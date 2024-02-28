Россия является прямой угрозой для Франции, - премьер Атталь
Россия изменила свою позицию по отношению к Франции, поэтому руководство страны не может категорически отвергать никаких мер в поддержке Украины.
Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, выступая перед французским сенатом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Сенаторы спрашивали Атталя о заявлении президента страны Эмманюэля Макрона о вероятности отправки войск в Украину. Он уточнил, что речь может идти о военных, которые будут проводить учения или присоединятся к противовоздушной обороне, но не к боям на фронте.
В то же время глава правительства выразил убеждение, что Франция не может принять перспективу победы РФ в войне, потому что "за Украиной - мы".
"Россия изменила свою позицию. Ее позиция ужесточилась в контексте этого конфликта, в том числе, в отношении нас, Франции, и ее союзников… Реальность такова, что Россия является прямой и непосредственной угрозой для Франции на всех уровнях", – заявил Атталь.
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🚛❗️Балістика з повітряного простору Брянської області рф!
може щось дійде до головного мозку
К. Носельроде. Министр ИД росийской империи.
За півроку до Кримської війни...
мабуть "уранової руди"
Уранову руду відправляють на завод де відбувається збагачення руди до уранового оксидного концентрату, який називають "жовтий кек". Це порошок жовтого кольору, який використовується для отримання ізотопів урану 233 та 235, що використовуються в атомній енергетиці.
Це порошок жовтого кольору, який використовується для отримання ізотопів урану 233 та 235
Це був би перший крок щодо усвідомлення кацапської небезпеки.
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Здание, которое было штабом иранских сил, было полностью разрушено. На место происшествия направляются машины скорой помощи и пожарные ....
https://dumskaya.net/news/novym-premer-ministrom-frantcii-stal-potomok-kaz-181473/ua/ Новим прем`єр-міністром Франції став нащадок козацької родини Курисів - творців таємничих замків біля Одеси
Давайте більше снарядів, арти і літачків, а не язиком тріпайте