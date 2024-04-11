Бойцы подразделения "BULAVA" с помощью дрона-камикадзе "Дикие шершни" ликвидировали восьмерых оккупантов, спрятавшихся в канализационной трубе. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе "Дикие шершни" ликвидировали восьмерых оккупантов, скрывшихся в канализационной трубе после неудачного штурма.

"Восемь россиян после неудачного штурма спрятались в канализационной трубе. Но их нашел дрон с крафт неймом "Дикие ученики" и всех убил. На этот дрон для подразделения BULAVA собрали киевские ученики, которых русня лишает нормального детства", – отмечается в комментарии к видеозаписи успешной атаки.

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