з почтом радників? Зловив себе на думці, що нічого не чув про мерів ТО Донецька, ТО Луганська та їхніх радників...
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11.04.2024 20:55 Ответить
так їх нема, міста в окупації 10 років. Про що може казати навіть останній легітимний мер цих міст? Там вже тільки обласна військова адміністрація і все.
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11.04.2024 21:32 Ответить
Так отож. А ці, схоже, будуть "при кріслі" до кінця своїх повноважень як "обраних"... А з яких бюджетів вони утримуються (з почтом)? Окупанти трансфери переказують?
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11.04.2024 21:50 Ответить
вони офіційні представники місцевих общин. Так званий місцевий уряд у вигнанні. Не розумію в чому проблема для вас.
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11.04.2024 21:54 Ответить
Не хотілось би перечитувати закон "Про місцеве самоврядування", але щось я не пригадаю там статті про "місцеву владу в екзилі". Не підкажете, якими нормативними актами регулюється їхня (місцевих урядів у вигнанні) діяльність?
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11.04.2024 23:14 Ответить
Я тобі більше скажу, уряд України в екзилі теж був не за законодавством уряду поки він не був в екзилі =)

І більш того, якщо мер Харкова з'явиться у Полтаві, він не перестане бути мером Харкова.

Бо якщо посилатись на закон як ти, я щось не бачив, щоб по закону в нас десь прописано, що через окупацію чи знищення міста, мер втрачає свої повноваження. Ми ж по закону живемо? Тому, за законом це мер. Ніхто не забирав з нього повноваження, бо це незаконно.
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11.04.2024 23:17 Ответить
Тобто, міський голова (мер) окупованого міста "очолює виконавчий комітет https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 міської ради , головує на її засіданнях. Він забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 виконавчої влади на відповідній території, додержання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституції та законів України, виконання актів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України та відповідних органів виконавчої влади."

Ну, і як справи з виконанням актів Президента України у місті Маріуполь?
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11.04.2024 23:45 Ответить
Ще раз, ти посилався на закон, як головний аргумент. Давай закриємо тему закону. Окупація міста в законі є підставою для втрати повноважень?
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11.04.2024 23:49 Ответить
Президент чи Уряд теж мають такі зобов'язання. Але ти нічого не говориш, що чому Президент, Уряд чи ВР функціонують, якщо вони не *забезпечують здійснення в межах наданих законом повноважень органів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 виконавчої влади на відповідній території, додержання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституції та законів України, виконання актів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України та відповідних органів виконавчої влади.*

Отже, або всі, або ніхто повинні підпадати під цю норму. Отже, є певні міжнародні чи наші прийняті положення, які дозволяють це. Тоді чим відрізняється законно обраний місцевими жителями представник місцевої влади. Місцеві жителі вотум недовіри не оголосили, як і місцева рада.
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11.04.2024 23:53 Ответить
Може десь тут є відповідь:
"Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені також у випадках, передбачених законами України https://protocol.ua/go/141-19 "Про військово-цивільні адміністрації" , https://protocol.ua/go/389-19 "Про правовий режим воєнного стану" .
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12.04.2024 00:53 Ответить
Так в нас є мери Лисичанська , Сєвєродонецька і т.д. , цікаво а мери Сімферополя і Севастополя є ?
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11.04.2024 21:14 Ответить
Звичайно, зарплата тільки невелика-скаржаться
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11.04.2024 21:20 Ответить
А хабарі вже ніхто не несе... Чи досі можна з ними "рєшать вапроси"?
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11.04.2024 21:51 Ответить
Якщо був гучний вибух, то ЖД вже близько.
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11.04.2024 21:30 Ответить
По обе стороны от линии разграничения будет все разрушено.,
а ООН даже не чешится. Чтоото
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12.04.2024 00:22 Ответить
Давненько туди не прилітало.
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12.04.2024 09:07 Ответить
 
 