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Білий дім після останніх ударів РФ: Потрібно негайно надати Україні підтримку

Білий дім

Останні ракетно-повітряні удари РФ по Україні та ураження критично важливих об’єктів енергетичної інфраструктури свідчать про необхідність для Конгресу США негайно внести на розгляд та ухвалити законопроєкт із підтримкою України.

З такою заявою виступила в четвер у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Удари по Україні впродовж останніх 24 годин є ще одним жахливим нагадуванням про те, що потреби (в підтримці. - Ред.) України є критичними", - наголосила представниця адміністрації Байдена.

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Вона зазначила, що останні удари уразили найбільшу електростанцію в Київській області, а також енергооб'єкти в інших п'яти областях України. У цьому контексті речниця Білого дому нагадала про заяви Президента України із закликами надати більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення, щоби захистити людей та критичну інфраструктуру від російських ракет та безпілотників.

"Необхідно, щоби спікер Палати представників вніс на розгляд законопроєкт (із додатковим фінансуванням. - Ред.), і ми знаємо, що, вочевидь, отримаємо переважну підтримку з боку республіканців і демократів. Ми маємо побачити, що законопроєкт, який був підтриманий більшістю голосів у Сенаті, внесений на розгляд", - наголосила Жан-П’єр.

Автор: 

США (22769) допомога і підтримка (1160) Жан-П’єр Карін (69)


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Топ коментарі
+13
Цю мантру, речники Білого дому, повторюють вже декілька місяців підряд.
Толку ніякого.
Одне бла, бла...
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12.04.2024 00:00
+7
Білий дім з блазнями.
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11.04.2024 23:58
+7
Завалили б вже свої хлєбала і не позорились.
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12.04.2024 00:02
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Білий дім з блазнями.
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11.04.2024 23:58 Відповісти
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11.04.2024 23:59 Відповісти
Цю мантру, речники Білого дому, повторюють вже декілька місяців підряд.
Толку ніякого.
Одне бла, бла...
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12.04.2024 00:00 Відповісти
Справа у тому що якщо будуть мовчати тоді ТОЧНО питання не зрушиться з місця. Тому потрібно НЕ МОВЧАТИ!!!
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12.04.2024 00:24 Відповісти
Від того, що будеш тисячу раз повторювати слово халва, в роті солодше не стане.
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12.04.2024 00:35 Відповісти
Про халву порівняння недоречне від слова ЗОВСІМ.
У політиці (іноді й у звичайному житті) завжди, все довго обговорюють перш ніж зробити й дуже рідко щось роблять швидко. Іноді треба тисячу разів сказати щоб нарешті почули й справа зрушилась.
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12.04.2024 01:58 Відповісти
Я не побачив у тому дописі пропозиції "мовчати", я побачив пропозицію нарешті щось зробити.
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12.04.2024 00:50 Відповісти
Завалили б вже свої хлєбала і не позорились.
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12.04.2024 00:02 Відповісти
То, бл&ть, надайте.
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12.04.2024 00:02 Відповісти
Лесбиянка с Гаити теперь является пресс секретарём Белого дома.
Всё началось с Абамы, это какой-то позор...
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12.04.2024 00:05 Відповісти
Ви щось маєте проти лесбіянок з Гаїті? Може це особисте?
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12.04.2024 00:12 Відповісти
це дуже характерізуе совков....той п@дор,а ота лезбіянка ...
це справа кожного особісто що він робіт в ліжку... я важаю нехай це буде карліця з полуметровім струком,але важліво те що людіна РОБІТ.
напріклад це був брутальній гетеросексуал в 1991,якій в Украінськом парламенті благал залішіті совок жівім (дів. промову "котлета по Кіевські)
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12.04.2024 00:24 Відповісти
справа особіста, але воно ж само кидається зі своїм камінґ-аутом у вічі. Ото їблося б собі зі своїми курвами тихенько, то ніхто і не знав та не дорікав
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12.04.2024 00:30 Відповісти
Дякую, ****...
Якби слова були чогось варті , раші б вже не існувало.
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12.04.2024 00:12 Відповісти
Мнение Сенегала в этом случае не менее важно, чем высказывание регионального лидера стран Центральной Америки.
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12.04.2024 00:19 Відповісти
Як все виявилось просто - купив ***** та режим війскових злочинців Кремля одного спікера й допомога від США припинилась...... отака х7йня..... дивні дива кояться у ********* світі.
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12.04.2024 00:22 Відповісти
потрібно негайно про це сказати
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12.04.2024 00:23 Відповісти
Не виключено.
Як що Бог не втрутиться, то мабуть так і буде, але дива бувають....
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12.04.2024 02:07 Відповісти
Піндоси? Портками та онучами засмердило
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12.04.2024 04:06 Відповісти
Кстати я что то давненько не слышал этого слова...
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12.04.2024 10:41 Відповісти
бо вже не несе достатнього емоційного накалу..
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12.04.2024 14:59 Відповісти
то чого розтягуєте котячі.. фостик в павутинку?
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12.04.2024 14:55 Відповісти
https://zn.ua/ukr/usa/bajden-mozhe-vidpraviti-miljoni-artilerijskikh-snarjadiv-v-ukrajinu-bezkoshtovno-vzhe-zavtra-forbes.html БАЙДЕН МОЖЕ ВІДПРАВИТИ МІЛЬЙОНИ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СНАРЯДІВ В УКРАЇНУ БЕЗКОШТОВНО ВЖЕ ЗАВТРА - FORBES


