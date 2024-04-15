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Новости Война
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Оккупанты бьют по Харьковщине из Белгородской области РФ

ракета,крилата

Российские оккупационные войска с территории Белгородской области обстреливают Харьковщину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Так, там предупредили о ракете на Харьковщине, курсом на юг.

По данным ВС, Харьковщину обстреливают с территории Белгородской области РФ.

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обстрел (26862) Харьковщина (5577)


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Коли вже БєлНР на нашому боці воюватиме?
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15.04.2024 17:30 Ответить
Для цього туди треба засилати не РДК, а УДК.
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15.04.2024 18:04 Ответить
Ніколи.
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15.04.2024 19:36 Ответить
І де ж той "легіон"?
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15.04.2024 18:23 Ответить
Антракт у них
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15.04.2024 19:31 Ответить
А ти чим гірший за "легіон"?
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15.04.2024 19:38 Ответить
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15.04.2024 19:51 Ответить
 
 