Россия пытается повлиять на демократические процессы Франции, – премьер Атталь

Россия явно пытается повлиять на демократические процессы во Франции и Европейском Союзе в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

"Сейчас это вмешательство в выборы извне - большая проблема для нас. Мы видим явное вмешательство, особенно России. Это заметно в социальных сетях и других местах. По-моему, нам следует предупреждать всех о риске этого вмешательства. Это касается дезинформации и фейковых новостей" , – сказал Атталь.

Он отметил важность наличия "стратегии, которая позволила бы нам противостоять дезинформации".

"Поэтому очень важно продолжать работать над этими проблемами. Во Франции у нас есть соответствующая стратегия, особенно по европейским выборам, но также и глобальной безопасности нашего государства", - отметил премьер-министр.

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Атталь добавил, что серьезную опасность представляют также кибернападения.

"Нашим компаниям, нашим малым и средним предприятиям грозит вмешательство и цифровые нападения", - отметил он.