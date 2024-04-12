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Новини Війна
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Україна повернула тіла 99 полеглих захисників

траур

Вдалося репатріювати 77 тіл воїнів, які боронили Україну на Донецькому напрямку, 20 - із Запорізького напрямку, а двоє воїнів - з Харківського напрямку.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 99 полеглих Оборонців.

Зокрема вдалося репатріювати 77 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку", - йдеться в повідомленні.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

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Автор: 

обмін (1148) військовослужбовці (4693)


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Герої повернулись додому(((. Дуже боляче що на щиті.. Спочивайте у мирі, рідні наші Захисники.. Вклюняюся до землі Вам.
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12.04.2024 12:20 Відповісти
Сумно.
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12.04.2024 12:34 Відповісти
Вічна пам'ять Героям. Вклоноємося доземно усім Героям. Чисельність тіл схожа на ту, яку орки заявляли начебто збитими українцями.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72g12zm83mo
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12.04.2024 12:40 Відповісти
 
 