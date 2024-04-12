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Безопасность Евросоюза не должна зависеть от США, - премьер Франции Атталь

атталь

Страны Европейского Союза должны рассчитывать на свои вооруженные силы, а не на зонтик безопасности НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу CBC заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

"Мы должны полагаться преимущественно на себя. Нам нужен другой "спасатель". Да, есть НАТО, но мы также должны укрепить политику обороны в ЕС, чтобы иметь этого спасателя", - сказал он.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы "наша безопасность, наш выбор, наша способность поддерживать Украину зависела от голосования за Атлантическим океаном".

Атталь не стал комментировать, какие последствия для коллективной безопасности НАТО будет возможное повторное избрание президентом США Дональда Трампа. "Я не хочу вмешиваться в эти выборы, но скажу, что нам в ЕС стоит справляться самим. Нам нужен европейский суверенитет, европейский оборонный бюджет и оборонная политика", - отметил премьер-министр Франции.

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Автор: 

НАТО (9970) Евросоюз (17102) Атталь Габриэль (10)


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Таке враження, що геть усіх політиків Заходу тільки вчора було пробуджено після довгого летаргічного сну.
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12.04.2024 06:41 Ответить
А так воно і є. Сша *прокинули* всіх. А всі на них так надіялись.
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12.04.2024 06:54 Ответить
Так. Посилення військової компоненти ЕС мае бути. Бо нові умови.

Але з іншого боку не можно і порушувати те що е -
можливо НАТО і «пагане», але без него щоб не було гірше.
Не можно « розпустити нато», не створивши «армію ЕС».

Нагадаемо, що головна мрія ху&ла -
послабити або развалити НАТО…
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12.04.2024 06:52 Ответить
НАТО розвалює не Ху-йло а США з Трампом...
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12.04.2024 07:28 Ответить
Армія ЄС вже є, і це ЗСУ, все що їм потрібно зробити, забезпечити нас зброєю....
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12.04.2024 08:37 Ответить
США треба лікуватись від стеатозу мізків...
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12.04.2024 07:06 Ответить
Это конец НАТО, которое, возможно, будет существовать ещё некоторое время по инерции. ***** показал несостоятельность НАТО, даже не напав на него.
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12.04.2024 07:24 Ответить
 
 