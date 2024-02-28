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Новини Війна
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Росія є прямою загрозою для Франції, - прем’єр Атталь

атталь

Росія змінила свою позицію щодо Франції, тому керівництво країни не може категорично відкидати жодних заходів у підтримці України.

Про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, виступаючи перед французьким сенатом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Сенатори питали Атталя про заяву президента країни Емманюеля Макрона щодо ймовірності відправки військ до України. Він уточнив, що може йтися про військових, які проводитимуть навчання або долучаться до протиповітряної оборони, але не до боїв на фронті.

Водночас голова уряду висловив переконання, що Франція не може прийняти перспективу перемоги РФ у війні, тому що "за Україною ми".

"Росія змінила свою позицію. Її позиція стала жорсткішою в контексті цього конфлікту, в тому числі щодо нас, Франції та її союзників… Реальність така, що Росія є прямою та безпосередньою загрозою для Франції на всіх рівнях", – заявив Атталь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон хоче очолити Європу щодо питання України, проте Франція може йому цього не дозволити, - Politico

Автор: 

Франція (3076) Атталь Габріель (11)


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Топ коментарі
+19
Ого! Ти ба, росія - загроза! Не пройшло і 2х років я к до них доперло!
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28.02.2024 21:41
+11
похоже Хйло по-привычке наехал, и его культурно предупредили. но обычно это не останавливает. до ЕС постепенно доходит, может и США придут в себя со временем, бешеных собак нужно стрелять как можно быстрее.
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28.02.2024 21:43
+11
До шольца, орбана і фіцо ще НІ. 😁
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28.02.2024 21:49
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Повітряна !!

🚛❗️Балістика з повітряного простору Брянської області рф!
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28.02.2024 21:40 Відповісти
Треба щоб усі біженці у своїх телефонах підключили цю функцію і ЩОБ ЕВРОПЕЙЦІ ЗВИКАЛИ СЛУХАТИ ЦЮ ТРИВОГУ І ВДЕНЬ І ВНОЧІ.

може щось дійде до головного мозку
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28.02.2024 22:03 Відповісти
кстати, хорошая идея!! провести флеш моб во всех странах, кто там сейчас. Не выключать телефон пока воет сирена, и пусть европейцы и амеры наслаждаются.
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28.02.2024 23:52 Відповісти
Так , я звернула увагу що вони аж підскочують як чують сирену
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29.02.2024 00:44 Відповісти
іди геть!
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29.02.2024 00:33 Відповісти
Ого! Ти ба, росія - загроза! Не пройшло і 2х років я к до них доперло!
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28.02.2024 21:41 Відповісти
До шольца, орбана і фіцо ще НІ. 😁
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28.02.2024 21:49 Відповісти
Там докуя исчо всяких ********* есть, нах...
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28.02.2024 22:29 Відповісти
Ого, ти ба 1939-2024, не пройшло і 85 років як фіни сказали що знову готові "скирдувать" кацапів. Питання в симетричних відповідях, коли Виборг і Карелія наш?
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28.02.2024 22:25 Відповісти
похоже Хйло по-привычке наехал, и его культурно предупредили. но обычно это не останавливает. до ЕС постепенно доходит, может и США придут в себя со временем, бешеных собак нужно стрелять как можно быстрее.
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28.02.2024 21:43 Відповісти
Може и з французів люди будуть
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28.02.2024 21:43 Відповісти
Людей з них почала робити ще Анна Ярославна і таки зробила
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28.02.2024 22:49 Відповісти
не со всех
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28.02.2024 23:53 Відповісти
Звісно робила - а імперія Каролінгів то таке нічого такого ( вона існувала тоді коли в Києві ше - до речі а шо в Києві тоді було? ). Не тре недооцінювати власну історію але й переоцінювати також не треба .
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29.02.2024 06:18 Відповісти
схоже, Іноземний легіон нудиться без діла
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28.02.2024 21:45 Відповісти
мені особливо подобаються оці мьясники із сокирами у шкіряних фартухах

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28.02.2024 21:48 Відповісти
Свині також дочасу думають, що господарі їх закрили і годують, бо вони красіві і гарно хрюкають.
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28.02.2024 21:46 Відповісти
Росия похожа на бешенную собаку, которую скоро пристрелят всем селом.
К. Носельроде. Министр ИД росийской империи.
За півроку до Кримської війни...
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28.02.2024 21:49 Відповісти
Дивне сприйняття загрози у французів. Франція, Угорщина і Болгарія блокують запровадження санкцій ЄС проти сектора атомної енергетики росії, зокрема державного концерну "росатом". Це таке садо-мазо?
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28.02.2024 21:50 Відповісти
Навпаки. Франції потрібне ядерне паливо.
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29.02.2024 00:58 Відповісти
на кшталт "роблю мінет, бо потрібні білки"
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29.02.2024 01:24 Відповісти
Ніт це дешо інше - ядерна енергетика то є найбільш неефективна по використанню ресурсів галузь енергетики, з всього урану шо добувається в ядерних ректорах використовується менше відсотка того урану ( є звісно варіант використовувати майже 100 % але - але його не використовують через плутоній шо використовується в тому варіанті ).
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29.02.2024 06:24 Відповісти
Повз касу, невігласе. Уран не добувається у реакторах, він туди завантажується у касетах.
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29.02.2024 09:13 Відповісти
Зрозуміло ви в нас друкувач а не читач - "з всього урану шо добувається в ядерних ректорах використовується менше відсотка того урану".
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29.02.2024 09:23 Відповісти
Запальний танок на граблях, невігласе? )))
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29.02.2024 09:28 Відповісти
Ага точно - кому як не вам знати про танок на граблях ( ви вже виконали друге па - цікаво третє буде чи ні ?). Ви щось про ізотопи чули чи як ?
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29.02.2024 09:52 Відповісти
з всього урану шо добувається в ядерних ректорах використовується менше відсотка того урану

