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Новости Видео Война
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Бойцы подразделения "BULAVA" с помощью дрона-камикадзе "Дикие шершни" ликвидировали восьмерых оккупантов, спрятавшихся в канализационной трубе. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе "Дикие шершни" ликвидировали восьмерых оккупантов, скрывшихся в канализационной трубе после неудачного штурма.

"Восемь россиян после неудачного штурма спрятались в канализационной трубе. Но их нашел дрон с крафт неймом "Дикие ученики" и всех убил. На этот дрон для подразделения BULAVA собрали киевские ученики, которых русня лишает нормального детства", – отмечается в комментарии к видеозаписи успешной атаки.

Смотрите также: Бойцы подразделения "BULAVA" FPV-дронами "Дикі шершні" уничтожили колонну вражеской техники. ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы подразделения "BULAVA" уничтожают российский "Урал" и БМП ночными дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

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дроны (3917) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Топ комментарии
+8
А термобарічною можна?
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11.04.2024 14:36
+5
не факт, що 8 і не факт, що ліквідували
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11.04.2024 14:39
+5
Прочистив труби. Непогано...
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11.04.2024 15:32
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А термобарічною можна?
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11.04.2024 14:36 Ответить
Рідний каналізаційний субстрат (гівно) не врятував.
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11.04.2024 15:09 Ответить
не факт, що 8 і не факт, що ліквідували
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11.04.2024 14:39 Ответить
Сигнал зникає, дуже шкода що немає можливості більш точно вразити.
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11.04.2024 14:43 Ответить
Сподіваюсь що хоч змили за собою ...
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11.04.2024 15:03 Ответить
Нажаль в трубу не попав, біля входу ввалив.
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11.04.2024 15:09 Ответить
Говно этим трубам и принадлежит.
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11.04.2024 15:29 Ответить
Прочистив труби. Непогано...
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11.04.2024 15:32 Ответить
Тарганів тапком прибили.
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11.04.2024 16:28 Ответить
Сподобалось. Скинув торшки.
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11.04.2024 16:42 Ответить
А что, их там восемь штук было? Что, есть видео как все восемь туда залезли?
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11.04.2024 20:45 Ответить
там даже если бы их полсотни в трубу залезло, дрон бахнул на входе, угандошил крайнего, в самом лучшем случае ранил следующего за ним, не более того. А в штаб пошел доклад "8".
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12.04.2024 00:55 Ответить
Одну кацапскую сраку видно. Вот так наверное и статистика убитых свинособак дается - одного грохнули, восемь посчитали, и имеем 450К угандошенных кацапов. А фронт почему-то ползет на запад без остановки.
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12.04.2024 00:52 Ответить
 
 