Безпека Євросоюзу не має залежати від США, - прем’єр Франції Атталь

Країни Європейського союзу повинні розраховувати на свої збройні сили, а не на безпекову парасольку НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу CBC заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.

"Ми повинні покладатися переважно на себе. Нам потрібен другий "рятувальник". Так, є НАТО, але ми також повинні зміцнити політику оборони в ЄС, щоб мати цього іншого рятувальника", - сказав він.

Він наголосив, що не воліє, аби "наша безпека, наш вибір, наша спроможність підтримувати Україну залежала від голосування за Атлантичним океаном".

Атталь не став коментувати, які наслідки для колективної безпеки НАТО матиме можливе повторне обрання президентом США Дональда Трампа. "Я не хочу втручатися у ці вибори, але скажу, що нам у ЄС варто давати раду самим. Нам потрібен європейський суверенітет, європейський оборонний бюджет та оборонна політика", - зазначив прем’єр-міністр Франції.

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