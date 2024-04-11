У Маріуполі пролунали 3 потужні вибухи, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі було чутно 3 потужні вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, два вибухи - це робота російської ППО в районі порту. Після нього росіяни підняли в повітря гвинтокрили та літаки на перехоплення.

Ще одни потужний вибух пролунав у Маріупольському раоні в напрямку Тельманового.

"Тут цікавіше. Попередньо #НашіОчіВсюду повідомляють про ураження в районі будівництва залізниці. Але з урахуванням відстані та глибини окупації потребуж детального уточнення. У підсумку - добре. Аналогія передбавовни в дії. То ж - працюємо далі та ставимо свічки в церкву Маріупольської Бавовни", - написав Андрющенко.

Читайте: Окупанти розносять "платіжки" по зруйнованих будинках Маріуполя, - міськрада