Оккупанты бьют по Харьковщине из Белгородской области РФ
Российские оккупационные войска с территории Белгородской области обстреливают Харьковщину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.
Так, там предупредили о ракете на Харьковщине, курсом на юг.
По данным ВС, Харьковщину обстреливают с территории Белгородской области РФ.
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Грицько Злий
показать весь комментарий15.04.2024 17:30 Ответить Мне нравится 2
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віктор федорович #394174
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Алексей Карпенко #519209
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петро удеч #477971
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valera ivolgov
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Чайка Київ
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