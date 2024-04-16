Вночі "Шахеди" фіксувалися у кількох областях, на Хмельниччині чули вибухи

У ніч на 16 квітня російські окупанти продовжували атакувати Україну з використанням дронів-камікадзе. Була загроза для кількох областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Група "Шахедів" з Вінниччини на Черкащину - курсом на Умань! "Шахеди" на Вінниччині, рухаються на південний захід!", - інформували Повітряні сили близько 1 години ночі.

"Група "шахедів" з Вінниччини на Хмельниччину!", - пізніше додавали у ПС.

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"На Хмельниччині чути вибухи", - інформує "Суспільне".