Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на будівництво оборонних рубежів
На подальше зведення оборонних рубежів уряд виділяє додатково 3,88 млрд грн.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, із цих коштів 1,7 млрд грн призначається для Харківщини, а 1,5 млрд грн - для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина.
Шмигаль повідомив, о загалом від початку року Уряд виділив уже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій.
Бачимо результати. Роботи йдуть 24/7. Посилюємо нашу обороноздатність на всіх напрямках", - додав прем’єр.
Топ коментарі
+3 Desar
показати весь коментар12.04.2024 12:44
+3 Hulio
показати весь коментар12.04.2024 12:48
+3 Олег Олег #553255
показати весь коментар12.04.2024 12:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На дрони для ЗСУ уряд теж спрямував десятки мільярдів. Розенблат не дасть збрехати.
все розуміють