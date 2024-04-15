Зеленский назначил Точицкого заместителем руководителя ОП
Президент Владимир Зеленский назначил экс-замглавы МИД Николая Точицкого заместителем главы Офиса президента.
Соответствующий указ опубликован на официальной странице президента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.
Николай Точицкий в 2005-2008 гг. был генеральным консулом Украины в Сан-Франциско (США), в 2016-2021 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бельгии, а также в Люксембурге и представитель Украины при ЕС. С 2021 г. являлся заместителем министра иностранных дел Украины. 12 апреля 2024 г. Кабинет Министров уволил Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел.
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Мабуть з чучмою деребанив озброєння?
Був заступником міністра МЗС . Отримав підвищення до заступника завгоспа.
Але ж, хтось за ним, «сіренький» у тіні, таки стоїть, від ригоАНАЛІВ…
Сівкович з деркачем, і хотіли б розповісти, може, що цікавого, але ж …
Одна надія, на єрмака і татарова…. Вони, чесні і патріоти … Зеля, може побожитися…
Країною керує ларьочник, який сформував злочинне угрупування і розставив на всі посади "своїх". Тих, кого не можливо замінити на "свого" (депутану якусь, наприклад) - купили або залякали. Найвеличніше ніщо виконує/грає роль диктора-ширми і цапа-відбувайла (в майбутьому), який ставить підписи.
Але не забувайте: замінити вище військове керівництво під час війни можна, а "5-6 менеджерів" - ніззя!
Це ж буде не по-пацанські!