Украина вернула тела 99 павших защитников
Удалось репатриировать 77 тел воинов, защищавших Украину на Донецком направлении, 20 – из Запорожского направления, а двое воинов – из Харьковского направления.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 99 павших защитников.
В частности, удалось репатриировать 77 тел Военнослужащих, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов из Запорожского направления и двух Защитников из Харьковского направления", - говорится в сообщении.
Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72g12zm83mo