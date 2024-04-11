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Новини
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У Маріуполі пролунали 3 потужні вибухи, - Андрющенко

маріуполь

В окупованому Маріуполі було чутно 3 потужні вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, два вибухи - це робота російської ППО в районі порту. Після нього росіяни підняли в повітря гвинтокрили та літаки на перехоплення.

Ще одни потужний вибух пролунав у Маріупольському раоні в напрямку Тельманового.

"Тут цікавіше. Попередньо #НашіОчіВсюду повідомляють про ураження в районі будівництва залізниці. Але з урахуванням відстані та глибини окупації потребуж детального уточнення. У підсумку - добре. Аналогія передбавовни в дії. То ж - працюємо далі та ставимо свічки в церкву Маріупольської Бавовни", - написав Андрющенко.

Читайте: Окупанти розносять "платіжки" по зруйнованих будинках Маріуполя, - міськрада

Автор: 

вибух (4449) Маріуполь (3228) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+3
Дрібничка якась.Але добре й те.
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11.04.2024 20:35
+1
постав собі в сраку ту свічку дебілоід, як вже бісять ці слогани постійні кучно розбавлені піздінгом бабла куди не плюнь......
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11.04.2024 20:40
+1
Стісняюсь спитать: а у нас кожне тимчасово окуповане місто має мера з почтом радників? Зловив себе на думці, що нічого не чув про мерів ТО Донецька, ТО Луганська та їхніх радників...
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11.04.2024 20:55
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Дрібничка якась.Але добре й те.
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11.04.2024 20:35 Відповісти
постав собі в сраку ту свічку дебілоід, як вже бісять ці слогани постійні кучно розбавлені піздінгом бабла куди не плюнь......
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11.04.2024 20:40 Відповісти
Стісняюсь спитать: а у нас кожне тимчасово окуповане місто має мера з почтом радників? Зловив себе на думці, що нічого не чув про мерів ТО Донецька, ТО Луганська та їхніх радників...
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11.04.2024 20:55 Відповісти
так їх нема, міста в окупації 10 років. Про що може казати навіть останній легітимний мер цих міст? Там вже тільки обласна військова адміністрація і все.
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11.04.2024 21:32 Відповісти
Так отож. А ці, схоже, будуть "при кріслі" до кінця своїх повноважень як "обраних"... А з яких бюджетів вони утримуються (з почтом)? Окупанти трансфери переказують?
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11.04.2024 21:50 Відповісти
вони офіційні представники місцевих общин. Так званий місцевий уряд у вигнанні. Не розумію в чому проблема для вас.
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11.04.2024 21:54 Відповісти
Не хотілось би перечитувати закон "Про місцеве самоврядування", але щось я не пригадаю там статті про "місцеву владу в екзилі". Не підкажете, якими нормативними актами регулюється їхня (місцевих урядів у вигнанні) діяльність?
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11.04.2024 23:14 Відповісти
Я тобі більше скажу, уряд України в екзилі теж був не за законодавством уряду поки він не був в екзилі =)

І більш того, якщо мер Харкова з'явиться у Полтаві, він не перестане бути мером Харкова.

Бо якщо посилатись на закон як ти, я щось не бачив, щоб по закону в нас десь прописано, що через окупацію чи знищення міста, мер втрачає свої повноваження. Ми ж по закону живемо? Тому, за законом це мер. Ніхто не забирав з нього повноваження, бо це незаконно.
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11.04.2024 23:17 Відповісти
Тобто, міський голова (мер) окупованого міста "очолює виконавчий комітет https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 міської ради , головує на її засіданнях. Він забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 виконавчої влади на відповідній території, додержання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституції та законів України, виконання актів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України та відповідних органів виконавчої влади."

Ну, і як справи з виконанням актів Президента України у місті Маріуполь?
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11.04.2024 23:45 Відповісти
Ще раз, ти посилався на закон, як головний аргумент. Давай закриємо тему закону. Окупація міста в законі є підставою для втрати повноважень?
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11.04.2024 23:49 Відповісти
Президент чи Уряд теж мають такі зобов'язання. Але ти нічого не говориш, що чому Президент, Уряд чи ВР функціонують, якщо вони не *забезпечують здійснення в межах наданих законом повноважень органів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 виконавчої влади на відповідній території, додержання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституції та законів України, виконання актів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України та відповідних органів виконавчої влади.*

Отже, або всі, або ніхто повинні підпадати під цю норму. Отже, є певні міжнародні чи наші прийняті положення, які дозволяють це. Тоді чим відрізняється законно обраний місцевими жителями представник місцевої влади. Місцеві жителі вотум недовіри не оголосили, як і місцева рада.
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11.04.2024 23:53 Відповісти
Може десь тут є відповідь:
"Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені також у випадках, передбачених законами України https://protocol.ua/go/141-19 "Про військово-цивільні адміністрації" , https://protocol.ua/go/389-19 "Про правовий режим воєнного стану" .
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12.04.2024 00:53 Відповісти
Так в нас є мери Лисичанська , Сєвєродонецька і т.д. , цікаво а мери Сімферополя і Севастополя є ?
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11.04.2024 21:14 Відповісти
Звичайно, зарплата тільки невелика-скаржаться
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11.04.2024 21:20 Відповісти
А хабарі вже ніхто не несе... Чи досі можна з ними "рєшать вапроси"?
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11.04.2024 21:51 Відповісти
Якщо був гучний вибух, то ЖД вже близько.
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11.04.2024 21:30 Відповісти
По обе стороны от линии разграничения будет все разрушено.,
а ООН даже не чешится. Чтоото
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12.04.2024 00:22 Відповісти
Давненько туди не прилітало.
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12.04.2024 09:07 Відповісти
 
 