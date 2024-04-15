Росія запустила безпілотники з Херсонської області, - Повітряні сили

Війська РФ запустили ударні безпілотники з півдня України. Група "шахедів" рухається курсом на захід.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться в повідомленні.

Також у ПС додали, що група "шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на захід.

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О 21:31 Повітряні сили повідомили про нову група "шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину.