Оккупанты бьют по Харьковщине из Белгородской области РФ

Российские оккупационные войска с территории Белгородской области обстреливают Харьковщину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Так, там предупредили о ракете на Харьковщине, курсом на юг.

По данным ВС, Харьковщину обстреливают с территории Белгородской области РФ.

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