Наслідки російських обстрілів Сумщини: 4 людей зазнали поранень, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Поранень зазнали 4 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

"Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади", - йдеться в повідомленні.

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (27 вибухів) та мінометів (4 вибухи).

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи) та артобстріл (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (17 вибухів) та артобстріли (15 вибухів). Внаслідок артобстрілу поранено двох жителів громади.

Юнаківська громада: здійснено обстріли FPV дроном скидання ВОГ (3 вибухи).

Свеська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли зі ствольної артилерії (25 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Буринська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Ворожбянська громада: росіяни били зі ствольної артилерії (19 вибухів). Поранено 2 жителів громади.

Шалигинська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Сумська громада: ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми - місцевій ТЕЦ.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

Читайте: Чотири людини, зокрема 16-річний підліток, зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Сумщини. ФОТОрепортаж