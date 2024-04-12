Россия использует все советские танки до середины 2025 года, - Forbes
Запасы советской военной техники в РФ закончатся в середине 2025 года, новое производство танков не покроет потери на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
"Россияне исчерпают свои запасы старой советской техники, которую они используют для штурмов украинских позиций, к середине 2025 года. Российская промышленность производит 500 или 600 новых танков и, возможно, чуть больше тысячи новых боевых машин ежегодно. Однако потери армии РФ на фронте превышают 1000 танков и 2000 бронемашин каждый год", - говорится в материале.
Нехватку техники Кремль восполняет танками длительного хранения, выпускавшимися еще в 1970-х годах или даже раньше. Но эти подержанные транспортные средства являются конечным ресурсом, их нельзя заменить новым производством, пишет Forbes.
На фронте уже наблюдается дефицит техники у россиян, которые идут на штурмы на небронированных грузовиках и китайских авто, легко уничтожаемых украинскими дронами.
"Не имеет значения, есть ли у российской армии в Украине 300 000 или 400 000 человек, если этим людям абсолютно не хватает защиты на поле боя", - отмечается в материалы.
В то же время нехватка боеприпасов в Украине иногда не дает Силам обороны даже открывать ответный огонь. Решающую роль в этом играют республиканцы в США, отказывающиеся голосовать за пакет помощи Киеву, отмечает издание.
И хотя украинская тактика ведения боя превосходит российскую, она не имеет значения без снарядов, пока Украина полагается на иностранную помощь, подчеркивает Forbes.
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Думаєш Україна кудись зникне до 2025 року?
А ось коли стане зброї мало - тоді буде мир
Перша файна новина за ранок
06.05.2004р. - диверсія на складі *********** в Новобогданівці (Запорізька область);
23.07.2005р. - повторна диверсія на складі *********** в Новобогданівці;
19.08.2006р. - третя диверсія на складі *********** в Новобогданівці;
27.08.2008р. - диверсія на складі *********** в Лозовій (Харківська область);
29.10.2015р. - диверсія на складі *********** в Сватовому (Луганська область);
23.03.2017р. - диверсія на складі *********** в Балаклії (Харківська область);
26.09.2017р. - диверсія на складі *********** в Калинівці (Вінницька область);
03.05.2018р. - повторна диверсія на складі *********** в Балаклії (Харківська область);
15.11.2019р. - третя диверсія на складі *********** в Балаклії (Харківська область).
Україна теж немало провела диверсійних вибухів на росії - на тому ж супер захищеному кримському мосту
Диверсія це робота спеціально тренованих диверсантів - це найвище військове мистецтво
Бо пітьма на відміну від України готувалась до війни системно і у різний спосіб роззброювала майбутнього супротивника. Зокрема і через примітивний підпал чи підрив на слабозахищених складах тисяч тон ***********.
і для чого?
поскуліти як пес?
треба втерти соплю і далі вперто йти до перемоги
що сталося те сталося
А тим, хто моніторить подібні коментарі і має змогу впливати на якість роботи тих, на кого покладено обов'язки своєчасно виявляти ворожий елемент й забезпечувати роззосередження дорогих наразі *********** та зберігати в таємниці місця їхньої дислокації.
Щоби не повторювався більше випадок річної давнини, коли невідомі досі начальники-командири розпорядились організувати величезний склад *********** на території в/ч А3013, а саме 649-го авіаційного складу ракетного озброєння і *********** поблизу селища Грузевиця біля Хмельницького, а після їх накопичення по ньому 13.05.2023 ворог завдав ракетного удару, тобто якраз напередодні наміченого контрнаступу ЗСУ, внаслідок чого утворився https://youtu.be/v7dQKgU-y48?si=20y_jsN45s8T_5_C вибуховий гриб , схожий на ядерний. За деякими оцінками вибухнули 30 тисяч тон *********** вартістю $500 млн.
З плином часу зараз можна припустити наявність негативного впливу даного вибуху на контрнаступ ЗСУ літньої кампанії 2023 року через суттєве зниження вогневої підтримки. Хоча, в ЗМІ була подана https://novynarnia.com/2023/05/21/informaczijne-vidlunnya-hmelnyczkogo/ інформація , начебто підірвались старі, ще давніх радянських часів склади із ************. Після чого справу зам'яли.
Результат контрнаступу був очевидний до його початку
Один лише факт все пояснив
ТРИ Абрамси ВСЬОГО дали США
Це явний знак на НЕБАЖАННЯ заходу перемоги України
... так само як і зараз
про кацапські тнаки жовано пережовано - що де і скільки
зараз лише нові т-90 та модерназація совкового хламу
Т.е. на практике что бы изготовить танк вам нужно отлить корпус, башню, катки, траки, сделать мотор, ствол, систему наведения, связь, этс. И для того, что бы увеличить выработку танков вдвое, вам нужно увеличить выработку вдвое по каждому из пунктов.
