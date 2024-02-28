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Новости Война
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Франция (3354) Атталь Габриэль (10)

Россия является прямой угрозой для Франции, - премьер Атталь

атталь

Россия изменила свою позицию по отношению к Франции, поэтому руководство страны не может категорически отвергать никаких мер в поддержке Украины.

Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, выступая перед французским сенатом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сенаторы спрашивали Атталя о заявлении президента страны Эмманюэля Макрона о вероятности отправки войск в Украину. Он уточнил, что речь может идти о военных, которые будут проводить учения или присоединятся к противовоздушной обороне, но не к боям на фронте.

В то же время глава правительства выразил убеждение, что Франция не может принять перспективу победы РФ в войне, потому что "за Украиной - мы".

"Россия изменила свою позицию. Ее позиция ужесточилась в контексте этого конфликта, в том числе, в отношении нас, Франции, и ее союзников… Реальность такова, что Россия является прямой и непосредственной угрозой для Франции на всех уровнях", – заявил Атталь.

Читайте также: Макрон хочет возглавить Европу по вопросу Украины, однако Франция может ему этого не позволить, - Politico
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Топ комментарии
+19
Ого! Ти ба, росія - загроза! Не пройшло і 2х років я к до них доперло!
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28.02.2024 21:41
+11
похоже Хйло по-привычке наехал, и его культурно предупредили. но обычно это не останавливает. до ЕС постепенно доходит, может и США придут в себя со временем, бешеных собак нужно стрелять как можно быстрее.
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28.02.2024 21:43
+11
До шольца, орбана і фіцо ще НІ. 😁
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28.02.2024 21:49
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Повітряна !!

🚛❗️Балістика з повітряного простору Брянської області рф!
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28.02.2024 21:40 Ответить
Треба щоб усі біженці у своїх телефонах підключили цю функцію і ЩОБ ЕВРОПЕЙЦІ ЗВИКАЛИ СЛУХАТИ ЦЮ ТРИВОГУ І ВДЕНЬ І ВНОЧІ.

може щось дійде до головного мозку
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28.02.2024 22:03 Ответить
кстати, хорошая идея!! провести флеш моб во всех странах, кто там сейчас. Не выключать телефон пока воет сирена, и пусть европейцы и амеры наслаждаются.
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28.02.2024 23:52 Ответить
Так , я звернула увагу що вони аж підскочують як чують сирену
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29.02.2024 00:44 Ответить
іди геть!
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29.02.2024 00:33 Ответить
Ого! Ти ба, росія - загроза! Не пройшло і 2х років я к до них доперло!
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28.02.2024 21:41 Ответить
До шольца, орбана і фіцо ще НІ. 😁
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28.02.2024 21:49 Ответить
Там докуя исчо всяких ********* есть, нах...
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28.02.2024 22:29 Ответить
Ого, ти ба 1939-2024, не пройшло і 85 років як фіни сказали що знову готові "скирдувать" кацапів. Питання в симетричних відповідях, коли Виборг і Карелія наш?
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28.02.2024 22:25 Ответить
похоже Хйло по-привычке наехал, и его культурно предупредили. но обычно это не останавливает. до ЕС постепенно доходит, может и США придут в себя со временем, бешеных собак нужно стрелять как можно быстрее.
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28.02.2024 21:43 Ответить
Може и з французів люди будуть
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28.02.2024 21:43 Ответить
Людей з них почала робити ще Анна Ярославна і таки зробила
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28.02.2024 22:49 Ответить
не со всех
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28.02.2024 23:53 Ответить
Звісно робила - а імперія Каролінгів то таке нічого такого ( вона існувала тоді коли в Києві ше - до речі а шо в Києві тоді було? ). Не тре недооцінювати власну історію але й переоцінювати також не треба .
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29.02.2024 06:18 Ответить
схоже, Іноземний легіон нудиться без діла
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28.02.2024 21:45 Ответить
мені особливо подобаються оці мьясники із сокирами у шкіряних фартухах

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28.02.2024 21:48 Ответить
Свині також дочасу думають, що господарі їх закрили і годують, бо вони красіві і гарно хрюкають.
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28.02.2024 21:46 Ответить
Росия похожа на бешенную собаку, которую скоро пристрелят всем селом.
К. Носельроде. Министр ИД росийской империи.
За півроку до Кримської війни...
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28.02.2024 21:49 Ответить
Дивне сприйняття загрози у французів. Франція, Угорщина і Болгарія блокують запровадження санкцій ЄС проти сектора атомної енергетики росії, зокрема державного концерну "росатом". Це таке садо-мазо?
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28.02.2024 21:50 Ответить
Навпаки. Франції потрібне ядерне паливо.
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29.02.2024 00:58 Ответить
на кшталт "роблю мінет, бо потрібні білки"
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29.02.2024 01:24 Ответить
Ніт це дешо інше - ядерна енергетика то є найбільш неефективна по використанню ресурсів галузь енергетики, з всього урану шо добувається в ядерних ректорах використовується менше відсотка того урану ( є звісно варіант використовувати майже 100 % але - але його не використовують через плутоній шо використовується в тому варіанті ).
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29.02.2024 06:24 Ответить
Повз касу, невігласе. Уран не добувається у реакторах, він туди завантажується у касетах.
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29.02.2024 09:13 Ответить
Зрозуміло ви в нас друкувач а не читач - "з всього урану шо добувається в ядерних ректорах використовується менше відсотка того урану".
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29.02.2024 09:23 Ответить
Запальний танок на граблях, невігласе? )))
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29.02.2024 09:28 Ответить
Ага точно - кому як не вам знати про танок на граблях ( ви вже виконали друге па - цікаво третє буде чи ні ?). Ви щось про ізотопи чули чи як ?
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29.02.2024 09:52 Ответить
з всього урану шо добувається в ядерних ректорах використовується менше відсотка того урану

