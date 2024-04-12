"Додаткові ризики на передовій": у Міноборони пояснили, кому виплачуватимуть 70 тис. грн
Доплата у 70 000 грн надаватиметься військовослужбовцям за додаткові ризики на передовій, також це залежить від того, де людина проходить військову службу.
Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На засіданні 12 квітня уряд затвердив додаткові виплати військовим, які "на нулі", у 70 000 гривень.
Таким чином, військові, які виконують бойові завдання на першій лінії, отримуватимуть зарплату – 20 000 – 25 000 грн, бойові – 100 000 грн і ще додатково 70 000 грн за кожні 30 днів на фронті.
Відповідаючи на запитання, чи підпадають під категорію цих виплат усі військовослужбовці, які воюють на передовій, Калмикова сказала: "Це залежить від того, де людина проходить службу".
За її словами, доплата у 70 000 грн надається за додаткові ризики на передовій.
"Коли накопичуються у людини 30 днів служби на рівні до ротного опорного пункту, виплачуються додаткові 70 000 грн", – пояснила заступниця міністра оборони.
Рота займає опорний пункт 1-1,5 км по фронту і до 1 км в глибину, а взвод – до 400 м по фронту і до 300 м у глибину. Проміжки між ротними опорними пунктами можуть бути до 1000 м, а між опорними пунктами взводів – до 300 м.
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Ей, а ти часом не кацап, що забрів сюди через VPN?
Ще б строкові контракти і підуть добровольці
Зараз вже мусорня, яка ніколи воювати не буде і не хоче, отримує більше, ніж солдат на війні. Не кажучи вже про хабарі. Чи не бл..ство?