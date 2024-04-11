Наслідки російських обстрілів Сумщини: 4 людей зазнали поранень, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Поранень зазнали 4 людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
"Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади", - йдеться в повідомленні.
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (27 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи) та артобстріл (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (17 вибухів) та артобстріли (15 вибухів). Внаслідок артобстрілу поранено двох жителів громади.
- Юнаківська громада: здійснено обстріли FPV дроном скидання ВОГ (3 вибухи).
- Свеська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли зі ствольної артилерії (25 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
- Буринська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
- Ворожбянська громада: росіяни били зі ствольної артилерії (19 вибухів). Поранено 2 жителів громади.
- Шалигинська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).
- Сумська громада: ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми - місцевій ТЕЦ.
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
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Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар11.04.2024 21:47 Відповісти Мені подобається 0
Grigoriy1959
показати весь коментар11.04.2024 22:00 Відповісти Мені подобається 0
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