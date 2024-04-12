УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7940 відвідувачів онлайн
Новини
1 307 6

Росія намагається вплинути на демократичні процеси Франції, - прем’єр Атталь

атталь,габриель

Росія явно намагається вплинути на демократичні процеси у Франції та Європейському Союзі загалом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.

"Зараз це  втручання у вибори ззовні - велика проблема для нас. Ми бачимо явне втручання, особливо Росії. Це помітно у соціальних мережах й інших місцях. Як на мене, нам слід попереджати усіх про ризик цього втручання. Це стосується дезінформації та фейкових новин", - сказав Атталь.

Він наголосив на важливості наявності "стратегії, яка б дозволила нам протистояти дезінформації".

"Тому дуже важливо продовжувати працювати над цими проблемами. У Франції у нас є відповідна стратегія, особливо стосовно європейських виборів, але також і глобальної безпеки нашої держави", - зазначив прем’єр-міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія стає токсичною: Російські банкіри скаржаться на блокування міжнародних платежів

Атталь додав, що серйозну небезпеку становлять також кібернапади.

"Нашим компаніям, нашим малим та середнім підприємствам загрожує втручання та цифрові напади", - зауважив він.

Автор: 

росія (65122) Франція (3060) Атталь Габріель (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Складається враження, що демократичні процеси - це така еуропейська дівоча цнота.
показати весь коментар
12.04.2024 07:21 Відповісти
А тобі фашистські ндравляться процеси в Кацапії та Китаї?
показати весь коментар
12.04.2024 08:30 Відповісти
Ви не можете перемогти дракона, самим не ставши драконом.
Проблема не в тому, що ви станете драконом.
Проблема в тому, чи захочете ви після перемоги перетворитись назад.
показати весь коментар
12.04.2024 07:59 Відповісти
Не ставши драконом може не бути більше ніякої перемоги і завтра для вас, отож краще стати драконом і перемогти, а не здохнути вівцею
показати весь коментар
12.04.2024 09:10 Відповісти
Так Захід сциться, що раптом не захоче перетворюватись назад.
Тому віддає перевагу "здохнути вівцею", схоже.
показати весь коментар
12.04.2024 09:13 Відповісти
Сарана носить на собі небезпечні віруси.
показати весь коментар
12.04.2024 08:09 Відповісти
 
 