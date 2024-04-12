Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонительных рубежей
На дальнейшее возведение оборонных рубежей правительство выделяет дополнительно 3,88 млрд грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из этих средств 1,7 млрд грн предназначается для Харьковщины, а 1,5 млрд грн - для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донетчина, Херсонщина и Николаевщина.
Шмыгаль сообщил, что в целом с начала года правительство выделило уже почти 30 млрд грн на строительство и обустройство фортификаций.
"Видим результаты. Работы идут 24/7. Усиливаем нашу обороноспособность по всем направлениям", - добавил премьер.
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+3 Desar
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На дрони для ЗСУ уряд теж спрямував десятки мільярдів. Розенблат не дасть збрехати.
все розуміють