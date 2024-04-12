У США нет "плана Б" для военной помощи Украине, - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена все больше разочаровывается как республиканцами в Конгрессе, так и союзниками в Европе из-за задержек с финансированием борьбы Украины против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

"У США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, которая по-прежнему застряла в Конгрессе, по словам американских чиновников, попросивших не называть их имена, во время частных обсуждений. А европейским лидерам необходимо преодолеть задержки и использовать доходы от заблокированных суверенных российских активов, чтобы помочь Украине", - пишет издание.

Европейские страны также должны срочно отреагировать на просьбу Украины предоставить стране больше систем ПВО Patriot из собственных запасов, сказал другой источник.

Также читайте: Путин планирует войну на истощение и надеется на уменьшение поддержки Украины, - Bloomberg