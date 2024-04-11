В Мариуполе прогремели 3 мощных взрыва, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе было слышно 3 мощных взрыва.

Об этом в своем телеграм-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, два взрыва – это работа российской ПВО в районе порта. После него россияне подняли в воздух вертолеты и самолеты на перехват.

Еще один мощный взрыв прогремел в Мариупольском районе в направлении Тельманово.

"Здесь интереснее. Предварительно #НашіОчіВсюди сообщают о поражениях в районе строительства железной дороги. Но с учетом расстояния и глубины оккупации требует детального уточнения. В итоге - хорошо. Аналогия предхлопка в действии. Поэтому работаем дальше и ставим свечи в церковь Мариупольского Хлопка", - написал Андрющенко.

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