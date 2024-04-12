Белый дом после последних ударов РФ: Нужно немедленно предоставить Украине поддержку
Последние ракетно-воздушные удары РФ по Украине и поражение критически важных объектов энергетической инфраструктуры свидетельствуют о необходимости Конгресса США немедленно внести на рассмотрение и принять законопроект с поддержкой Украины.
С таким заявлением выступила в четверг в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Удары по Украине на протяжении последних 24 часов являются еще одним ужасным напоминанием о том, что потребности (в поддержке. - Ред.) Украины являются критическими", - подчеркнула представитель администрации Байдена.
Она отметила, что последние удары поразили самую большую электростанцию в Киевской области, а также энергообъекты в других пяти областях Украины. В этом контексте представитель Белого дома напомнила о заявлениях Президента Украины с призывами предоставить больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотников.
"Необходимо, чтобы спикер Палаты представителей внес на рассмотрение законопроект (с дополнительным финансированием. – Ред.), и мы знаем, что, очевидно, получим преимущественную поддержку со стороны республиканцев и демократов. Мы должны увидеть, что законопроект, поддержанный большинством голосов в Сенате, внесен на рассмотрение", - подчеркнула Жан-Пьер.
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Толку ніякого.
Одне бла, бла...
У політиці (іноді й у звичайному житті) завжди, все довго обговорюють перш ніж зробити й дуже рідко щось роблять швидко. Іноді треба тисячу разів сказати щоб нарешті почули й справа зрушилась.
Всё началось с Абамы, это какой-то позор...
це справа кожного особісто що він робіт в ліжку... я важаю нехай це буде карліця з полуметровім струком,але важліво те що людіна РОБІТ.
напріклад це був брутальній гетеросексуал в 1991,якій в Украінськом парламенті благал залішіті совок жівім (дів. промову "котлета по Кіевські)
Якби слова були чогось варті , раші б вже не існувало.
Як що Бог не втрутиться, то мабуть так і буде, але дива бувають....
Но не хоче, лідор з деменцією.
Я понял бы критиков Байдена, если бы в ноябре был выбор из пяти разных кандидатов. Которые представляли бы все спектры и оттенки ястребиности - выбирай на свой вкус. Но! Но их будет всего два. Еще раз повторю - всего два кандидата. Байден и Трамп. Один из них - за Украину. Второй - за Россию. Вот и всё, что важно в нашей ситуации.
Да, Байден тоже не идеален. И я НЕ адвокат Байдена. Ругайте, критикуйте. Но дальше что? Чтобы что?
Я смотрю в корень, я вижу соль вопроса. А это - Украине нужен Байден, чтобы сохранить независимость. При Трампе Украина потеряет независимость. Вот и всё. Я очень рациональный и логический человек. Какой смысл писать какой не такой Байден, когда ему противостоит агент КГБ?
Забудем про Конгресс. Но президент США формирует международную политику страны. Он договаривается с Японией, Южной Кореей и другими странами о помощи Украине, он создает новые и укрепляет старые альянсы и тд. Байден тянет Украину в НАТО и ЕС. А Трамп выгонял Порошенка с Саммита НАТО. И так далее. Я могу продолжать это на десять страниц, но суть одна - Украине нужен президент во главе США, который за Украину, а не который за Путина.
И еще. Задайте себе вопрос - почему Медведев желает Байдену смерти, а Трампа любит? Вот и всё."
не вірте нікому полагайтесь тільки на своє сприйнятт