Росія є прямою загрозою для Франції, - прем’єр Атталь
Росія змінила свою позицію щодо Франції, тому керівництво країни не може категорично відкидати жодних заходів у підтримці України.
Про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, виступаючи перед французьким сенатом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Сенатори питали Атталя про заяву президента країни Емманюеля Макрона щодо ймовірності відправки військ до України. Він уточнив, що може йтися про військових, які проводитимуть навчання або долучаться до протиповітряної оборони, але не до боїв на фронті.
Водночас голова уряду висловив переконання, що Франція не може прийняти перспективу перемоги РФ у війні, тому що "за Україною ми".
"Росія змінила свою позицію. Її позиція стала жорсткішою в контексті цього конфлікту, в тому числі щодо нас, Франції та її союзників… Реальність така, що Росія є прямою та безпосередньою загрозою для Франції на всіх рівнях", – заявив Атталь.
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🚛❗️Балістика з повітряного простору Брянської області рф!
може щось дійде до головного мозку
К. Носельроде. Министр ИД росийской империи.
За півроку до Кримської війни...
мабуть "уранової руди"
Уранову руду відправляють на завод де відбувається збагачення руди до уранового оксидного концентрату, який називають "жовтий кек". Це порошок жовтого кольору, який використовується для отримання ізотопів урану 233 та 235, що використовуються в атомній енергетиці.
Це порошок жовтого кольору, який використовується для отримання ізотопів урану 233 та 235
Це був би перший крок щодо усвідомлення кацапської небезпеки.
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Здание, которое было штабом иранских сил, было полностью разрушено. На место происшествия направляются машины скорой помощи и пожарные ....
https://dumskaya.net/news/novym-premer-ministrom-frantcii-stal-potomok-kaz-181473/ua/ Новим прем`єр-міністром Франції став нащадок козацької родини Курисів - творців таємничих замків біля Одеси
Давайте більше снарядів, арти і літачків, а не язиком тріпайте