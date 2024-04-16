Вночі "Шахеди" фіксувалися у кількох областях, на Хмельниччині чули вибухи
У ніч на 16 квітня російські окупанти продовжували атакувати Україну з використанням дронів-камікадзе. Була загроза для кількох областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Увага! Група "Шахедів" з Вінниччини на Черкащину - курсом на Умань! "Шахеди" на Вінниччині, рухаються на південний захід!", - інформували Повітряні сили близько 1 години ночі.
"Група "шахедів" з Вінниччини на Хмельниччину!", - пізніше додавали у ПС.
"На Хмельниччині чути вибухи", - інформує "Суспільне".
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gr1959
показати весь коментар16.04.2024 06:50 Відповісти Мені подобається 0
valentyna #410470
показати весь коментар16.04.2024 08:06 Відповісти Мені подобається 0
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