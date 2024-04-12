УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7878 відвідувачів онлайн
Новини
12 076 73

У США немає "плану Б" для військової допомоги Україні, - Bloomberg

сша,україна

Адміністрація президента США Джо Байдена дедалі більше розчаровується як республіканцями в Конгресі, так і союзниками в Європі через затримки з фінансуванням боротьби України проти Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на неназвані джерела.

"У США немає "плану Б" щодо надання допомоги Україні, за винятком військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, яка, як і раніше, застрягла в Конгресі, за словами американських чиновників, які попросили не називати їхнього імені під час приватних обговорень. А європейським лідерам необхідно подолати затримки і використати прибуток від заблокованих суверенних російських активів, щоб допомогти Україні", - пише видання.

Європейські країни також мають терміново відреагувати на прохання України надати країні більше систем ППО Patriot із власних запасів, сказало інше джерело.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім після останніх ударів РФ: Потрібно негайно надати Україні підтримку

Автор: 

допомога (8341) США (22769) Україна (5887) Bloomberg (235)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Важко навіть сказати хто викликає більшу огиду, ************ та потенційний ворог України Трамп, чи лівацька, імпотентна та брехлива адміністрація Байдена
показати весь коментар
12.04.2024 08:22
+21
Кончені.
показати весь коментар
12.04.2024 08:08
+21
На не хочуть вони нічого об'являти. Тицяють пальцями один в одного,щоб перед виборами набрати балів. Треш.
показати весь коментар
12.04.2024 08:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачаровані! - об"явіть фарс - мажор і надаваите зброю
показати весь коментар
12.04.2024 08:07 Відповісти
На не хочуть вони нічого об'являти. Тицяють пальцями один в одного,щоб перед виборами набрати балів. Треш.
показати весь коментар
12.04.2024 08:09 Відповісти
Ясен ***
показати весь коментар
12.04.2024 08:11 Відповісти
Кончені.
показати весь коментар
12.04.2024 08:08 Відповісти


Пентагон, не чекаючи рішення Конгресу, хоче знайти для України додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту об'єктів енергетики від атак РФ.

Як інформує із посиланням на https://www.holosameryky.com/a/sche-odne-zhahlyve-nagaduvannia-sco-potreba-krytychna-bilyi-dim/7566322.html Голос Америки, про це заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер.

