Россия запустила беспилотники из Херсонской области, - Воздушные силы

Войска РФ запустили ударные беспилотники с юга Украины. Группа "шахедов" двигается курсом на запад.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

Также в ВС добавили, что группа "шахедов" на севере Херсона, курсом на запад.

Смотрите также: Бойцы подразделения "Команчи" уничтожают российскую артиллерию дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

В 21:31 Воздушные силы сообщили о новой группе "шахедов" на севере Херсона, курсом на Днепропетровщину.