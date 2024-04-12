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12 076 73

У США нет "плана Б" для военной помощи Украине, - Bloomberg

сша,україна

Администрация президента США Джо Байдена все больше разочаровывается как республиканцами в Конгрессе, так и союзниками в Европе из-за задержек с финансированием борьбы Украины против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

"У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, которая по-прежнему застряла в Конгрессе, по словам американских чиновников, попросивших не называть их имена, во время частных обсуждений. А европейским лидерам необходимо преодолеть задержки и использовать доходы от заблокированных суверенных российских активов, чтобы помочь Украине", - пишет издание.

Европейские страны также должны срочно отреагировать на просьбу Украины предоставить стране больше систем ПВО Patriot из собственных запасов, сказал другой источник.

Также читайте: Путин планирует войну на истощение и надеется на уменьшение поддержки Украины, - Bloomberg

Автор: 

помощь (7788) США (26528) Украина (44930) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+23
Важко навіть сказати хто викликає більшу огиду, ************ та потенційний ворог України Трамп, чи лівацька, імпотентна та брехлива адміністрація Байдена
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12.04.2024 08:22
+21
Кончені.
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12.04.2024 08:08
+21
На не хочуть вони нічого об'являти. Тицяють пальцями один в одного,щоб перед виборами набрати балів. Треш.
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12.04.2024 08:09
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Зачаровані! - об"явіть фарс - мажор і надаваите зброю
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12.04.2024 08:07 Ответить
На не хочуть вони нічого об'являти. Тицяють пальцями один в одного,щоб перед виборами набрати балів. Треш.
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12.04.2024 08:09 Ответить
Ясен ***
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12.04.2024 08:11 Ответить
Кончені.
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12.04.2024 08:08 Ответить


Пентагон, не чекаючи рішення Конгресу, хоче знайти для України додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту об'єктів енергетики від атак РФ.

Як інформує із посиланням на https://www.holosameryky.com/a/sche-odne-zhahlyve-nagaduvannia-sco-potreba-krytychna-bilyi-dim/7566322.html Голос Америки, про це заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер.

"Звичайно, найважливіше, що ми можемо зробити, це схвалити додаткове фінансування. Але це не означає, що міністерство оборони та уряд США нічого не роблять", - сказав Райдер. Джерело:
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12.04.2024 08:10 Ответить
Це гроші з бюджету США на 2024 рік, який у березні проголосували. Там було 300 млн баксів для України, і от з них взяли. Як ви розумієте, багато за 300 млн не поставиш, тим більше 138 вже витратили
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12.04.2024 08:52 Ответить
Плану немає, але щось робиться.
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12.04.2024 08:58 Ответить
Робиться, бо є хоча б ці невеликі кошти. Але вони швидко закінчаться. А далі нічого робитись не буде, доки не приймуть новий нормальний пакет, кредит, не кредит, але що не будь треба приймати, бо інакше нам жопа.
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12.04.2024 09:16 Ответить
у байдена достатньо можливостей і важелів для прийняття рішень!
але, я зрозумів. у всьому винен, паперєднік, трамп!
не можна качати каное, бо рейтинг впаде.
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12.04.2024 08:12 Ответить
Дійсно,якби не рудий кнур допомогу давно б надали.
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12.04.2024 08:26 Ответить
Президентську кампанію байдена фінансує Шеврон. А Шеврон з Казахстану через всю рашку в Новоросійськ під свої танкери нафту качає. Там навар, як два наші річні бюджети. То що, по вашому дешевше, збудувати нафтопровід в обхід рашки, чи просто подзвонити старині Джо?
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12.04.2024 08:44 Ответить
"У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А", - Кулеба про військову допомогу Заходу Джерело:
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12.04.2024 08:12 Ответить
Це все може закінчитись планом Ґ
