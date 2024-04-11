Білий дім після останніх ударів РФ: Потрібно негайно надати Україні підтримку

Останні ракетно-повітряні удари РФ по Україні та ураження критично важливих об’єктів енергетичної інфраструктури свідчать про необхідність для Конгресу США негайно внести на розгляд та ухвалити законопроєкт із підтримкою України.

З такою заявою виступила в четвер у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Удари по Україні впродовж останніх 24 годин є ще одним жахливим нагадуванням про те, що потреби (в підтримці. - Ред.) України є критичними", - наголосила представниця адміністрації Байдена.

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Вона зазначила, що останні удари уразили найбільшу електростанцію в Київській області, а також енергооб'єкти в інших п'яти областях України. У цьому контексті речниця Білого дому нагадала про заяви Президента України із закликами надати більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення, щоби захистити людей та критичну інфраструктуру від російських ракет та безпілотників.

"Необхідно, щоби спікер Палати представників вніс на розгляд законопроєкт (із додатковим фінансуванням. - Ред.), і ми знаємо, що, вочевидь, отримаємо переважну підтримку з боку республіканців і демократів. Ми маємо побачити, що законопроєкт, який був підтриманий більшістю голосів у Сенаті, внесений на розгляд", - наголосила Жан-П’єр.