РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12346 посетителей онлайн
Новости
6 268 20

"Дополнительные риски на передовой": в Минобороны объяснили, кому будут выплачивать 70 тыс. грн

ЗСУ

Доплата в 70 000 грн будет предоставляться военнослужащим за дополнительные риски на передовой, также зависит от того, где человек проходит военную службу.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

На заседании 12 апреля правительство утвердило дополнительные выплаты "на нуле" военным в 70 000 гривен.

Читайте также: Правительство приняло постановление о доплатах в 70 тыс. грн военным "на нуле"

Таким образом, военные, выполняющие боевые задания на первой линии, будут получать зарплату – 20 000 – 25 000 грн, боевые – 100 000 грн и дополнительно 70 000 грн за каждые 30 дней на фронте.

Отвечая на вопрос, подпадают ли под категорию этих выплат все воюющие на передовой военнослужащие, Калмыкова сказала: "Это зависит от того, где человек проходит службу".

По ее словам, доплата в 70 000 грн предоставляется за дополнительные риски на передовой.

Читайте также: ВР приняла законопроект об усилении социальной защиты военных

"Когда накапливаются у человека 30 дней службы на уровне ротного опорного пункта, выплачиваются дополнительные 70 000 грн", - пояснила заместитель министра обороны.

Рота занимает опорный пункт 1-1,5 км по фронту и до 1 км в глубину, а взвод – до 400 м по фронту и до 300 м в глубину. Промежутки между опорными ротными пунктами могут быть до 1000 м, а между опорными пунктами взводов – до 300 м.

Автор: 

выплаты (644) военнослужащие (6119) Калмыкова Наталья (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Тобто, що таке БЧС, що таке бойові розпорядження (абсолютно обов'язкова штука), пан з диванчику не знає, але треба щось ляпнути.

Ей, а ти часом не кацап, що забрів сюди через VPN?
показать весь комментарий
12.04.2024 19:55
+11
Теж непогано. Було 122т., буде 192т. Але, у кожного з нас вже лише одна мрія - додому. Аби було ким замінити. А міняти ніким. В Україні залишилися лише ухилянти, істотки, яких складно назвати чоловіками.
показать весь комментарий
12.04.2024 19:40
+8
А в конечном счете, эти 70т. будет получать какой ни будь тыловой офицер, который ни дня на передовой не был. А простой солдат, хрен докажет что он 30 дней был на фронте...
показать весь комментарий
12.04.2024 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брехуни, ви 100 000 бойових тим що на нулі не платите, доводиться судитися.
показать весь комментарий
12.04.2024 19:26 Ответить
Два рострілі в унісон брешуть
показать весь комментарий
12.04.2024 19:50 Ответить
Всі знають,,, щдо зє бртехливий. аЛЕ 70 ТИСЯЯЧ ЦЕЕ 70 ТИСЯЧ .
показать весь комментарий
12.04.2024 20:23 Ответить
І що всі 300 тисяч кожного місяця судяцця ?
показать весь комментарий
12.04.2024 19:49 Ответить
ти в суді Нью Йорку судишся?
показать весь комментарий
12.04.2024 20:56 Ответить
Ну от все й стало на свої місця,а то "розкатали губінь".
показать весь комментарий
12.04.2024 19:30 Ответить
Як проваджають у російському селі майбутніх трупів під водку та музику на убой в Україну.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1778745317678309411
показать весь комментарий
12.04.2024 19:32 Ответить
Теж непогано. Було 122т., буде 192т. Але, у кожного з нас вже лише одна мрія - додому. Аби було ким замінити. А міняти ніким. В Україні залишилися лише ухилянти, істотки, яких складно назвати чоловіками.
показать весь комментарий
12.04.2024 19:40 Ответить
+)))
показать весь комментарий
12.04.2024 22:48 Ответить
А в конечном счете, эти 70т. будет получать какой ни будь тыловой офицер, который ни дня на передовой не был. А простой солдат, хрен докажет что он 30 дней был на фронте...
показать весь комментарий
12.04.2024 19:48 Ответить
Тобто, що таке БЧС, що таке бойові розпорядження (абсолютно обов'язкова штука), пан з диванчику не знає, але треба щось ляпнути.

Ей, а ти часом не кацап, що забрів сюди через VPN?
показать весь комментарий
12.04.2024 19:55 Ответить
Так і буде
показать весь комментарий
12.04.2024 23:32 Ответить
https://t.me/voynareal/87537 Хезболла почала масований обстріл Ізраїлю.
показать весь комментарий
12.04.2024 20:16 Ответить
А як що прибув 29 днів то що??? Забудь про доплату??? Знову якусь хімію розводять!!!!
показать весь комментарий
12.04.2024 21:08 Ответить
коли прості речі потребують складних пояснень, то є підозра на брехню та маніпуляцію.

Ще б строкові контракти і підуть добровольці
показать весь комментарий
12.04.2024 22:52 Ответить
У Сумській області до сих пір платять як у тилу, як у Львові, а обстріли кожен день і вони нічого не заплатять, популізм
показать весь комментарий
12.04.2024 23:31 Ответить
А потім, коли не доплатили місяць, питає хлопець, де гроші? А йому відповідають, що він, виявляється, був на реабілітації, а не під Бахмутом.
Зараз вже мусорня, яка ніколи воювати не буде і не хоче, отримує більше, ніж солдат на війні. Не кажучи вже про хабарі. Чи не бл..ство?
показать весь комментарий
13.04.2024 02:06 Ответить
 
 