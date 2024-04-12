РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11441 посетитель онлайн
Новости Война
1 222 10

Воинам, защищающим Украину на Херсонском направлении, нужна помощь с приобретением авто

зсу

Воины, которые ведут бои на Херсонском направлении, нуждаются в помощи в приобретении авто

Об этом в Facebook сообщил Максим Иванов, передает Цензор.НЕТ.

Цель сбора – 250 тыс. грн.

Реквизиты для помощи:

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/4xTfZN5QRY

Номер карты:

5375411215455234

PayPal:

[email protected]

Читайте также: Волонтер Солошенко проводит сбор на обустройство эвакуационных вагонов для военных. ФОТО

Автор: 

помощь (7788) сбор (298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Пройтись по депутатам - можна передати воїнам сотні позашляхових автомобілів.
показать весь комментарий
12.04.2024 16:14
+8
Може, прокурори допоможуть?

Посольство США передало Україні шість броньованих авто для роботи прокурорів у прифронтових регіонах Джерело:

Прокурорам дадуть по машині,
А солдатам, - по новій лопаті,
Дуже вдячні ми нашій країні
За такі подарунки *******.

показать весь комментарий
12.04.2024 16:28
+3
Може ще й в Кварталу попросити?
показать весь комментарий
12.04.2024 16:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пройтись по депутатам - можна передати воїнам сотні позашляхових автомобілів.
показать весь комментарий
12.04.2024 16:14 Ответить
Може ще й в Кварталу попросити?
показать весь комментарий
12.04.2024 16:17 Ответить
депутати всі пішли на фронт порожня зала .
показать весь комментарий
12.04.2024 16:23 Ответить
Може, прокурори допоможуть?

Посольство США передало Україні шість броньованих авто для роботи прокурорів у прифронтових регіонах Джерело:

Прокурорам дадуть по машині,
А солдатам, - по новій лопаті,
Дуже вдячні ми нашій країні
За такі подарунки *******.

показать весь комментарий
12.04.2024 16:28 Ответить
Скільки влада буде спати!!!
Урядовці зі своє зарплати легень кридбали б це авто й нечекали коли бідняки наскрябають ці копійчини !
показать весь комментарий
12.04.2024 16:35 Ответить
Недавна була інформація,що для ментів,у яких бронь закупили ще транспорту.Навіщо воно ім,гонятися за "ухилянтами".Так в моєму місті з цих "ухилянтів" залишились лише ті,яким за 50,та жінки з дітьми та інваліди.Ще є автозаки(закуплені восени).Закон про мобілізацію зеків теж приняли,преступність не зростає.
показать весь комментарий
12.04.2024 16:37 Ответить
В Україні на чиновників іде набагато більше грошей, ніж на армію (і це під час війни).
Чиновники живуть зарахунок суспільства, а тому першими повинні йти на фронт.
показать весь комментарий
12.04.2024 19:02 Ответить
++
показать весь комментарий
12.04.2024 19:22 Ответить
+
показать весь комментарий
12.04.2024 21:08 Ответить
 
 