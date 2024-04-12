Танк и БТР уничтожили бойцы подразделения "BULAVA" дронами "Дикие шершни". ВИДЕО
Бойцы подразделения "BULAVA" из Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью четырех дронов "Дикие шершни" уничтожили вражеские танк и БТР.
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