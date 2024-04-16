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"Ночью "шахеды" фиксировались в нескольких областях, на Хмельнитчине слышали взрывы

шахед

В ночь на 16 апреля российские оккупанты продолжали атаковать Украину с использованием дронов-камикадзе. Была угроза для нескольких областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

"Внимание! Группа "шахедов" из Винницкой области на Черкасщину - курсом на Умань! "Шахеды" в Винницкой области, двигаются на юго-запад!", - информировали Воздушные силы около 1 часа ночи.

"Группа "шахедов" из Винницкой области на Хмельнитчину!", - позже добавили в ВС.

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"На Хмельнитчине слышны взрывы", - информировало "Суспільне".

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Хмельнитчина (896) дроны (3837) Воздушные силы (2241)


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Атака по Ізраїлю співставна з цілодобовими атаками кацапів по Україні за тиждень. Але якщо там 1 % долетіло, то у нас всі 40%, а зараз по Слобожанщіні й 100%. Там союзники авіацію задіяли, бо Іран "не дуже ескалує" у порівнянні з московією ? Оце так отмазка єнєрала Остіна !
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16.04.2024 06:50 Ответить
Там є великий блог,як Ізраїль готував свої Сили, і є 2019 рік в Україні, який готував слуг до збагачення. Ви вибрали цирк,а Ізраїль Армію. То в чому проблема?! Усі претензії до зеболота з очима ботоксного
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16.04.2024 08:06 Ответить
 
 