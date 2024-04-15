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Бойцы подразделения "Команчи" уничтожают российскую артиллерию дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Украинские военные подразделения "Команчи" 40-й ОАБр уничтожают артиллерию оккупантов дронами "Дикие Шершни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как украинские беспилотники подрывают технику россиян, в частности, 122-мм гаубицу Д-30.

Всего 100-200 ваших гривен помогут нам собрать еще ночных дронов и вооружить ими других военных.

Продолжайте поддерживать производство дронов для ВСУ!

Моно-банка: https://send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

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Батл шершні проти тарганів!
Слава ЗСУ!
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15.04.2024 20:43 Ответить
 
 