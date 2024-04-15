Бійці підрозділу "Команчі" знищують російську артилерію дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
Українські військові підрозділу "Команчі" 40 ОАБр знищують артилерію окупантів дронами "Дикі Шершні"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно, як українські безпілотники підривають техніку росіян, зокрема, 122-мм гаубицю Д-30.
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