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Последствия российских обстрелов Сумщины: 4 человека получили ранения

сумщина

В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Ранения получили 4 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

"Зафиксировано 157 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбенская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская громады", - говорится в сообщении.

  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (27 взрывов) и минометов (4 взрыва).
  • Хотинская громада: были минометные обстрелы (4 взрыва) и артобстрел (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: зафиксированы минометные обстрелы (17 взрывов) и артобстрелы (15 взрывов). В результате артобстрела ранены двое жителей громады.
  • Юношеская громада: обстрелы FPV дроном сброса ВОГ (3 взрыва).
  • Свеская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы из ствольной артиллерии (25 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксирован обстрел FPV дроном сброса ВОГ (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: враг ударил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
  • Буринская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).
  • Ворожбская громада: русские били из ствольной артиллерии (19 взрывов). Ранены 2 жителя громады.
  • Шалыгинская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
  • Сумская громада: враг нанес авиационный удар КАБом по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ.
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

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обстрел (27016) Сумская область (3029)


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11.04.2024 21:47 Ответить
Відповідь треба вже давно було готувати. Хоча на одному напрямку: там де діє арта ворога.
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11.04.2024 22:00 Ответить
 
 