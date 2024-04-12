Танк та БТР знищили бійці підрозділу "BULAVA" дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Бійці підрозділу "BULAVA" із Президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою чотирьох дронів "Дикі шершні" знищили ворожі танк та БТР.

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