мабуть "уранової руди"
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29.02.2024 14:24 Відповісти
Власне урану - ізотоп урану 235 який використовується в реакторах складає менше відсотка в урані який добувають. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83 - почитайте .
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29.02.2024 14:33 Відповісти
ізотопи ... хех ... до тих ізотопів ще топать і топать ...

Уранову руду відправляють на завод де відбувається збагачення руди до уранового оксидного концентрату, який називають "жовтий кек". Це порошок жовтого кольору, який використовується для отримання ізотопів урану 233 та 235, що використовуються в атомній енергетиці.
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29.02.2024 15:59 Відповісти
Який такий уран 233 в природній руді ? Може уран 238 ?
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29.02.2024 16:08 Відповісти
Це порошок жовтого кольору, який використовується для отримання ізотопів урану 233 та 235
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01.03.2024 21:48 Відповісти
Можу у вашому Всесвіті це так - але в нашому трішки інакше. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) - почитайте і до речі уран 233 виробляють а не добувають.
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01.03.2024 22:16 Відповісти


Це порошок жовтого кольору, який використовується для отримання ізотопів урану 233 та 235

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02.03.2024 11:58 Відповісти
Я вам навів посилання на стороннє джерело інформації - виж продовжуєте казать "Халва" , продовжуйте й далі - може вам і дійсно стане халвистій в роті хз. Щасти вам а я пшов .
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02.03.2024 12:08 Відповісти
Може забороните кацапам їхню шипучку називати "Шампанським"?

Це був би перший крок щодо усвідомлення кацапської небезпеки.
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28.02.2024 21:50 Відповісти
Дякуемо Франції
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28.02.2024 22:04 Відповісти
Кращої реклами рюцкого міря і не придумаєш .
.
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28.02.2024 22:11 Відповісти
Вся ця французька активність наводить на думку що вони могли отримати якісь розвіддані щодо російських намірів, щодо них. І це їм дуже не сподобалося
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28.02.2024 22:16 Відповісти
Здається, що основними причинами були політичні (підняття рейтингів і т.п.) і геополітичні (протистояння проти "вагнерів" в Північній Африці)
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28.02.2024 23:04 Відповісти
нет что-то случилось, что Макрона понесло....
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28.02.2024 23:55 Відповісти
дивуюсь як "вагнери"туди взагалі змогли пролізти проти французів і китайців
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29.02.2024 01:03 Відповісти
28 февраля, Израиль нанес удары по трем центрам Дамаска .
Здание, которое было штабом иранских сил, было полностью разрушено. На место происшествия направляются машины скорой помощи и пожарные ....
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28.02.2024 22:19 Відповісти
Ізраїлбтани молодці, ге слухть ні ООН, ні сцикунів лідерів ЄС, херачать терористіа там де знаходять, не дивлчись на назву держави!
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28.02.2024 22:44 Відповісти
Добре те, що тепер кацапів можуть не допустити до Парижської олімпіади (здається, через пів-року вона буде). Нарешті справедливість настане, бо боляче було дивитись, як на недавній чемпіонат світу з футболу РФ направила у Францію свої вишколені дисципліновані загони під видом вболівальників, і ці загони вчіняли там массові побоїща звичайних вболівальників з других країн, і в тому числі вбили одного англійця і десятки жорстоко покалічили (і їм нічого за це не було)
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28.02.2024 23:01 Відповісти
********* типу сама відмовилась
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29.02.2024 01:00 Відповісти
Они еще за Наполеона ответят!
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28.02.2024 23:02 Відповісти
за Бонапарта нашего !
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29.02.2024 01:14 Відповісти
Наші люди
https://dumskaya.net/news/novym-premer-ministrom-frantcii-stal-potomok-kaz-181473/ua/ Новим прем`єр-міністром Франції став нащадок козацької родини Курисів - творців таємничих замків біля Одеси
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28.02.2024 23:28 Відповісти
Еврика мля🤦🤦🤦
Давайте більше снарядів, арти і літачків, а не язиком тріпайте
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29.02.2024 02:06 Відповісти
 
 