Воинам, защищающим Украину на Херсонском направлении, нужна помощь с приобретением авто

Воины, которые ведут бои на Херсонском направлении, нуждаются в помощи в приобретении авто

Об этом в Facebook сообщил Максим Иванов, передает Цензор.НЕТ.

Цель сбора – 250 тыс. грн.

Реквизиты для помощи:

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/4xTfZN5QRY

Номер карты:

5375411215455234

PayPal:

[email protected]

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