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Новини
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"Додаткові ризики на передовій": у Міноборони пояснили, кому виплачуватимуть 70 тис. грн

ЗСУ

Доплата у 70 000 грн надаватиметься військовослужбовцям за додаткові ризики на передовій, також це залежить від того, де людина проходить військову службу.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На засіданні 12 квітня уряд затвердив додаткові виплати військовим, які "на нулі", у 70 000 гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд ухвалив постанову про доплати у 70 тис. грн військовим "на нулі"

Таким чином, військові, які виконують бойові завдання на першій лінії, отримуватимуть зарплату – 20 000 – 25 000 грн, бойові – 100 000 грн і ще додатково 70 000 грн за кожні 30 днів на фронті.

Відповідаючи на запитання, чи підпадають під категорію цих виплат усі військовослужбовці, які воюють на передовій, Калмикова сказала: "Це залежить від того, де людина проходить службу".

За її словами, доплата у 70 000 грн надається за додаткові ризики на передовій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині командир в/ч безпідставно нараховував "бойові" виплати військовим підрозділу, які не перебували на передовій. Сума завданих збитків сягає понад 3,5 млн грн, - ДБР. ФОТО

"Коли накопичуються у людини 30 днів служби на рівні до ротного опорного пункту, виплачуються додаткові 70 000 грн", – пояснила заступниця міністра оборони.

Рота займає опорний пункт 1-1,5 км по фронту і до 1 км в глибину, а взвод – до 400 м по фронту і до 300 м у глибину. Проміжки між ротними опорними пунктами можуть бути до 1000 м, а між опорними пунктами взводів – до 300 м.

Автор: 

виплати (1032) військовослужбовці (4697) Калмикова (30)


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Топ коментарі
+12
Тобто, що таке БЧС, що таке бойові розпорядження (абсолютно обов'язкова штука), пан з диванчику не знає, але треба щось ляпнути.

Ей, а ти часом не кацап, що забрів сюди через VPN?
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12.04.2024 19:55
+11
Теж непогано. Було 122т., буде 192т. Але, у кожного з нас вже лише одна мрія - додому. Аби було ким замінити. А міняти ніким. В Україні залишилися лише ухилянти, істотки, яких складно назвати чоловіками.
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12.04.2024 19:40
+8
А в конечном счете, эти 70т. будет получать какой ни будь тыловой офицер, который ни дня на передовой не был. А простой солдат, хрен докажет что он 30 дней был на фронте...
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12.04.2024 19:48
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Брехуни, ви 100 000 бойових тим що на нулі не платите, доводиться судитися.
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12.04.2024 19:26 Відповісти
Два рострілі в унісон брешуть
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12.04.2024 19:50 Відповісти
Всі знають,,, щдо зє бртехливий. аЛЕ 70 ТИСЯЯЧ ЦЕЕ 70 ТИСЯЧ .
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12.04.2024 20:23 Відповісти
І що всі 300 тисяч кожного місяця судяцця ?
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12.04.2024 19:49 Відповісти
ти в суді Нью Йорку судишся?
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12.04.2024 20:56 Відповісти
Ну от все й стало на свої місця,а то "розкатали губінь".
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12.04.2024 19:30 Відповісти
Як проваджають у російському селі майбутніх трупів під водку та музику на убой в Україну.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1778745317678309411
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12.04.2024 19:32 Відповісти
Теж непогано. Було 122т., буде 192т. Але, у кожного з нас вже лише одна мрія - додому. Аби було ким замінити. А міняти ніким. В Україні залишилися лише ухилянти, істотки, яких складно назвати чоловіками.
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12.04.2024 19:40 Відповісти
+)))
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12.04.2024 22:48 Відповісти
А в конечном счете, эти 70т. будет получать какой ни будь тыловой офицер, который ни дня на передовой не был. А простой солдат, хрен докажет что он 30 дней был на фронте...
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12.04.2024 19:48 Відповісти
Тобто, що таке БЧС, що таке бойові розпорядження (абсолютно обов'язкова штука), пан з диванчику не знає, але треба щось ляпнути.

Ей, а ти часом не кацап, що забрів сюди через VPN?
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12.04.2024 19:55 Відповісти
Так і буде
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12.04.2024 23:32 Відповісти
https://t.me/voynareal/87537 Хезболла почала масований обстріл Ізраїлю.
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12.04.2024 20:16 Відповісти
А як що прибув 29 днів то що??? Забудь про доплату??? Знову якусь хімію розводять!!!!
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12.04.2024 21:08 Відповісти
коли прості речі потребують складних пояснень, то є підозра на брехню та маніпуляцію.

Ще б строкові контракти і підуть добровольці
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12.04.2024 22:52 Відповісти
У Сумській області до сих пір платять як у тилу, як у Львові, а обстріли кожен день і вони нічого не заплатять, популізм
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12.04.2024 23:31 Відповісти
А потім, коли не доплатили місяць, питає хлопець, де гроші? А йому відповідають, що він, виявляється, був на реабілітації, а не під Бахмутом.
Зараз вже мусорня, яка ніколи воювати не буде і не хоче, отримує більше, ніж солдат на війні. Не кажучи вже про хабарі. Чи не бл..ство?
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13.04.2024 02:06 Відповісти
 
 