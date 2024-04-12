У США немає "плану Б" для військової допомоги Україні, - Bloomberg
Адміністрація президента США Джо Байдена дедалі більше розчаровується як республіканцями в Конгресі, так і союзниками в Європі через затримки з фінансуванням боротьби України проти Росії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на неназвані джерела.
"У США немає "плану Б" щодо надання допомоги Україні, за винятком військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, яка, як і раніше, застрягла в Конгресі, за словами американських чиновників, які попросили не називати їхнього імені під час приватних обговорень. А європейським лідерам необхідно подолати затримки і використати прибуток від заблокованих суверенних російських активів, щоб допомогти Україні", - пише видання.
Європейські країни також мають терміново відреагувати на прохання України надати країні більше систем ППО Patriot із власних запасів, сказало інше джерело.
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Пентагон, не чекаючи рішення Конгресу, хоче знайти для України додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту об'єктів енергетики від атак РФ.
Як інформує із посиланням на https://www.holosameryky.com/a/sche-odne-zhahlyve-nagaduvannia-sco-potreba-krytychna-bilyi-dim/7566322.html Голос Америки, про це заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер.
"Звичайно, найважливіше, що ми можемо зробити, це схвалити додаткове фінансування. Але це не означає, що міністерство оборони та уряд США нічого не роблять", - сказав Райдер. Джерело:
але, я зрозумів. у всьому винен, паперєднік, трамп!
не можна качати каное, бо рейтинг впаде.
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Якраз Джо Байден заблокував суттєву допомогу Україні в 2022-2023 роках оскільки це відповідало його стратегії виснажувати росію. То, що це робиться кров,ю українців його не обходило і не обходить. Я часом просто не розумію чого так ломлять списи спорячи про Трампа, що він агент путіна та ворог України. Байден що кращий? Якраз він заблокував Ленд-ліз, він також постійно блокував передачу нам німецьких танків. Тицьнув 7 Хаймарсів і всі кричали "Ой який молодець." Лише в США на складах пиляться 1100 хаймарсів і якби в 2022 році нам дали хоть 100, то війна вже могла б закінчитися. Але це Байдену не вигідно. А зараз йде просто цинічна гра всього Заходу: нас тупо використовуюють для сточування росії. Коли був саміт у Вільнюсі, то туди притащили 10 Петріотів а нам зараз не можуть знайти навть 2. Мені часами просто хочеться щоб Україна здалася і паутін вдарив на цей завше стурбований, завши переляканий, нікчемний і просто "лядський Захід.
Танцюристи з яйцями, трісця їх матері.
Станом на початок дня 12.04.2024 вже назбиралось 194 голоси. Тож, залишилось зібрати 24.
Якщо за 2 дні зібрано 3 голоси, то в середньому вихолить 1,5 голоси в день.
Тобто десь через 16 днів, тобто 27.04.20 всі голоси мають бути.
Таким чином, до дня Православного Великодня 2024 року закон США про допомогу Україні має бути прийнятий.
- кацапы по-большому, американцы по-маленькому, а англичане стоят и нюхают....
https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234
Або приїжджайте і допомагайте впоратись до кінця війни.
Но не хоче, лідор з деменцією.
По Ленд Лизу.
Но не передаёт.
Почему?