мабуть "уранової руди"
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29.02.2024 14:24 Ответить
Власне урану - ізотоп урану 235 який використовується в реакторах складає менше відсотка в урані який добувають. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83 - почитайте .
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29.02.2024 14:33 Ответить
ізотопи ... хех ... до тих ізотопів ще топать і топать ...

Уранову руду відправляють на завод де відбувається збагачення руди до уранового оксидного концентрату, який називають "жовтий кек". Це порошок жовтого кольору, який використовується для отримання ізотопів урану 233 та 235, що використовуються в атомній енергетиці.
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29.02.2024 15:59 Ответить
Який такий уран 233 в природній руді ? Може уран 238 ?
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29.02.2024 16:08 Ответить
Це порошок жовтого кольору, який використовується для отримання ізотопів урану 233 та 235
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01.03.2024 21:48 Ответить
Можу у вашому Всесвіті це так - але в нашому трішки інакше. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) - почитайте і до речі уран 233 виробляють а не добувають.
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01.03.2024 22:16 Ответить


Це порошок жовтого кольору, який використовується для отримання ізотопів урану 233 та 235

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02.03.2024 11:58 Ответить
Я вам навів посилання на стороннє джерело інформації - виж продовжуєте казать "Халва" , продовжуйте й далі - може вам і дійсно стане халвистій в роті хз. Щасти вам а я пшов .
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02.03.2024 12:08 Ответить
Може забороните кацапам їхню шипучку називати "Шампанським"?

Це був би перший крок щодо усвідомлення кацапської небезпеки.
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28.02.2024 21:50 Ответить
Дякуемо Франції
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28.02.2024 22:04 Ответить
Кращої реклами рюцкого міря і не придумаєш .
.
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28.02.2024 22:11 Ответить
Вся ця французька активність наводить на думку що вони могли отримати якісь розвіддані щодо російських намірів, щодо них. І це їм дуже не сподобалося
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28.02.2024 22:16 Ответить
Здається, що основними причинами були політичні (підняття рейтингів і т.п.) і геополітичні (протистояння проти "вагнерів" в Північній Африці)
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28.02.2024 23:04 Ответить
нет что-то случилось, что Макрона понесло....
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28.02.2024 23:55 Ответить
дивуюсь як "вагнери"туди взагалі змогли пролізти проти французів і китайців
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29.02.2024 01:03 Ответить
28 февраля, Израиль нанес удары по трем центрам Дамаска .
Здание, которое было штабом иранских сил, было полностью разрушено. На место происшествия направляются машины скорой помощи и пожарные ....
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28.02.2024 22:19 Ответить
Ізраїлбтани молодці, ге слухть ні ООН, ні сцикунів лідерів ЄС, херачать терористіа там де знаходять, не дивлчись на назву держави!
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28.02.2024 22:44 Ответить
Добре те, що тепер кацапів можуть не допустити до Парижської олімпіади (здається, через пів-року вона буде). Нарешті справедливість настане, бо боляче було дивитись, як на недавній чемпіонат світу з футболу РФ направила у Францію свої вишколені дисципліновані загони під видом вболівальників, і ці загони вчіняли там массові побоїща звичайних вболівальників з других країн, і в тому числі вбили одного англійця і десятки жорстоко покалічили (і їм нічого за це не було)
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28.02.2024 23:01 Ответить
********* типу сама відмовилась
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29.02.2024 01:00 Ответить
Они еще за Наполеона ответят!
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28.02.2024 23:02 Ответить
за Бонапарта нашего !
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29.02.2024 01:14 Ответить
Наші люди
https://dumskaya.net/news/novym-premer-ministrom-frantcii-stal-potomok-kaz-181473/ua/ Новим прем`єр-міністром Франції став нащадок козацької родини Курисів - творців таємничих замків біля Одеси
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28.02.2024 23:28 Ответить
Еврика мля🤦🤦🤦
Давайте більше снарядів, арти і літачків, а не язиком тріпайте
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29.02.2024 02:06 Ответить
 
 