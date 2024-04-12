Росія намагається вплинути на демократичні процеси Франції, - прем’єр Атталь
Росія явно намагається вплинути на демократичні процеси у Франції та Європейському Союзі загалом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.
"Зараз це втручання у вибори ззовні - велика проблема для нас. Ми бачимо явне втручання, особливо Росії. Це помітно у соціальних мережах й інших місцях. Як на мене, нам слід попереджати усіх про ризик цього втручання. Це стосується дезінформації та фейкових новин", - сказав Атталь.
Він наголосив на важливості наявності "стратегії, яка б дозволила нам протистояти дезінформації".
"Тому дуже важливо продовжувати працювати над цими проблемами. У Франції у нас є відповідна стратегія, особливо стосовно європейських виборів, але також і глобальної безпеки нашої держави", - зазначив прем’єр-міністр.
Атталь додав, що серйозну небезпеку становлять також кібернапади.
"Нашим компаніям, нашим малим та середнім підприємствам загрожує втручання та цифрові напади", - зауважив він.
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