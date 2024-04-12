ФСБ России преследовала и избивала украинцев, пересекавших границу, - полиция Эстонии
В полиции безопасности Эстонии утверждают, что сотрудники российской ФСБ неоднократно преследовали, травили и избивали украинцев на совместной с РФ границе.
Об этом сообщается в ежегоднике правоохранительного органа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Правоохранители отмечают, что на автомобильных пунктах пересечения границы России с Эстонией Куничина-Гор и Шумилкино усилились притеснения украинцев.
Обычные украинцы описывали, как у них расспрашивали личную информацию, просили заполнять анкеты, осматривали средства связи, изымали их данные и избивали, чтобы получить нужные ответы на вопросы, рассказали в эстонской полиции.
По данным работников органа, ФСБ также осуществляла видеозапись полученных показаний, которые впоследствии можно было использовать для компрометации украинцев.
Правоохранители отметили, что украинцев, пересекавших границу, помещали в изоляторы для временного пребывания, якобы из-за нарушений, где проводили проверки на детекторе лжи.
В последнее время российские спецслужбы стали чаще преследовать выходцев из Эстонии и других стран Евросоюза на пограничных пунктах, в частности, используя физическое насилие, рассказали правоохранители.
В то же время, как добавили в органе, информации о применении силы в отношении эстонцев нет, однако посещавшие Россию сообщали и о других методах, описанных украинцами при пересечении границы.
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запінювати треба було монтажною піною, як мінімум
Так сталося шо 11.04 загинув..
І ти гімно, сидячи на проперденому дівані вирішуєш хто ухулянт а хто нє??
якщо ж українці їхали до кацапів на постійне проживання або воювати в їх армії, то кацапи били кацапів, а не українців - громадянська війна
просто в одних кацапів кацапські паспорти, а в інших українські
С украинским паспортом через Эстонию в Россию не въехать. Только самолетом в Москву.
Другое дело хитровы...ые. По Эстонии с украинским, на границе, из широких штанин, достают кацапский. От тех и поз...ят.
Правоохранители отметили, что украинцев, пересекавших границу, Источник:
Настоящее, прошедшее время т,е совершивших.
В противном случае было бы уместно словосочетание собирающихся пересечь.
Или у вас есть другая ссылка на текст.
Ещё раз. Въезд/выезд Россия, с украинским паспортом только через аэропорт. (по моему только Москва) обычно в Минск, далее Европа. Или Европа - Минск -Москва.
А можеш собі уявити, що zeлені мародери забрали виплати ВПО, на які арендували житло, а щоби податися на програму е-відновлення чи е-оселя треба доки на житло на окупованій - ти ,херой, не тікав зпід обстрілів із дітьми, котами та родичами, без повного архіву під пахвою?
Если есть собственность в Расии - её махнарылым оставить или попытаться продать?