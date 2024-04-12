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Танк та БТР знищили бійці підрозділу "BULAVA" дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Бійці підрозділу "BULAVA" із Президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою чотирьох дронів "Дикі шершні" знищили ворожі танк та БТР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці підрозділу "BULAVA" за допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні" ліквідували вісьмох окупантів, які сховалися у каналізаційній трубі. ВIДЕО

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Дивіться: Танк, два БМП, квадроцикл та близько десяти окупантів знищили українські воїни дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

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Дивіться також: Дрони-камікадзе "Дикі шершні" знищують ворожу техніку та окупантів. ВIДЕО

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