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12.04.2024 10:27 Ответить
Це написали журналісти,бо унизу інформація про допомогу не на один мільйон . Може досить самим себе хоронити такими фейками
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12.04.2024 08:14 Ответить
неназване джерело:
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12.04.2024 08:15 Ответить
Сегодня пятница! День космонавтики на кацапстане, можем многое услышать от димона космонавта!
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12.04.2024 08:37 Ответить
Сьгодні день, коли українець Корольов запустив в космос кацапського майора. Перед тим були собаки, мала бути мавпа, але, мавп в Союзі було дуже мало, а майорів - хоч греблю гати! От і запустили майора.
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12.04.2024 14:08 Ответить
На наших очах, в Україні відбувається смерть колективного Заходу.
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12.04.2024 08:15 Ответить
Це ж потрібно бути такими лицемірами - шоб питання допомоги Украіні перекидати один на одного
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12.04.2024 08:16 Ответить
Колапс совісті та параліч здорового глузду.
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12.04.2024 08:27 Ответить
Стурбованість та занепокоєння в них змінилась на розчарування.
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12.04.2024 09:13 Ответить
План А - Альцгеймер, план Б - Паркенсон !
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12.04.2024 08:17 Ответить
План Г - Трамп.
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12.04.2024 08:29 Ответить
Та і для плану А теж
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12.04.2024 08:17 Ответить
А із ким вона ото розмовляє, "Адміністрація"?
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12.04.2024 08:20 Ответить
Важко навіть сказати хто викликає більшу огиду, ************ та потенційний ворог України Трамп, чи лівацька, імпотентна та брехлива адміністрація Байдена
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12.04.2024 08:22 Ответить
100%
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12.04.2024 08:28 Ответить
Продажна західна преса.є пара темок які ці гондони в упор не бачать чому не дали ф-16 або як з сотнею танків перемогти 12.5 тисяч?
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12.04.2024 08:29 Ответить
І жодної Хейлі на обрії - от що хєрово насправді.
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12.04.2024 08:57 Ответить
А чому це ТРАМП потенційний ворог? Я вбачаю в ньому потенційного Рятівника України.
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12.04.2024 10:06 Ответить
Ви часом не з тих, хто сдєлалі всєх вмєстєі у 2019?
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12.04.2024 10:10 Ответить
Адміністрація президента США Джо Байдена дедалі більше розчаровується
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Якраз Джо Байден заблокував суттєву допомогу Україні в 2022-2023 роках оскільки це відповідало його стратегії виснажувати росію. То, що це робиться кров,ю українців його не обходило і не обходить. Я часом просто не розумію чого так ломлять списи спорячи про Трампа, що він агент путіна та ворог України. Байден що кращий? Якраз він заблокував Ленд-ліз, він також постійно блокував передачу нам німецьких танків. Тицьнув 7 Хаймарсів і всі кричали "Ой який молодець." Лише в США на складах пиляться 1100 хаймарсів і якби в 2022 році нам дали хоть 100, то війна вже могла б закінчитися. Але це Байдену не вигідно. А зараз йде просто цинічна гра всього Заходу: нас тупо використовуюють для сточування росії. Коли був саміт у Вільнюсі, то туди притащили 10 Петріотів а нам зараз не можуть знайти навть 2. Мені часами просто хочеться щоб Україна здалася і паутін вдарив на цей завше стурбований, завши переляканий, нікчемний і просто "лядський Захід.
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12.04.2024 11:18 Ответить
жОПа зеленего президента
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12.04.2024 11:49 Ответить
Класно сказано. Ні додати ані відняти.Приєднуюсь.
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12.04.2024 13:38 Ответить
А до чого тут Байден та демократи, якщо допомогу блокують республіканці? Де логіка?
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12.04.2024 14:47 Ответить
Для початку треба було хоч на план "А" згодитись! https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234 https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234

