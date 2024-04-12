Воинам, защищающим Украину на Херсонском направлении, нужна помощь с приобретением авто
Воины, которые ведут бои на Херсонском направлении, нуждаются в помощи в приобретении авто
Об этом в Facebook сообщил Максим Иванов, передает Цензор.НЕТ.
Цель сбора – 250 тыс. грн.
Реквизиты для помощи:
Ссылка на банку:
https://send.monobank.ua/jar/4xTfZN5QRY
Номер карты:
5375411215455234
PayPal:
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Посольство США передало Україні шість броньованих авто для роботи прокурорів у прифронтових регіонах Джерело:
Прокурорам дадуть по машині,
А солдатам, - по новій лопаті,
Дуже вдячні ми нашій країні
За такі подарунки *******.
Урядовці зі своє зарплати легень кридбали б це авто й нечекали коли бідняки наскрябають ці копійчини !
Чиновники живуть зарахунок суспільства, а тому першими повинні йти на фронт.