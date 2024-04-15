Россия запустила беспилотники из Херсонской области, - Воздушные силы
Войска РФ запустили ударные беспилотники с юга Украины. Группа "шахедов" двигается курсом на запад.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.
Также в ВС добавили, что группа "шахедов" на севере Херсона, курсом на запад.
В 21:31 Воздушные силы сообщили о новой группе "шахедов" на севере Херсона, курсом на Днепропетровщину.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Onufri Zagloba
показать весь комментарий15.04.2024 21:57 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль