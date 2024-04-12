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Новости Война
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Украина вернула тела 99 павших защитников

траур

Удалось репатриировать 77 тел воинов, защищавших Украину на Донецком направлении, 20 – из Запорожского направления, а двое воинов – из Харьковского направления.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 99 павших защитников.

В частности, удалось репатриировать 77 тел Военнослужащих, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов из Запорожского направления и двух Защитников из Харьковского направления", - говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

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Автор: 

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Герої повернулись додому(((. Дуже боляче що на щиті.. Спочивайте у мирі, рідні наші Захисники.. Вклюняюся до землі Вам.
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12.04.2024 12:20 Ответить
Сумно.
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12.04.2024 12:34 Ответить
Вічна пам'ять Героям. Вклоноємося доземно усім Героям. Чисельність тіл схожа на ту, яку орки заявляли начебто збитими українцями.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72g12zm83mo
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12.04.2024 12:40 Ответить
 
 