"Звичайно, найважливіше, що ми можемо зробити, це схвалити додаткове фінансування. Але це не означає, що міністерство оборони та уряд США нічого не роблять", - сказав Райдер. Джерело:
показати весь коментар
12.04.2024 08:10 Відповісти
Це гроші з бюджету США на 2024 рік, який у березні проголосували. Там було 300 млн баксів для України, і от з них взяли. Як ви розумієте, багато за 300 млн не поставиш, тим більше 138 вже витратили
показати весь коментар
12.04.2024 08:52 Відповісти
Плану немає, але щось робиться.
показати весь коментар
12.04.2024 08:58 Відповісти
Робиться, бо є хоча б ці невеликі кошти. Але вони швидко закінчаться. А далі нічого робитись не буде, доки не приймуть новий нормальний пакет, кредит, не кредит, але що не будь треба приймати, бо інакше нам жопа.
показати весь коментар
12.04.2024 09:16 Відповісти
у байдена достатньо можливостей і важелів для прийняття рішень!
але, я зрозумів. у всьому винен, паперєднік, трамп!
не можна качати каное, бо рейтинг впаде.
показати весь коментар
12.04.2024 08:12 Відповісти
Дійсно,якби не рудий кнур допомогу давно б надали.
показати весь коментар
12.04.2024 08:26 Відповісти
Президентську кампанію байдена фінансує Шеврон. А Шеврон з Казахстану через всю рашку в Новоросійськ під свої танкери нафту качає. Там навар, як два наші річні бюджети. То що, по вашому дешевше, збудувати нафтопровід в обхід рашки, чи просто подзвонити старині Джо?
показати весь коментар
12.04.2024 08:44 Відповісти
"У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А", - Кулеба про військову допомогу Заходу Джерело:
показати весь коментар
12.04.2024 08:12 Відповісти
Це все може закінчитись планом Ґ
показати весь коментар
12.04.2024 10:27 Відповісти
Це написали журналісти,бо унизу інформація про допомогу не на один мільйон . Може досить самим себе хоронити такими фейками
показати весь коментар
12.04.2024 08:14 Відповісти
неназване джерело:
показати весь коментар
12.04.2024 08:15 Відповісти
Сегодня пятница! День космонавтики на кацапстане, можем многое услышать от димона космонавта!
показати весь коментар
12.04.2024 08:37 Відповісти
Сьгодні день, коли українець Корольов запустив в космос кацапського майора. Перед тим були собаки, мала бути мавпа, але, мавп в Союзі було дуже мало, а майорів - хоч греблю гати! От і запустили майора.
показати весь коментар
12.04.2024 14:08 Відповісти
На наших очах, в Україні відбувається смерть колективного Заходу.
показати весь коментар
12.04.2024 08:15 Відповісти
Це ж потрібно бути такими лицемірами - шоб питання допомоги Украіні перекидати один на одного
показати весь коментар
12.04.2024 08:16 Відповісти
Колапс совісті та параліч здорового глузду.
показати весь коментар
12.04.2024 08:27 Відповісти
Стурбованість та занепокоєння в них змінилась на розчарування.
показати весь коментар
12.04.2024 09:13 Відповісти
План А - Альцгеймер, план Б - Паркенсон !
показати весь коментар
12.04.2024 08:17 Відповісти
План Г - Трамп.
показати весь коментар
12.04.2024 08:29 Відповісти
Та і для плану А теж
показати весь коментар
12.04.2024 08:17 Відповісти
А із ким вона ото розмовляє, "Адміністрація"?
показати весь коментар
12.04.2024 08:20 Відповісти
Важко навіть сказати хто викликає більшу огиду, ************ та потенційний ворог України Трамп, чи лівацька, імпотентна та брехлива адміністрація Байдена
показати весь коментар
12.04.2024 08:22 Відповісти
100%
показати весь коментар
12.04.2024 08:28 Відповісти
Продажна західна преса.є пара темок які ці гондони в упор не бачать чому не дали ф-16 або як з сотнею танків перемогти 12.5 тисяч?
показати весь коментар
12.04.2024 08:29 Відповісти
І жодної Хейлі на обрії - от що хєрово насправді.
показати весь коментар
12.04.2024 08:57 Відповісти
А чому це ТРАМП потенційний ворог? Я вбачаю в ньому потенційного Рятівника України.
показати весь коментар
12.04.2024 10:06 Відповісти
Ви часом не з тих, хто сдєлалі всєх вмєстєі у 2019?
показати весь коментар
12.04.2024 10:10 Відповісти
Адміністрація президента США Джо Байдена дедалі більше розчаровується
======================================================

Якраз Джо Байден заблокував суттєву допомогу Україні в 2022-2023 роках оскільки це відповідало його стратегії виснажувати росію. То, що це робиться кров,ю українців його не обходило і не обходить. Я часом просто не розумію чого так ломлять списи спорячи про Трампа, що він агент путіна та ворог України. Байден що кращий? Якраз він заблокував Ленд-ліз, він також постійно блокував передачу нам німецьких танків. Тицьнув 7 Хаймарсів і всі кричали "Ой який молодець." Лише в США на складах пиляться 1100 хаймарсів і якби в 2022 році нам дали хоть 100, то війна вже могла б закінчитися. Але це Байдену не вигідно. А зараз йде просто цинічна гра всього Заходу: нас тупо використовуюють для сточування росії. Коли був саміт у Вільнюсі, то туди притащили 10 Петріотів а нам зараз не можуть знайти навть 2. Мені часами просто хочеться щоб Україна здалася і паутін вдарив на цей завше стурбований, завши переляканий, нікчемний і просто "лядський Захід.
показати весь коментар
12.04.2024 11:18 Відповісти
жОПа зеленего президента
показати весь коментар
12.04.2024 11:49 Відповісти
Класно сказано. Ні додати ані відняти.Приєднуюсь.
показати весь коментар
12.04.2024 13:38 Відповісти
А до чого тут Байден та демократи, якщо допомогу блокують республіканці? Де логіка?
показати весь коментар
12.04.2024 14:47 Відповісти
Для початку треба було хоч на план "А" згодитись! https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234 https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234

