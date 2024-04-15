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Бійці підрозділу "Команчі" знищують російську артилерію дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Українські військові підрозділу "Команчі" 40 ОАБр знищують артилерію окупантів дронами "Дикі Шершні"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно, як українські безпілотники підривають техніку росіян, зокрема, 122-мм гаубицю Д-30.

Всього 100-200 ваших гривень допоможуть нам зібрати ще нічних дронів і озброїти ними інших військових.

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Дивіться: Танк та БТР знищили бійці підрозділу "BULAVA" дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

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Батл шершні проти тарганів!
Слава ЗСУ!
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15.04.2024 20:43 Відповісти
 
 