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Новости Помощь Украине
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Белый дом после последних ударов РФ: Нужно немедленно предоставить Украине поддержку

Білий дім

Последние ракетно-воздушные удары РФ по Украине и поражение критически важных объектов энергетической инфраструктуры свидетельствуют о необходимости Конгресса США немедленно внести на рассмотрение и принять законопроект с поддержкой Украины.

С таким заявлением выступила в четверг в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Удары по Украине на протяжении последних 24 часов являются еще одним ужасным напоминанием о том, что потребности (в поддержке. - Ред.) Украины являются критическими", - подчеркнула представитель администрации Байдена.

Также читайте: Война в Украине приблизится к завершению, когда в Конгрессе вынесут на голосование помощь от США, - Байден

Она отметила, что последние удары поразили самую большую электростанцию в Киевской области, а также энергообъекты в других пяти областях Украины. В этом контексте представитель Белого дома напомнила о заявлениях Президента Украины с призывами предоставить больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотников.

"Необходимо, чтобы спикер Палаты представителей внес на рассмотрение законопроект (с дополнительным финансированием. – Ред.), и мы знаем, что, очевидно, получим преимущественную поддержку со стороны республиканцев и демократов. Мы должны увидеть, что законопроект, поддержанный большинством голосов в Сенате, внесен на рассмотрение", - подчеркнула Жан-Пьер.

Автор: 

США (26528) помощь и поддержка (867) Жан-Пьер Карин (56)


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Топ комментарии
+13
Цю мантру, речники Білого дому, повторюють вже декілька місяців підряд.
Толку ніякого.
Одне бла, бла...
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12.04.2024 00:00
+7
Білий дім з блазнями.
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11.04.2024 23:58
+7
Завалили б вже свої хлєбала і не позорились.
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12.04.2024 00:02
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Білий дім з блазнями.
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11.04.2024 23:58 Ответить
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11.04.2024 23:59 Ответить
Цю мантру, речники Білого дому, повторюють вже декілька місяців підряд.
Толку ніякого.
Одне бла, бла...
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12.04.2024 00:00 Ответить
Справа у тому що якщо будуть мовчати тоді ТОЧНО питання не зрушиться з місця. Тому потрібно НЕ МОВЧАТИ!!!
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12.04.2024 00:24 Ответить
Від того, що будеш тисячу раз повторювати слово халва, в роті солодше не стане.
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12.04.2024 00:35 Ответить
Про халву порівняння недоречне від слова ЗОВСІМ.
У політиці (іноді й у звичайному житті) завжди, все довго обговорюють перш ніж зробити й дуже рідко щось роблять швидко. Іноді треба тисячу разів сказати щоб нарешті почули й справа зрушилась.
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12.04.2024 01:58 Ответить
Я не побачив у тому дописі пропозиції "мовчати", я побачив пропозицію нарешті щось зробити.
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12.04.2024 00:50 Ответить
Завалили б вже свої хлєбала і не позорились.
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12.04.2024 00:02 Ответить
То, бл&ть, надайте.
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12.04.2024 00:02 Ответить
Лесбиянка с Гаити теперь является пресс секретарём Белого дома.
Всё началось с Абамы, это какой-то позор...
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12.04.2024 00:05 Ответить
Ви щось маєте проти лесбіянок з Гаїті? Може це особисте?
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12.04.2024 00:12 Ответить
це дуже характерізуе совков....той п@дор,а ота лезбіянка ...
це справа кожного особісто що він робіт в ліжку... я важаю нехай це буде карліця з полуметровім струком,але важліво те що людіна РОБІТ.
напріклад це був брутальній гетеросексуал в 1991,якій в Украінськом парламенті благал залішіті совок жівім (дів. промову "котлета по Кіевські)
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12.04.2024 00:24 Ответить
справа особіста, але воно ж само кидається зі своїм камінґ-аутом у вічі. Ото їблося б собі зі своїми курвами тихенько, то ніхто і не знав та не дорікав
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12.04.2024 00:30 Ответить
Дякую, ****...
Якби слова були чогось варті , раші б вже не існувало.
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12.04.2024 00:12 Ответить
Мнение Сенегала в этом случае не менее важно, чем высказывание регионального лидера стран Центральной Америки.
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12.04.2024 00:19 Ответить
Як все виявилось просто - купив ***** та режим війскових злочинців Кремля одного спікера й допомога від США припинилась...... отака х7йня..... дивні дива кояться у ********* світі.
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12.04.2024 00:22 Ответить
потрібно негайно про це сказати
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12.04.2024 00:23 Ответить
Не виключено.
Як що Бог не втрутиться, то мабуть так і буде, але дива бувають....
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12.04.2024 02:07 Ответить
Піндоси? Портками та онучами засмердило
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12.04.2024 04:06 Ответить
Кстати я что то давненько не слышал этого слова...
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12.04.2024 10:41 Ответить
бо вже не несе достатнього емоційного накалу..
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12.04.2024 14:59 Ответить
то чого розтягуєте котячі.. фостик в павутинку?
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12.04.2024 14:55 Ответить
https://zn.ua/ukr/usa/bajden-mozhe-vidpraviti-miljoni-artilerijskikh-snarjadiv-v-ukrajinu-bezkoshtovno-vzhe-zavtra-forbes.html БАЙДЕН МОЖЕ ВІДПРАВИТИ МІЛЬЙОНИ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СНАРЯДІВ В УКРАЇНУ БЕЗКОШТОВНО ВЖЕ ЗАВТРА - FORBES


