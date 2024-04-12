Україна повернула тіла 99 полеглих захисників
Вдалося репатріювати 77 тіл воїнів, які боронили Україну на Донецькому напрямку, 20 - із Запорізького напрямку, а двоє воїнів - з Харківського напрямку.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 99 полеглих Оборонців.
Зокрема вдалося репатріювати 77 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку", - йдеться в повідомленні.
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.
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https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72g12zm83mo