Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на будівництво оборонних рубежів

На подальше зведення оборонних рубежів уряд виділяє додатково 3,88 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із цих коштів 1,7 млрд грн призначається для Харківщини, а 1,5 млрд грн - для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина.



Шмигаль повідомив, о загалом від початку року Уряд виділив уже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій.

Бачимо результати. Роботи йдуть 24/7. Посилюємо нашу обороноздатність на всіх напрямках", - додав прем’єр.

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