Но не хоче, лідор з деменцією.
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12.04.2024 01:00 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/kritikam-bajdena/ Олег Пономарь : "Тем, кто критикует Байдена.
Я понял бы критиков Байдена, если бы в ноябре был выбор из пяти разных кандидатов. Которые представляли бы все спектры и оттенки ястребиности - выбирай на свой вкус. Но! Но их будет всего два. Еще раз повторю - всего два кандидата. Байден и Трамп. Один из них - за Украину. Второй - за Россию. Вот и всё, что важно в нашей ситуации.
Да, Байден тоже не идеален. И я НЕ адвокат Байдена. Ругайте, критикуйте. Но дальше что? Чтобы что?
Я смотрю в корень, я вижу соль вопроса. А это - Украине нужен Байден, чтобы сохранить независимость. При Трампе Украина потеряет независимость. Вот и всё. Я очень рациональный и логический человек. Какой смысл писать какой не такой Байден, когда ему противостоит агент КГБ?
Забудем про Конгресс. Но президент США формирует международную политику страны. Он договаривается с Японией, Южной Кореей и другими странами о помощи Украине, он создает новые и укрепляет старые альянсы и тд. Байден тянет Украину в НАТО и ЕС. А Трамп выгонял Порошенка с Саммита НАТО. И так далее. Я могу продолжать это на десять страниц, но суть одна - Украине нужен президент во главе США, который за Украину, а не который за Путина.
И еще. Задайте себе вопрос - почему Медведев желает Байдену смерти, а Трампа любит? Вот и всё."
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12.04.2024 01:05 Ответить
Пономарь - той же арестович збоку. В 14 році розповідав казки про Анаконду, яка ось-ось задавить паРашу,та що США зроблять з України вітрину на заздрість кацапам. Ще кавою барижив серед своїх читачів.
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12.04.2024 01:35 Ответить
Пономарь та Арестович усі годувалися з соросівської руки
не вірте нікому полагайтесь тільки на своє сприйнятт
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12.04.2024 04:08 Ответить
Якщо ви незадоволені "казками про Анаконду" - то ви просто не доганяєте, що то був невиправданий оптимістичний прогноз від Пономаря. А от те, що дійсність і сила накладених на касапів санкцій виявились іншою, малодієво-песимістичною - то ця помилка сталось не лише в Пономаря. Так, Арестович і Буданов напрогнозували взагалі "два-три дні"; але й інші блогери (а також політики), до яких ми нині дослухаємось - також напомилялись на цю тему.
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12.04.2024 13:51 Ответить
Чому таке враження що це п'єса яку розігрують по нотах ....
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12.04.2024 02:04 Ответить
глобальний поділ світу на сфери впливу. Згідно новому плану Україна відходить ув московсько-китайську зону
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12.04.2024 15:04 Ответить
Це зрозуміло по тому що коїться, все інше залежить від народу України - Помаранчевий і Євромайдан не планувалися США чи Китаєм, це реакція народу України на повернення до РАДЯНЩИНИ яку так ******** Китай.
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12.04.2024 19:05 Ответить
Кон чені. Вже не залишиться скоро шо захищати, а вони все бла бла бл
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12.04.2024 03:50 Ответить
 
 