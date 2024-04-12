"Дополнительные риски на передовой": в Минобороны объяснили, кому будут выплачивать 70 тыс. грн
Доплата в 70 000 грн будет предоставляться военнослужащим за дополнительные риски на передовой, также зависит от того, где человек проходит военную службу.
Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
На заседании 12 апреля правительство утвердило дополнительные выплаты "на нуле" военным в 70 000 гривен.
Таким образом, военные, выполняющие боевые задания на первой линии, будут получать зарплату – 20 000 – 25 000 грн, боевые – 100 000 грн и дополнительно 70 000 грн за каждые 30 дней на фронте.
Отвечая на вопрос, подпадают ли под категорию этих выплат все воюющие на передовой военнослужащие, Калмыкова сказала: "Это зависит от того, где человек проходит службу".
По ее словам, доплата в 70 000 грн предоставляется за дополнительные риски на передовой.
"Когда накапливаются у человека 30 дней службы на уровне ротного опорного пункта, выплачиваются дополнительные 70 000 грн", - пояснила заместитель министра обороны.
Рота занимает опорный пункт 1-1,5 км по фронту и до 1 км в глубину, а взвод – до 400 м по фронту и до 300 м в глубину. Промежутки между опорными ротными пунктами могут быть до 1000 м, а между опорными пунктами взводов – до 300 м.
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Ей, а ти часом не кацап, що забрів сюди через VPN?
Ще б строкові контракти і підуть добровольці
Зараз вже мусорня, яка ніколи воювати не буде і не хоче, отримує більше, ніж солдат на війні. Не кажучи вже про хабарі. Чи не бл..ство?