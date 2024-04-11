У Маріуполі пролунали 3 потужні вибухи, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі було чутно 3 потужні вибухи.
Про це у своєму телеграм-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, два вибухи - це робота російської ППО в районі порту. Після нього росіяни підняли в повітря гвинтокрили та літаки на перехоплення.
Ще одни потужний вибух пролунав у Маріупольському раоні в напрямку Тельманового.
"Тут цікавіше. Попередньо #НашіОчіВсюду повідомляють про ураження в районі будівництва залізниці. Але з урахуванням відстані та глибини окупації потребуж детального уточнення. У підсумку - добре. Аналогія передбавовни в дії. То ж - працюємо далі та ставимо свічки в церкву Маріупольської Бавовни", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+3 Василь Воробець
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+1 Andrey Levenov
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+1 Pan Kotskyi
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І більш того, якщо мер Харкова з'явиться у Полтаві, він не перестане бути мером Харкова.
Бо якщо посилатись на закон як ти, я щось не бачив, щоб по закону в нас десь прописано, що через окупацію чи знищення міста, мер втрачає свої повноваження. Ми ж по закону живемо? Тому, за законом це мер. Ніхто не забирав з нього повноваження, бо це незаконно.
Ну, і як справи з виконанням актів Президента України у місті Маріуполь?
Отже, або всі, або ніхто повинні підпадати під цю норму. Отже, є певні міжнародні чи наші прийняті положення, які дозволяють це. Тоді чим відрізняється законно обраний місцевими жителями представник місцевої влади. Місцеві жителі вотум недовіри не оголосили, як і місцева рада.
"Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені також у випадках, передбачених законами України https://protocol.ua/go/141-19 "Про військово-цивільні адміністрації" , https://protocol.ua/go/389-19 "Про правовий режим воєнного стану" .
а ООН даже не чешится. Чтоото