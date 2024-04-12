Безопасность Евросоюза не должна зависеть от США, - премьер Франции Атталь

Страны Европейского Союза должны рассчитывать на свои вооруженные силы, а не на зонтик безопасности НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу CBC заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

"Мы должны полагаться преимущественно на себя. Нам нужен другой "спасатель". Да, есть НАТО, но мы также должны укрепить политику обороны в ЕС, чтобы иметь этого спасателя", - сказал он.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы "наша безопасность, наш выбор, наша способность поддерживать Украину зависела от голосования за Атлантическим океаном".

Атталь не стал комментировать, какие последствия для коллективной безопасности НАТО будет возможное повторное избрание президентом США Дональда Трампа. "Я не хочу вмешиваться в эти выборы, но скажу, что нам в ЕС стоит справляться самим. Нам нужен европейский суверенитет, европейский оборонный бюджет и оборонная политика", - отметил премьер-министр Франции.

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