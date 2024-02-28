Россия является прямой угрозой для Франции, - премьер Атталь

Россия изменила свою позицию по отношению к Франции, поэтому руководство страны не может категорически отвергать никаких мер в поддержке Украины.

Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, выступая перед французским сенатом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сенаторы спрашивали Атталя о заявлении президента страны Эмманюэля Макрона о вероятности отправки войск в Украину. Он уточнил, что речь может идти о военных, которые будут проводить учения или присоединятся к противовоздушной обороне, но не к боям на фронте.

В то же время глава правительства выразил убеждение, что Франция не может принять перспективу победы РФ в войне, потому что "за Украиной - мы".

"Россия изменила свою позицию. Ее позиция ужесточилась в контексте этого конфликта, в том числе, в отношении нас, Франции, и ее союзников… Реальность такова, что Россия является прямой и непосредственной угрозой для Франции на всех уровнях", – заявил Атталь.

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