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Вночі "Шахеди" фіксувалися у кількох областях, на Хмельниччині чули вибухи

шахед

У ніч на 16 квітня російські окупанти продовжували атакувати Україну з використанням дронів-камікадзе. Була загроза для кількох областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Група "Шахедів" з Вінниччини на Черкащину - курсом на Умань! "Шахеди" на Вінниччині, рухаються на південний захід!", - інформували Повітряні сили близько 1 години ночі.

"Група "шахедів" з Вінниччини на Хмельниччину!", - пізніше додавали у ПС.

Також читайте: Росія запустила безпілотники з Херсонської області, - Повітряні сили

"На Хмельниччині чути вибухи", - інформує "Суспільне".

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Хмельниччина (914) дрони (4662) Повітряні сили (2619)


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Атака по Ізраїлю співставна з цілодобовими атаками кацапів по Україні за тиждень. Але якщо там 1 % долетіло, то у нас всі 40%, а зараз по Слобожанщіні й 100%. Там союзники авіацію задіяли, бо Іран "не дуже ескалує" у порівнянні з московією ? Оце так отмазка єнєрала Остіна !
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16.04.2024 06:50 Відповісти
Там є великий блог,як Ізраїль готував свої Сили, і є 2019 рік в Україні, який готував слуг до збагачення. Ви вибрали цирк,а Ізраїль Армію. То в чому проблема?! Усі претензії до зеболота з очима ботоксного
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16.04.2024 08:06 Відповісти
 
 