показати весь коментар
12.04.2024 08:26 Відповісти
Ізраїлю, як приперло, минулого місяця надали і бомби і ракети без усяких танців з бубнами навкруго Конгресу, і жодна падлюка не пискнула.
Танцюристи з яйцями, трісця їх матері.
показати весь коментар
12.04.2024 08:28 Відповісти
ну якщо зовсім цинічно підходити до цього питання, то формально США Україні нічого не повинні, одже у них з Ізраїлем реальний договір а не "меморандум", плюс у штатах, дуже активно діють представники діаспори та ************ інтереси Ізраїлю, на відміну від клоуна, який крім своїх менеджерів і себе коханого не підпускає нікого до міжнародних переговорів. Що загалом не робить США меншими мудаками.
показати весь коментар
12.04.2024 10:14 Відповісти
Якійсь дивний у нас був ленд-ліз, закінчився не почавшись, наче вже війна закінчилась. Це щось схоже на Будапештський меморандум.
показати весь коментар
12.04.2024 08:28 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2024 08:29 Відповісти
За два дні після великодніх канікул Палати представників, тобто за 10-11 квітня, іще три конгресмени підписались під петицією "Клопотання #9 про звільнення", яка процедурно при набранні 218 голосів дозволяє голосувати за законопроєкт HR 5673 про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без подання спікера Джонсона.
Станом на початок дня 12.04.2024 вже назбиралось 194 голоси. Тож, залишилось зібрати 24.
Якщо за 2 дні зібрано 3 голоси, то в середньому вихолить 1,5 голоси в день.
Тобто десь через 16 днів, тобто 27.04.20 всі голоси мають бути.
Таким чином, до дня Православного Великодня 2024 року закон США про допомогу Україні має бути прийнятий.
показати весь коментар
12.04.2024 08:30 Відповісти
ви за два роки надавали так нікуди ставити аж один Петріот , 20 Атакамс і 30 іржавих Абрамсів . талібам більше лишили .
показати весь коментар
12.04.2024 08:31 Відповісти
Зато у преЗедента есть план "В", "С" и т. д.
показати весь коментар
12.04.2024 08:46 Відповісти
Там кроме курительного других планов и не было никаких ...
показати весь коментар
13.04.2024 00:11 Відповісти
По ходу, все "гаранты" нашей безопасности наклали на Будапештский меморандум:
- кацапы по-большому, американцы по-маленькому, а англичане стоят и нюхают....
показати весь коментар
12.04.2024 08:47 Відповісти
Саме час його денонсувати і цитувати х"ла, якщо не буде України, то не буде і світу. Хай трохи понервуюсь.
показати весь коментар
12.04.2024 10:04 Відповісти
Не хотілось би щоб західна культура зникла, але поки воно до того йде. Хто б їм нагадав що у китайців і кацапів нема концепції невід'ємного природнього права людини на життя. Він є лише в західній культурі
показати весь коментар
12.04.2024 09:04 Відповісти
Ну що ж, ставімося по-філософськи, щоб не впадати у повний відчай. Римська імперія (західна та що) теж зникла... а на її місці через 1500 років виникла нова нація
показати весь коментар
12.04.2024 11:18 Відповісти
План «б» для США. Передайте зброю будь-які країні НАТО, ті самі Великобританії, а та за символічну суму продасть її Україні.
показати весь коментар
12.04.2024 09:16 Відповісти
Тобто ленд ліз який був планом "Б" вже взагалі не обговорюється.
показати весь коментар
12.04.2024 09:16 Відповісти
Давайте план С, уроды.
показати весь коментар
12.04.2024 09:47 Відповісти
Головне про ленд-ліз від СШАДжо Байден 9 травня 2022-го https://24tv.ua/istorichna-mit-bayden-********-zakon-pro-lend-liz-dlya-***************** підписав закон про ленд-ліз для України. Втім, він набув чинності лише 1 жовтня.Ленд-ліз надає президенту США розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні. Нам швидко передаватимуть необхідну зброю без зайвої бюрократії - від патронів та танків до літаків і ППО.Це працює таким чином: Україна подає запит, Білий дім його розглядає й після схвалення одразу передає нашій державі.Натомість усі фінансові питання вирішуватимуть згодом, вже після постачання озброєння
https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234
показати весь коментар
12.04.2024 09:54 Відповісти
Сейчас это выглядит просто как издевательство.
показати весь коментар
12.04.2024 11:14 Відповісти
У США немає яєць. Почнемо саме з цього.
показати весь коментар
12.04.2024 09:58 Відповісти
Дайте вгадаю: польський прапорець - це тому що Старлінк.
показати весь коментар
12.04.2024 10:21 Відповісти
Ні це тому що я проживаю у Польщі і є її громадянином, але походжу з України і знаю українську мову.
показати весь коментар
12.04.2024 10:23 Відповісти
Тоді не посилайте нахєр союзників України, сидячи в Польщі.
Або приїжджайте і допомагайте впоратись до кінця війни.
показати весь коментар
12.04.2024 10:24 Відповісти
Я і так допомагаю, а і без мене так є кому впоратись, головну щоб зброї було більше.
показати весь коментар
12.04.2024 10:26 Відповісти
А для цього треба... не посилати союзників і не кричати, що Україна і сама впорається. З об'єднаним ВПК росії, КНДР та Ірану та за підтримки Китаю, ага.
показати весь коментар
12.04.2024 10:27 Відповісти
Це просто ганьба
показати весь коментар
12.04.2024 10:29 Відповісти
болячка "а то путєн нападьот" виявилася заразною... світ зійшов з розуму
показати весь коментар
12.04.2024 10:31 Відповісти
Про цю допомогу Україні доведеться просто забути. Конгрес більше гічого суттєвого в Україну не дасть. Все, що буде надходити, це якись жалюгідні посуви в порівнянні з тими кількостями гроей і озброєнь які потрібно. Тому повертаємось до симливських рушниць, карабінів, мисливських ножів.
показати весь коментар
12.04.2024 10:52 Відповісти
https://zn.ua/ukr/usa/bajden-mozhe-vidpraviti-miljoni-artilerijskikh-snarjadiv-v-ukrajinu-bezkoshtovno-vzhe-zavtra-forbes.html БАЙДЕН МОЖЕ ВІДПРАВИТИ МІЛЬЙОНИ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СНАРЯДІВ В УКРАЇНУ БЕЗКОШТОВНО ВЖЕ ЗАВТРА - FORBES


