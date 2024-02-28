Росія є прямою загрозою для Франції, - прем’єр Атталь

Росія змінила свою позицію щодо Франції, тому керівництво країни не може категорично відкидати жодних заходів у підтримці України.

Про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, виступаючи перед французьким сенатом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Сенатори питали Атталя про заяву президента країни Емманюеля Макрона щодо ймовірності відправки військ до України. Він уточнив, що може йтися про військових, які проводитимуть навчання або долучаться до протиповітряної оборони, але не до боїв на фронті.

Водночас голова уряду висловив переконання, що Франція не може прийняти перспективу перемоги РФ у війні, тому що "за Україною ми".

"Росія змінила свою позицію. Її позиція стала жорсткішою в контексті цього конфлікту, в тому числі щодо нас, Франції та її союзників… Реальність така, що Росія є прямою та безпосередньою загрозою для Франції на всіх рівнях", – заявив Атталь.

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