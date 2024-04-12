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Безпека Євросоюзу не має залежати від США, - прем’єр Франції Атталь

атталь

Країни Європейського союзу повинні розраховувати на свої збройні сили, а не на безпекову парасольку НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу CBC заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.

"Ми повинні покладатися переважно на себе. Нам потрібен другий "рятувальник". Так, є НАТО, але ми також повинні зміцнити політику оборони в ЄС, щоб мати цього іншого рятувальника", - сказав він.

Він наголосив, що не воліє, аби "наша безпека, наш вибір, наша спроможність підтримувати Україну залежала від голосування за Атлантичним океаном".

Атталь не став коментувати, які наслідки для колективної безпеки НАТО матиме можливе повторне обрання президентом США Дональда Трампа. "Я не хочу втручатися у ці вибори, але скажу, що нам у ЄС варто давати раду самим. Нам потрібен європейський суверенітет, європейський оборонний бюджет та оборонна політика", - зазначив прем’єр-міністр Франції.

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НАТО (6440) Євросоюз (13398) Атталь Габріель (11)


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Таке враження, що геть усіх політиків Заходу тільки вчора було пробуджено після довгого летаргічного сну.
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12.04.2024 06:41 Відповісти
А так воно і є. Сша *прокинули* всіх. А всі на них так надіялись.
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12.04.2024 06:54 Відповісти
Так. Посилення військової компоненти ЕС мае бути. Бо нові умови.

Але з іншого боку не можно і порушувати те що е -
можливо НАТО і «пагане», але без него щоб не було гірше.
Не можно « розпустити нато», не створивши «армію ЕС».

Нагадаемо, що головна мрія ху&ла -
послабити або развалити НАТО…
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12.04.2024 06:52 Відповісти
НАТО розвалює не Ху-йло а США з Трампом...
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12.04.2024 07:28 Відповісти
Армія ЄС вже є, і це ЗСУ, все що їм потрібно зробити, забезпечити нас зброєю....
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12.04.2024 08:37 Відповісти
США треба лікуватись від стеатозу мізків...
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12.04.2024 07:06 Відповісти
Это конец НАТО, которое, возможно, будет существовать ещё некоторое время по инерции. ***** показал несостоятельность НАТО, даже не напав на него.
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12.04.2024 07:24 Відповісти
 
 