Бойцы подразделения "Команчи" уничтожают российскую артиллерию дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО
Украинские военные подразделения "Команчи" 40-й ОАБр уничтожают артиллерию оккупантов дронами "Дикие Шершни".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видно, как украинские беспилотники подрывают технику россиян, в частности, 122-мм гаубицу Д-30.
Всего 100-200 ваших гривен помогут нам собрать еще ночных дронов и вооружить ими других военных.
Продолжайте поддерживать производство дронов для ВСУ!
Моно-банка: https://send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected].
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава ЗСУ!