Танк и БТР уничтожили бойцы подразделения "BULAVA" дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Бойцы подразделения "BULAVA" из Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью четырех дронов "Дикие шершни" уничтожили вражеские танк и БТР.

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