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12.04.2024 08:26 Ответить
Ізраїлю, як приперло, минулого місяця надали і бомби і ракети без усяких танців з бубнами навкруго Конгресу, і жодна падлюка не пискнула.
Танцюристи з яйцями, трісця їх матері.
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12.04.2024 08:28 Ответить
ну якщо зовсім цинічно підходити до цього питання, то формально США Україні нічого не повинні, одже у них з Ізраїлем реальний договір а не "меморандум", плюс у штатах, дуже активно діють представники діаспори та ************ інтереси Ізраїлю, на відміну від клоуна, який крім своїх менеджерів і себе коханого не підпускає нікого до міжнародних переговорів. Що загалом не робить США меншими мудаками.
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12.04.2024 10:14 Ответить
Якійсь дивний у нас був ленд-ліз, закінчився не почавшись, наче вже війна закінчилась. Це щось схоже на Будапештський меморандум.
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12.04.2024 08:28 Ответить
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12.04.2024 08:29 Ответить
За два дні після великодніх канікул Палати представників, тобто за 10-11 квітня, іще три конгресмени підписались під петицією "Клопотання #9 про звільнення", яка процедурно при набранні 218 голосів дозволяє голосувати за законопроєкт HR 5673 про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без подання спікера Джонсона.
Станом на початок дня 12.04.2024 вже назбиралось 194 голоси. Тож, залишилось зібрати 24.
Якщо за 2 дні зібрано 3 голоси, то в середньому вихолить 1,5 голоси в день.
Тобто десь через 16 днів, тобто 27.04.20 всі голоси мають бути.
Таким чином, до дня Православного Великодня 2024 року закон США про допомогу Україні має бути прийнятий.
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12.04.2024 08:30 Ответить
ви за два роки надавали так нікуди ставити аж один Петріот , 20 Атакамс і 30 іржавих Абрамсів . талібам більше лишили .
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12.04.2024 08:31 Ответить
Зато у преЗедента есть план "В", "С" и т. д.
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12.04.2024 08:46 Ответить
Там кроме курительного других планов и не было никаких ...
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13.04.2024 00:11 Ответить
По ходу, все "гаранты" нашей безопасности наклали на Будапештский меморандум:
- кацапы по-большому, американцы по-маленькому, а англичане стоят и нюхают....
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12.04.2024 08:47 Ответить
Саме час його денонсувати і цитувати х"ла, якщо не буде України, то не буде і світу. Хай трохи понервуюсь.
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12.04.2024 10:04 Ответить
Не хотілось би щоб західна культура зникла, але поки воно до того йде. Хто б їм нагадав що у китайців і кацапів нема концепції невід'ємного природнього права людини на життя. Він є лише в західній культурі
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12.04.2024 09:04 Ответить
Ну що ж, ставімося по-філософськи, щоб не впадати у повний відчай. Римська імперія (західна та що) теж зникла... а на її місці через 1500 років виникла нова нація
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12.04.2024 11:18 Ответить
План «б» для США. Передайте зброю будь-які країні НАТО, ті самі Великобританії, а та за символічну суму продасть її Україні.
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12.04.2024 09:16 Ответить
Тобто ленд ліз який був планом "Б" вже взагалі не обговорюється.
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12.04.2024 09:16 Ответить
Давайте план С, уроды.
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12.04.2024 09:47 Ответить
Головне про ленд-ліз від СШАДжо Байден 9 травня 2022-го https://24tv.ua/istorichna-mit-bayden-********-zakon-pro-lend-liz-dlya-***************** підписав закон про ленд-ліз для України. Втім, він набув чинності лише 1 жовтня.Ленд-ліз надає президенту США розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні. Нам швидко передаватимуть необхідну зброю без зайвої бюрократії - від патронів та танків до літаків і ППО.Це працює таким чином: Україна подає запит, Білий дім його розглядає й після схвалення одразу передає нашій державі.Натомість усі фінансові питання вирішуватимуть згодом, вже після постачання озброєння
https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234
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12.04.2024 09:54 Ответить
Сейчас это выглядит просто как издевательство.
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12.04.2024 11:14 Ответить
У США немає яєць. Почнемо саме з цього.
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12.04.2024 09:58 Ответить
Дайте вгадаю: польський прапорець - це тому що Старлінк.
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12.04.2024 10:21 Ответить
Ні це тому що я проживаю у Польщі і є її громадянином, але походжу з України і знаю українську мову.
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12.04.2024 10:23 Ответить
Тоді не посилайте нахєр союзників України, сидячи в Польщі.
Або приїжджайте і допомагайте впоратись до кінця війни.
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12.04.2024 10:24 Ответить
Я і так допомагаю, а і без мене так є кому впоратись, головну щоб зброї було більше.
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12.04.2024 10:26 Ответить
А для цього треба... не посилати союзників і не кричати, що Україна і сама впорається. З об'єднаним ВПК росії, КНДР та Ірану та за підтримки Китаю, ага.
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12.04.2024 10:27 Ответить
Це просто ганьба
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12.04.2024 10:29 Ответить
болячка "а то путєн нападьот" виявилася заразною... світ зійшов з розуму
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12.04.2024 10:31 Ответить
Про цю допомогу Україні доведеться просто забути. Конгрес більше гічого суттєвого в Україну не дасть. Все, що буде надходити, це якись жалюгідні посуви в порівнянні з тими кількостями гроей і озброєнь які потрібно. Тому повертаємось до симливських рушниць, карабінів, мисливських ножів.
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12.04.2024 10:52 Ответить
https://zn.ua/ukr/usa/bajden-mozhe-vidpraviti-miljoni-artilerijskikh-snarjadiv-v-ukrajinu-bezkoshtovno-vzhe-zavtra-forbes.html БАЙДЕН МОЖЕ ВІДПРАВИТИ МІЛЬЙОНИ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СНАРЯДІВ В УКРАЇНУ БЕЗКОШТОВНО ВЖЕ ЗАВТРА - FORBES


Но не хоче, лідор з деменцією.
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12.04.2024 10:58 Ответить
Байден и без Конгресса имеет право и возможность пеоедавать оружие Украине.
По Ленд Лизу.
Но не передаёт.
Почему?
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12.04.2024 11:11 Ответить
Чего пристал к деду, он не помнит имени собственной жены, тянет руки в пустоту и хромает на обе ноги.
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12.04.2024 14:13 Ответить
Від Зеленського вірус підхватили.
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12.04.2024 12:56 Ответить
Що виходе, а те що кощєй безсмертний переграв Нато, він шугонув Нато що нападе на Прибалтіку, ті перестали допомагати, бо порахували і обісра.ися, а також з Китаєм шугонули США що нападуть на Тайвань, там теж обісра.ся, але оці великі аналітики не доперли, що якщо озброїти Україну, вона показово нанесе такий удар, що армії у кощея не буде років 5-10, а хитрий Китай передума робити монополії по виробництву чипів, все просто.
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12.04.2024 13:57 Ответить
гаранти, ****...
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12.04.2024 14:14 Ответить
Ще в 22 році казали, що Україні дали 2 роки з допомогою від штатів, щоб розібратись з війною. Два роки закінчились.
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12.04.2024 16:23 Ответить
 
 