Танк та БТР знищили бійці підрозділу "BULAVA" дронами "Дикі шершні". ВIДЕО
Бійці підрозділу "BULAVA" із Президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою чотирьох дронів "Дикі шершні" знищили ворожі танк та БТР.
Цензор.НЕТ продовжує підтримувати виробництво дронів для українських воїнів і закликає своїх читачів долучитися до збору коштів.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль