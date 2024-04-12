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Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на будівництво оборонних рубежів

оборона,фортифікація

На подальше зведення оборонних рубежів уряд виділяє додатково 3,88 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із цих коштів 1,7 млрд грн призначається для Харківщини, а 1,5 млрд грн - для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина.

Шмигаль повідомив, о загалом від початку року Уряд виділив уже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій.

Бачимо результати. Роботи йдуть 24/7. Посилюємо нашу обороноздатність на всіх напрямках", - додав прем’єр.

Також читайте: Зведення оборонних споруд на найгарячіших напрямках наближається до завершення, - Зеленський

Автор: 

оборона (4764) будівництво (3013) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+3
Строить будут военные инженеры или знакомые застройщики?
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12.04.2024 12:44
+3
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12.04.2024 12:48
+3
Опять клоуну об этом не скажут,будет знать только ермак и 5-6 менеджеров
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12.04.2024 12:52
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Строить будут военные инженеры или знакомые застройщики?
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12.04.2024 12:44 Відповісти
Військовий інженер - це мобілізований, якому видали лопату. Через те що ці війська скоротили практично повністю після незалежності фахових офіцерів взагалі не існує.
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12.04.2024 15:55 Відповісти
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12.04.2024 12:48 Відповісти
Опять клоуну об этом не скажут,будет знать только ермак и 5-6 менеджеров
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12.04.2024 12:52 Відповісти
Путіну перестали приносити погані новини, щоб не "дратувати" - ЗМІ
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12.04.2024 13:12 Відповісти
Цікаво, радник Умєрова Кирило Тімошенко цього разу буде красти з половини, чи як?
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12.04.2024 13:01 Відповісти
На захисті стратегічних об'єктів енергетики теж були "з'їдені" десятки мільярдів. Результат ми нещодавно спостерігали.
На дрони для ЗСУ уряд теж спрямував десятки мільярдів. Розенблат не дасть збрехати.
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12.04.2024 13:02 Відповісти
Мустафа внайом та курбаков теж хочуть жерти по-багатому, в три глотки.
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12.04.2024 13:06 Відповісти
"У Верховній Раді на це відреагували миттєво. Під час засідання 11 квітня депутати спробували викликати на "розбір польотів" двох керівників, які відповідають за укріплення таких об'єктів: голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Обидва "на килим" не прийшли, бо мали "важливіші справи" - поїхали у відрядження!"
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12.04.2024 13:10 Відповісти
Пилите, буба, пилите...
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12.04.2024 13:58 Відповісти
ой, быстрее яйценюка с европы позвать, он умеет
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12.04.2024 15:48 Відповісти
Це ті гроші ,що невстигли оприходувати (зписати)на трипільській тец?Всі
все розуміють
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12.04.2024 21:38 Відповісти
 
 