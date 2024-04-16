"Ночью "шахеды" фиксировались в нескольких областях, на Хмельнитчине слышали взрывы
В ночь на 16 апреля российские оккупанты продолжали атаковать Украину с использованием дронов-камикадзе. Была угроза для нескольких областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.
"Внимание! Группа "шахедов" из Винницкой области на Черкасщину - курсом на Умань! "Шахеды" в Винницкой области, двигаются на юго-запад!", - информировали Воздушные силы около 1 часа ночи.
"Группа "шахедов" из Винницкой области на Хмельнитчину!", - позже добавили в ВС.
"На Хмельнитчине слышны взрывы", - информировало "Суспільне".
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gr1959
показать весь комментарий16.04.2024 06:50 Ответить Мне нравится 0
valentyna #410470
показать весь комментарий16.04.2024 08:06 Ответить Мне нравится 0
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