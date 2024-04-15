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Зеленский назначил Точицкого заместителем руководителя ОП

точицький

Президент Владимир Зеленский назначил экс-замглавы МИД Николая Точицкого заместителем главы Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован на официальной странице президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.

Николай Точицкий в 2005-2008 гг. был генеральным консулом Украины в Сан-Франциско (США), в 2016-2021 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бельгии, а также в Люксембурге и представитель Украины при ЕС. С 2021 г. являлся заместителем министра иностранных дел Украины. 12 апреля 2024 г. Кабинет Министров уволил Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел.

Читайте также: Зеленский сменил заместителей руководителя ОП

Автор: 

Точицкий Николай (72) Офис Президента (1794)


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Топ комментарии
+12
Кар'єрне зростання по- зЕрмаківські.
Був заступником міністра МЗС . Отримав підвищення до заступника завгоспа.
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15.04.2024 17:05
+11
Якщо вірити Вікіпедії, заслуги цьго кондома полягають в роззброєнні України. Єрмак свою добирає коман-ду, на поміч антимайданниму мусорку та в угоду гідранту.
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15.04.2024 17:07
+8
Вікіпедія: У 1993-1995 рр. - аташе, третій секретар Управління контролю над озброєннями та роззброєння.

Мабуть з чучмою деребанив озброєння?
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15.04.2024 17:04
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Дуже сподіваюсь , що він ЦРУшник.
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15.04.2024 17:03 Ответить
головне щоб виявився не ГРУшником.
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15.04.2024 17:13 Ответить
Скільки дятлів вони не назначають, а відповідати буде зеля і дєрьмак.
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15.04.2024 20:47 Ответить
немає патріотів в ОПі
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15.04.2024 17:26 Ответить
Це рятувати Єрмака чи замістити його?
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15.04.2024 17:33 Ответить
Чи це просто замануха для ПАРТНЕРІВ як він оновлює ШО? НЕКОНСТІТУЦІЙНИЙ НАДВЛАДНИЙ ОРГАН? КИМ _ ЛЮДИНОЮ ЯКА ПОВИННА ЗНАТИ ЯК ЦЕ МОЖНА ВИПРАВДАТИ ?
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15.04.2024 17:35 Ответить
Ні це напевно буде 7-м менеджером,5-6 запарилися.
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15.04.2024 18:04 Ответить
Єрмак скорш за все перебереться в крісло прем"єра а цей його замінить на посаді отаке оновлення по зеленські, до 20 травня не так далеко.
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15.04.2024 19:54 Ответить
Вікіпедія: У 1993-1995 рр. - аташе, третій секретар Управління контролю над озброєннями та роззброєння.

Мабуть з чучмою деребанив озброєння?
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15.04.2024 17:04 Ответить
Ну Ви вже зовсім...того... Кого може роззброїти аташе чи третій секретар? Хіба що дружину Кучми звозити в магазин на авто посольства.
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15.04.2024 18:36 Ответить
А рєшалою працювати аж бігом може. У юдей які дійсно вирішують ті чи інші делікатні питання є переговорщики та довірені особи. Які за коринку з барського столу будуть служити. Я мав це на увазі.
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15.04.2024 20:28 Ответить
Кар'єрне зростання по- зЕрмаківські.
Був заступником міністра МЗС . Отримав підвищення до заступника завгоспа.
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15.04.2024 17:05 Ответить
акакаяразніца?
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15.04.2024 17:49 Ответить
Якщо вірити Вікіпедії, заслуги цьго кондома полягають в роззброєнні України. Єрмак свою добирає коман-ду, на поміч антимайданниму мусорку та в угоду гідранту.
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15.04.2024 17:07 Ответить
Спец по «надлишковому» розкраданню ОВТ з України??
Але ж, хтось за ним, «сіренький» у тіні, таки стоїть, від ригоАНАЛІВ…
Сівкович з деркачем, і хотіли б розповісти, може, що цікавого, але ж …
Одна надія, на єрмака і татарова…. Вони, чесні і патріоти … Зеля, може побожитися…
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15.04.2024 17:14 Ответить
Дєрьмак вже всіх "не своїх" в ОПі замінив чи ще лишились Бєніни куратори? 🤔

Країною керує ларьочник, який сформував злочинне угрупування і розставив на всі посади "своїх". Тих, кого не можливо замінити на "свого" (депутану якусь, наприклад) - купили або залякали. Найвеличніше ніщо виконує/грає роль диктора-ширми і цапа-відбувайла (в майбутьому), який ставить підписи.

Але не забувайте: замінити вище військове керівництво під час війни можна, а "5-6 менеджерів" - ніззя!
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15.04.2024 17:16 Ответить
Вова підписант-шостий по номеру през
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15.04.2024 17:21 Ответить
Варто було Канцлерському суду штату Делавер проявити інтерес до сфери юридичної підконтрольності банківських структур Люксембургу, як Зеленський тут же відкликав з Європи на посаду в Офіс президента колишнього посла в Бельгії і Люксембургу за цікавий період з 2016 по 2021 рік Миколу Точицького.
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15.04.2024 17:26 Ответить
І який звязок ? Він у тому Люксембурзі бував один раз на рік на День Незалежності.
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15.04.2024 18:39 Ответить
Переставляє ліжка...
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15.04.2024 17:27 Ответить
Покажіть мені хоч одне підприємство де секретарка директора керує підприємством та має заступників???
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15.04.2024 17:38 Ответить
Чувак на Шарікова схожий 😊МЗС - АБИРВАЛГ ? ))
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15.04.2024 18:40 Ответить
"Козиря" ішак не планує звільняти, а бавиться, імітуючи зміни. Нормальна людина в ОПГ тупорилого ішака не піде. А це означає, що буде те саме, або ще й гірше.
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15.04.2024 18:42 Ответить
Зібралась зграя хейтерів, які не володіють інформацією, зате вигадують брєд на рівні тієї ж секретарки. Скоріше за все він буде заступником на міжнародному напрямку, тобто шефом Кульбабки. Може, хоч будки собачі та котячі заставить його прибрати з МЗС та гі-вно в коридорах.
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15.04.2024 18:47 Ответить
Навіщо тоді потрібно МЗС, якщо його функції ОП?
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15.04.2024 18:52 Ответить
А як же тоді існуватиме неконституційний орган ОП, якщо не порушувати законадавство?
Це ж буде не по-пацанські!
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15.04.2024 20:01 Ответить
МЗС виконує технічну роботу. Все вирішується в ОПу . Маю на увазі міжнародну політику. Так у всіх країнах. Наш посол у Великобританіі сказав від себе дещо в інтервʼю місцевому телеканалу і був звільнений ОПу.
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15.04.2024 23:07 Ответить
Переставили ліжка в борделі!
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15.04.2024 19:58 Ответить
Ну і що? Всіх виженемо нахер...
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15.04.2024 21:12 Ответить
 
 