Украина вернула тела 99 павших защитников

Удалось репатриировать 77 тел воинов, защищавших Украину на Донецком направлении, 20 – из Запорожского направления, а двое воинов – из Харьковского направления.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 99 павших защитников.

В частности, удалось репатриировать 77 тел Военнослужащих, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов из Запорожского направления и двух Защитников из Харьковского направления", - говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

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