НО! В каждом из пунктов есть очень специфические операции или компоненты, которые нигде больше не используются. Скажем изготовление направляющих для вращения башни. Т.е. на это операцию есть только один-два станка, и у них есть только один-два квалифицированных оператора. Для увеличения производительности по этой операции вам нужно построить еще один цех, закупиться оборудованием для него, обучить персонал. При наличии бездонной бочки с баблом казалось бы чего проще. Но оборудование для нарезки направляющих такого размера это штучный товар и изготавливаться будет долго. И так по каждой позиции.
Причем обычно не видно где будет следующее " бутылочное горлышко". Т.е. сделали производсто направляющих - вылезло производство стволов, сделали производство стволов - вылезло литье корпусов и т.д.
Т.е. разгон производительносит завода это очень долгая и медленная вещь.
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Недавно много говорили о том, что Пэтриот это сложная штука производство которой занимает до 40 месяцев. А вы в это верите?
При изготовлении такой редкой штуки как Пэтриот наверняка применяются какието редкие комплектующие.
И их много таких - оборудование как никак специфическое.На западе компании работают строго по программе выпуска продукции. Редкая штука или нет, нужная или нет, но пока компания не получит заказ, скажем, на 100 единиц продукции к изготовлению их она не приступит. Иногда нужно ждать по пол-года. Вот тут пол-года, там пол-года, а вместе 40 месяцев. А чистого времени производства будет 3...4 месяца.
для чого робити СТАРИЙ мотор на застарілий танк - коли кацапи роблять модерновий мотор на новий танк?
подумай про це
ще раз - ДЛЯ чого робити СТАРИЙ мотор, коли за десятиліття виникли нові технології - і МОЖНА зробити НОВИЙ КРАЩИЙ мотор
Двигун це лише складова БІЛЬШОЇ СИСТЕМИ
До двигуна треба ВІДПОВІДНА трансміссія, коробка передач і бла бла бла...
Короче - прийдив любе СТО тобі розкажуть чому двигун ферарі не підходить до запорожця
Тоді проблем немає
Німці з 1944 почали добивати танки, аж поки не вигорить. Щоб не відновлювали. ЗСУ поступає так само.
глядачі роблять ставки,хто перший
видохнеться...Українці теж повинні
робити висновки на майбутнє.
З одного боку - яку техніку відновлюють першою? Звісно ту що в кращому стані. Відповідно темп постачання відновленої буде падати. Витрати на відновлення будуть зростати. Тому середина 2025, це аж надто оптимістично, здуватись почнуть раніше.
З іншого боку - старої техніки, яку ще не чіпали ще дууууже багато. тому можемо побачити Т-34 і т.п. в реальності. Думаю фотокадри Т-34, з РЕБ, мангалом та динамічною бронею буде достойним символом сверхдержави. Але знову таки - їздить, стріляє.....а на життя екіпажів їм традиційно плювати.
Але найбільший ризик, як на мене, це КНР. Якщо вони побачать, що рашка здувається, і ситуація міняється в набагато гіршу для неї сторону, чи не почнуть вони відкритого постачання їм військової техніки?
Хочеться в це вірити.
т-34 ми ясно-що, не побачимо, як і лавин із т-55. подивіться на чому воюють, чи донедавна воювали сирійці. чи згадайте, на чому воювала Україна в 2014-2015. це приблизне майбутнє для обох армій, якшо не буде постачання нам від заходу, а їм від китайців.
Досить уповати на те, що там запаси закінчаться. У них Тагіл і Челяба є. Мотори в Китаї куплять. Сам танк - це коробка з броні. І її у Китаї при потребі куплять. а станки з ЧПУ вони і так найкращі купили вже. І зарплату на тих заводах токарям і фрезирувальникам пристойну платять. прилади з Європи, Кореї та США в танках будуть. Бо гроші є. Багато грошей! І кадри в них є.
Тому треба думати не про орків, що у них там завершиться а якісні дрони виготовляти в три зміни...
І ці тоталітарні режими нарощують виробництво зброї в рази , поки НАТО тупить🤦
- промисловість пітьми не в стані поновлювати втрати техніки;
- мобілізація веде до некомплекту технікою піхоти;
- мобілізація не дозволяє комплектувати війська "ВДВ", морпіхоти та спецназу професійними кадрами;
- збільшення піхоти на 100 тис. - це 150 тис. втрат, а мобрезерв є обмеженим;
- 20% танків в строю - це зняті з озброєння Т-55, Т-62, Т-64;
- 10% гармат - зняті з озброєння;
- рашистські БМД знищені на 50%;
- запаси БРДМ вичерпані;
- ...