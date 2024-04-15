Зеленский назначил Точицкого заместителем руководителя ОП

Президент Владимир Зеленский назначил экс-замглавы МИД Николая Точицкого заместителем главы Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован на официальной странице президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.

Николай Точицкий в 2005-2008 гг. был генеральным консулом Украины в Сан-Франциско (США), в 2016-2021 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бельгии, а также в Люксембурге и представитель Украины при ЕС. С 2021 г. являлся заместителем министра иностранных дел Украины. 12 апреля 2024 г. Кабинет Министров уволил Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел.

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