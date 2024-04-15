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Россия запустила беспилотники из Херсонской области, - Воздушные силы

шахед

Войска РФ запустили ударные беспилотники с юга Украины. Группа "шахедов" двигается курсом на запад.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

Также в ВС добавили, что группа "шахедов" на севере Херсона, курсом на запад.

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В 21:31 Воздушные силы сообщили о новой группе "шахедов" на севере Херсона, курсом на Днепропетровщину.

Автор: 

дроны (3837) Воздушные силы (2241)


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Також повідомляють, що у кацапів в готовності мінімум 11 Ту. Мабуть, так само, як 5 днів назад буде "комплексний" наліт безпілотники + ракети.
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15.04.2024 21:57 Ответить
 
 