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Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонительных рубежей

оборона,фортифікація

На дальнейшее возведение оборонных рубежей правительство выделяет дополнительно 3,88 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из этих средств 1,7 млрд грн предназначается для Харьковщины, а 1,5 млрд грн - для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донетчина, Херсонщина и Николаевщина.

Шмыгаль сообщил, что в целом с начала года правительство выделило уже почти 30 млрд грн на строительство и обустройство фортификаций.

"Видим результаты. Работы идут 24/7. Усиливаем нашу обороноспособность по всем направлениям", - добавил премьер.

Также читайте: Строительство оборонных сооружений на самых горячих направлениях близится к завершению, - Зеленский

Автор: 

оборона (5202) строительство (1997) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+3
Строить будут военные инженеры или знакомые застройщики?
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12.04.2024 12:44
+3
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12.04.2024 12:48
+3
Опять клоуну об этом не скажут,будет знать только ермак и 5-6 менеджеров
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12.04.2024 12:52
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Строить будут военные инженеры или знакомые застройщики?
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12.04.2024 12:44 Ответить
Військовий інженер - це мобілізований, якому видали лопату. Через те що ці війська скоротили практично повністю після незалежності фахових офіцерів взагалі не існує.
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12.04.2024 15:55 Ответить
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12.04.2024 12:48 Ответить
Опять клоуну об этом не скажут,будет знать только ермак и 5-6 менеджеров
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12.04.2024 12:52 Ответить
Путіну перестали приносити погані новини, щоб не "дратувати" - ЗМІ
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12.04.2024 13:12 Ответить
Цікаво, радник Умєрова Кирило Тімошенко цього разу буде красти з половини, чи як?
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12.04.2024 13:01 Ответить
На захисті стратегічних об'єктів енергетики теж були "з'їдені" десятки мільярдів. Результат ми нещодавно спостерігали.
На дрони для ЗСУ уряд теж спрямував десятки мільярдів. Розенблат не дасть збрехати.
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12.04.2024 13:02 Ответить
Мустафа внайом та курбаков теж хочуть жерти по-багатому, в три глотки.
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12.04.2024 13:06 Ответить
"У Верховній Раді на це відреагували миттєво. Під час засідання 11 квітня депутати спробували викликати на "розбір польотів" двох керівників, які відповідають за укріплення таких об'єктів: голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Обидва "на килим" не прийшли, бо мали "важливіші справи" - поїхали у відрядження!"
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12.04.2024 13:10 Ответить
Пилите, буба, пилите...
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12.04.2024 13:58 Ответить
ой, быстрее яйценюка с европы позвать, он умеет
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12.04.2024 15:48 Ответить
Це ті гроші ,що невстигли оприходувати (зписати)на трипільській тец?Всі
все розуміють
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12.04.2024 21:38 Ответить
 
 