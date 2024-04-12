У США немає "плану Б" для військової допомоги Україні, - Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена дедалі більше розчаровується як республіканцями в Конгресі, так і союзниками в Європі через затримки з фінансуванням боротьби України проти Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на неназвані джерела.

"У США немає "плану Б" щодо надання допомоги Україні, за винятком військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, яка, як і раніше, застрягла в Конгресі, за словами американських чиновників, які попросили не називати їхнього імені під час приватних обговорень. А європейським лідерам необхідно подолати затримки і використати прибуток від заблокованих суверенних російських активів, щоб допомогти Україні", - пише видання.

Європейські країни також мають терміново відреагувати на прохання України надати країні більше систем ППО Patriot із власних запасів, сказало інше джерело.

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