Но не хоче, лідор з деменцією.
показати весь коментар
12.04.2024 10:58 Відповісти
Байден и без Конгресса имеет право и возможность пеоедавать оружие Украине.
По Ленд Лизу.
Но не передаёт.
Почему?
показати весь коментар
12.04.2024 11:11 Відповісти
Чего пристал к деду, он не помнит имени собственной жены, тянет руки в пустоту и хромает на обе ноги.
показати весь коментар
12.04.2024 14:13 Відповісти
Від Зеленського вірус підхватили.
показати весь коментар
12.04.2024 12:56 Відповісти
Що виходе, а те що кощєй безсмертний переграв Нато, він шугонув Нато що нападе на Прибалтіку, ті перестали допомагати, бо порахували і обісра.ися, а також з Китаєм шугонули США що нападуть на Тайвань, там теж обісра.ся, але оці великі аналітики не доперли, що якщо озброїти Україну, вона показово нанесе такий удар, що армії у кощея не буде років 5-10, а хитрий Китай передума робити монополії по виробництву чипів, все просто.
показати весь коментар
12.04.2024 13:57 Відповісти
гаранти, ****...
показати весь коментар
12.04.2024 14:14 Відповісти
Ще в 22 році казали, що Україні дали 2 роки з допомогою від штатів, щоб розібратись з війною. Два роки закінчились.
показати весь коментар
12.04.2024 16:23 Відповісти
 
 