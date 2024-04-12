Белый дом после последних ударов РФ: Нужно немедленно предоставить Украине поддержку

Последние ракетно-воздушные удары РФ по Украине и поражение критически важных объектов энергетической инфраструктуры свидетельствуют о необходимости Конгресса США немедленно внести на рассмотрение и принять законопроект с поддержкой Украины.

С таким заявлением выступила в четверг в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Удары по Украине на протяжении последних 24 часов являются еще одним ужасным напоминанием о том, что потребности (в поддержке. - Ред.) Украины являются критическими", - подчеркнула представитель администрации Байдена.

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Она отметила, что последние удары поразили самую большую электростанцию в Киевской области, а также энергообъекты в других пяти областях Украины. В этом контексте представитель Белого дома напомнила о заявлениях Президента Украины с призывами предоставить больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотников.

"Необходимо, чтобы спикер Палаты представителей внес на рассмотрение законопроект (с дополнительным финансированием. – Ред.), и мы знаем, что, очевидно, получим преимущественную поддержку со стороны республиканцев и демократов. Мы должны увидеть, что законопроект, поддержанный большинством голосов в Сенате, внесен на рассмотрение", - подчеркнула Жан-Пьер.