Запасы советской военной техники в РФ закончатся в середине 2025 года, новое производство танков не покроет потери на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Россияне исчерпают свои запасы старой советской техники, которую они используют для штурмов украинских позиций, к середине 2025 года. Российская промышленность производит 500 или 600 новых танков и, возможно, чуть больше тысячи новых боевых машин ежегодно. Однако потери армии РФ на фронте превышают 1000 танков и 2000 бронемашин каждый год", - говорится в материале.

Нехватку техники Кремль восполняет танками длительного хранения, выпускавшимися еще в 1970-х годах или даже раньше. Но эти подержанные транспортные средства являются конечным ресурсом, их нельзя заменить новым производством, пишет Forbes.

На фронте уже наблюдается дефицит техники у россиян, которые идут на штурмы на небронированных грузовиках и китайских авто, легко уничтожаемых украинскими дронами.

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"Не имеет значения, есть ли у российской армии в Украине 300 000 или 400 000 человек, если этим людям абсолютно не хватает защиты на поле боя", - отмечается в материалы.

В то же время нехватка боеприпасов в Украине иногда не дает Силам обороны даже открывать ответный огонь. Решающую роль в этом играют республиканцы в США, отказывающиеся голосовать за пакет помощи Киеву, отмечает издание.

И хотя украинская тактика ведения боя превосходит российскую, она не имеет значения без снарядов, пока Украина полагается на иностранную помощь, подчеркивает Forbes.