Но не хоче, лідор з деменцією.
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12.04.2024 01:00 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/kritikam-bajdena/ Олег Пономарь : "Тем, кто критикует Байдена.
Я понял бы критиков Байдена, если бы в ноябре был выбор из пяти разных кандидатов. Которые представляли бы все спектры и оттенки ястребиности - выбирай на свой вкус. Но! Но их будет всего два. Еще раз повторю - всего два кандидата. Байден и Трамп. Один из них - за Украину. Второй - за Россию. Вот и всё, что важно в нашей ситуации.
Да, Байден тоже не идеален. И я НЕ адвокат Байдена. Ругайте, критикуйте. Но дальше что? Чтобы что?
Я смотрю в корень, я вижу соль вопроса. А это - Украине нужен Байден, чтобы сохранить независимость. При Трампе Украина потеряет независимость. Вот и всё. Я очень рациональный и логический человек. Какой смысл писать какой не такой Байден, когда ему противостоит агент КГБ?
Забудем про Конгресс. Но президент США формирует международную политику страны. Он договаривается с Японией, Южной Кореей и другими странами о помощи Украине, он создает новые и укрепляет старые альянсы и тд. Байден тянет Украину в НАТО и ЕС. А Трамп выгонял Порошенка с Саммита НАТО. И так далее. Я могу продолжать это на десять страниц, но суть одна - Украине нужен президент во главе США, который за Украину, а не который за Путина.
И еще. Задайте себе вопрос - почему Медведев желает Байдену смерти, а Трампа любит? Вот и всё."
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12.04.2024 01:05 Відповісти
Пономарь - той же арестович збоку. В 14 році розповідав казки про Анаконду, яка ось-ось задавить паРашу,та що США зроблять з України вітрину на заздрість кацапам. Ще кавою барижив серед своїх читачів.
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12.04.2024 01:35 Відповісти
Пономарь та Арестович усі годувалися з соросівської руки
не вірте нікому полагайтесь тільки на своє сприйнятт
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12.04.2024 04:08 Відповісти
Якщо ви незадоволені "казками про Анаконду" - то ви просто не доганяєте, що то був невиправданий оптимістичний прогноз від Пономаря. А от те, що дійсність і сила накладених на касапів санкцій виявились іншою, малодієво-песимістичною - то ця помилка сталось не лише в Пономаря. Так, Арестович і Буданов напрогнозували взагалі "два-три дні"; але й інші блогери (а також політики), до яких ми нині дослухаємось - також напомилялись на цю тему.
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12.04.2024 13:51 Відповісти
Чому таке враження що це п'єса яку розігрують по нотах ....
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12.04.2024 02:04 Відповісти
глобальний поділ світу на сфери впливу. Згідно новому плану Україна відходить ув московсько-китайську зону
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12.04.2024 15:04 Відповісти
Це зрозуміло по тому що коїться, все інше залежить від народу України - Помаранчевий і Євромайдан не планувалися США чи Китаєм, це реакція народу України на повернення до РАДЯНЩИНИ яку так ******** Китай.
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12.04.2024 19:05 Відповісти
Кон чені. Вже не залишиться скоро шо захищати, а вони все бла бла бл
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12.04.2024 03:50 Відповісти
 
 