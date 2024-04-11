В Мариуполе прогремели 3 мощных взрыва, - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе было слышно 3 мощных взрыва.
Об этом в своем телеграм-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, два взрыва – это работа российской ПВО в районе порта. После него россияне подняли в воздух вертолеты и самолеты на перехват.
Еще один мощный взрыв прогремел в Мариупольском районе в направлении Тельманово.
"Здесь интереснее. Предварительно #НашіОчіВсюди сообщают о поражениях в районе строительства железной дороги. Но с учетом расстояния и глубины оккупации требует детального уточнения. В итоге - хорошо. Аналогия предхлопка в действии. Поэтому работаем дальше и ставим свечи в церковь Мариупольского Хлопка", - написал Андрющенко.
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І більш того, якщо мер Харкова з'явиться у Полтаві, він не перестане бути мером Харкова.
Бо якщо посилатись на закон як ти, я щось не бачив, щоб по закону в нас десь прописано, що через окупацію чи знищення міста, мер втрачає свої повноваження. Ми ж по закону живемо? Тому, за законом це мер. Ніхто не забирав з нього повноваження, бо це незаконно.
Ну, і як справи з виконанням актів Президента України у місті Маріуполь?
Отже, або всі, або ніхто повинні підпадати під цю норму. Отже, є певні міжнародні чи наші прийняті положення, які дозволяють це. Тоді чим відрізняється законно обраний місцевими жителями представник місцевої влади. Місцеві жителі вотум недовіри не оголосили, як і місцева рада.
"Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені також у випадках, передбачених законами України https://protocol.ua/go/141-19 "Про військово-цивільні адміністрації" , https://protocol.ua/go/389-19 "Про правовий режим воєнного стану" .
а ООН даже не чешится. Чтоото