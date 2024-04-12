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Россия пытается повлиять на демократические процессы Франции, – премьер Атталь

атталь,габриель

Россия явно пытается повлиять на демократические процессы во Франции и Европейском Союзе в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

"Сейчас это вмешательство в выборы извне - большая проблема для нас. Мы видим явное вмешательство, особенно России. Это заметно в социальных сетях и других местах. По-моему, нам следует предупреждать всех о риске этого вмешательства. Это касается дезинформации и фейковых новостей" , – сказал Атталь.

Он отметил важность наличия "стратегии, которая позволила бы нам противостоять дезинформации".

"Поэтому очень важно продолжать работать над этими проблемами. Во Франции у нас есть соответствующая стратегия, особенно по европейским выборам, но также и глобальной безопасности нашего государства", - отметил премьер-министр.

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Атталь добавил, что серьезную опасность представляют также кибернападения.

"Нашим компаниям, нашим малым и средним предприятиям грозит вмешательство и цифровые нападения", - отметил он.

Автор: 

россия (95441) Франция (3500) Атталь Габриэль (10)


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Складається враження, що демократичні процеси - це така еуропейська дівоча цнота.
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12.04.2024 07:21 Ответить
А тобі фашистські ндравляться процеси в Кацапії та Китаї?
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12.04.2024 08:30 Ответить
Ви не можете перемогти дракона, самим не ставши драконом.
Проблема не в тому, що ви станете драконом.
Проблема в тому, чи захочете ви після перемоги перетворитись назад.
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12.04.2024 07:59 Ответить
Не ставши драконом може не бути більше ніякої перемоги і завтра для вас, отож краще стати драконом і перемогти, а не здохнути вівцею
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12.04.2024 09:10 Ответить
Так Захід сциться, що раптом не захоче перетворюватись назад.
Тому віддає перевагу "здохнути вівцею", схоже.
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12.04.2024 09:13 Ответить
Сарана носить на собі небезпечні віруси.
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12.04.2024 08:09 Ответить
 
 