ФСБ России преследовала и избивала украинцев, пересекавших границу, - полиция Эстонии

В полиции безопасности Эстонии утверждают, что сотрудники российской ФСБ неоднократно преследовали, травили и избивали украинцев на совместной с РФ границе.

Об этом сообщается в ежегоднике правоохранительного органа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Правоохранители отмечают, что на автомобильных пунктах пересечения границы России с Эстонией Куничина-Гор и Шумилкино усилились притеснения украинцев.

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Обычные украинцы описывали, как у них расспрашивали личную информацию, просили заполнять анкеты, осматривали средства связи, изымали их данные и избивали, чтобы получить нужные ответы на вопросы, рассказали в эстонской полиции.

По данным работников органа, ФСБ также осуществляла видеозапись полученных показаний, которые впоследствии можно было использовать для компрометации украинцев.

Правоохранители отметили, что украинцев, пересекавших границу, помещали в изоляторы для временного пребывания, якобы из-за нарушений, где проводили проверки на детекторе лжи.

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В последнее время российские спецслужбы стали чаще преследовать выходцев из Эстонии и других стран Евросоюза на пограничных пунктах, в частности, используя физическое насилие, рассказали правоохранители.

В то же время, как добавили в органе, информации о применении силы в отношении эстонцев нет, однако посещавшие Россию сообщали и о других методах, описанных украинцами при пересечении границы.