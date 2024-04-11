Последствия российских обстрелов Сумщины: 4 человека получили ранения
В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Ранения получили 4 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
"Зафиксировано 157 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбенская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская громады", - говорится в сообщении.
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (27 взрывов) и минометов (4 взрыва).
- Хотинская громада: были минометные обстрелы (4 взрыва) и артобстрел (2 взрыва).
- Эсманьская громада: зафиксированы минометные обстрелы (17 взрывов) и артобстрелы (15 взрывов). В результате артобстрела ранены двое жителей громады.
- Юношеская громада: обстрелы FPV дроном сброса ВОГ (3 взрыва).
- Свеская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы из ствольной артиллерии (25 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксирован обстрел FPV дроном сброса ВОГ (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
- Великописаревская громада: враг ударил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
- Буринская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).
- Ворожбская громада: русские били из ствольной артиллерии (19 взрывов). Ранены 2 жителя громады.
- Шалыгинская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
- Сумская громада: враг нанес авиационный удар КАБом по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ.
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
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Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий11.04.2024 21:47 Ответить Мне нравится 0
Grigoriy1959
показать весь комментарий11.04.2024 22:00 Ответить Мне нравится 0
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