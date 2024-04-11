Білий дім після останніх ударів РФ: Потрібно негайно надати Україні підтримку
Останні ракетно-повітряні удари РФ по Україні та ураження критично важливих об’єктів енергетичної інфраструктури свідчать про необхідність для Конгресу США негайно внести на розгляд та ухвалити законопроєкт із підтримкою України.
З такою заявою виступила в четвер у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Удари по Україні впродовж останніх 24 годин є ще одним жахливим нагадуванням про те, що потреби (в підтримці. - Ред.) України є критичними", - наголосила представниця адміністрації Байдена.
Вона зазначила, що останні удари уразили найбільшу електростанцію в Київській області, а також енергооб'єкти в інших п'яти областях України. У цьому контексті речниця Білого дому нагадала про заяви Президента України із закликами надати більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення, щоби захистити людей та критичну інфраструктуру від російських ракет та безпілотників.
"Необхідно, щоби спікер Палати представників вніс на розгляд законопроєкт (із додатковим фінансуванням. - Ред.), і ми знаємо, що, вочевидь, отримаємо переважну підтримку з боку республіканців і демократів. Ми маємо побачити, що законопроєкт, який був підтриманий більшістю голосів у Сенаті, внесений на розгляд", - наголосила Жан-П’єр.
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Толку ніякого.
Одне бла, бла...
У політиці (іноді й у звичайному житті) завжди, все довго обговорюють перш ніж зробити й дуже рідко щось роблять швидко. Іноді треба тисячу разів сказати щоб нарешті почули й справа зрушилась.
Всё началось с Абамы, это какой-то позор...
це справа кожного особісто що він робіт в ліжку... я важаю нехай це буде карліця з полуметровім струком,але важліво те що людіна РОБІТ.
напріклад це був брутальній гетеросексуал в 1991,якій в Украінськом парламенті благал залішіті совок жівім (дів. промову "котлета по Кіевські)
Якби слова були чогось варті , раші б вже не існувало.
Як що Бог не втрутиться, то мабуть так і буде, але дива бувають....
Но не хоче, лідор з деменцією.
Я понял бы критиков Байдена, если бы в ноябре был выбор из пяти разных кандидатов. Которые представляли бы все спектры и оттенки ястребиности - выбирай на свой вкус. Но! Но их будет всего два. Еще раз повторю - всего два кандидата. Байден и Трамп. Один из них - за Украину. Второй - за Россию. Вот и всё, что важно в нашей ситуации.
Да, Байден тоже не идеален. И я НЕ адвокат Байдена. Ругайте, критикуйте. Но дальше что? Чтобы что?
Я смотрю в корень, я вижу соль вопроса. А это - Украине нужен Байден, чтобы сохранить независимость. При Трампе Украина потеряет независимость. Вот и всё. Я очень рациональный и логический человек. Какой смысл писать какой не такой Байден, когда ему противостоит агент КГБ?
Забудем про Конгресс. Но президент США формирует международную политику страны. Он договаривается с Японией, Южной Кореей и другими странами о помощи Украине, он создает новые и укрепляет старые альянсы и тд. Байден тянет Украину в НАТО и ЕС. А Трамп выгонял Порошенка с Саммита НАТО. И так далее. Я могу продолжать это на десять страниц, но суть одна - Украине нужен президент во главе США, который за Украину, а не который за Путина.
И еще. Задайте себе вопрос - почему Медведев желает Байдену смерти, а Трампа любит? Вот и всё."
не вірте нікому полагайтесь тільки на своє сприйнятт