"Дополнительные риски на передовой": в Минобороны объяснили, кому будут выплачивать 70 тыс. грн

Доплата в 70 000 грн будет предоставляться военнослужащим за дополнительные риски на передовой, также зависит от того, где человек проходит военную службу.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

На заседании 12 апреля правительство утвердило дополнительные выплаты "на нуле" военным в 70 000 гривен.

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Таким образом, военные, выполняющие боевые задания на первой линии, будут получать зарплату – 20 000 – 25 000 грн, боевые – 100 000 грн и дополнительно 70 000 грн за каждые 30 дней на фронте.

Отвечая на вопрос, подпадают ли под категорию этих выплат все воюющие на передовой военнослужащие, Калмыкова сказала: "Это зависит от того, где человек проходит службу".

По ее словам, доплата в 70 000 грн предоставляется за дополнительные риски на передовой.

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"Когда накапливаются у человека 30 дней службы на уровне ротного опорного пункта, выплачиваются дополнительные 70 000 грн", - пояснила заместитель министра обороны.

Рота занимает опорный пункт 1-1,5 км по фронту и до 1 км в глубину, а взвод – до 400 м по фронту и до 300 м в глубину. Промежутки между опорными ротными пунктами могут быть до 1000 м, а между опорными пунктами взводов – до 300 м.