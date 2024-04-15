Російський виробник БПЛА "Геоскан" збільшив закупівлі підсанкційних електронних плат. Недавно частку в компанії придбав фонд дочки Путіна, - ЗМІ

Компанія "Геоскан", що займається виробництвом безпілотників, закуповує в Білорусі підсанкційні електронні плати та напівпровідники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Верстка"

Як з'ясувала "Верстка", обсяг цих закупівель зріс у кілька разів після того, як частку в компанії придбав фонд "Національний інтелектуальний розвиток" (НІР), який працює під брендом "Іннопрактика" та очолюваний дочкою Володимира Путіна Катериною Тихоновою.

"Геоскан" почав закуповувати електронні плати у білоруської компанії "Мікромаунт" у липні 2023 року, випливає з митних даних, які є у розпорядженні редакції.

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З липня до жовтня "Мікромаунт" поставив виробнику безпілотників плат майже на 60 тисяч доларів. У листопаді 10% "Геоскана" придбав фонд "НІР". Після чого лише за два неповні місяці (з початку грудня 2023 року до середини січня 2024 року) обсяг поставок становив майже 266 тисяч доларів.

Які саме плати купував "Геоскан", невідомо – у митних деклараціях відсутні найменування плат та їхніх виробників. Однак там вказано класифікатор товару – "контролери, що програмуються з пам'яттю".

Зазначається, що експорт цих товарів до Росії заборонено санкціями ЄС. Крім того, у січні "Мікромаунт" поставив "Геоскану" першу партію підсанкційних напівпровідникових приладів.

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Припустити, що саме постачає до Росії "Мікромаунт", дає змогу інший бізнес одного із власників компанії білоруса Сергія Хвалька. Йому належать 53,75% компанії "Мікромаунт", а також він володіє фірмою "СкайГлобал", яка з березня по грудень 2023 року експортувала до Росії електроніки на 9 млн доларів, серед яких були мікросхеми американських Analog Devices та Intel. Замовником же виступала компанія "Булат", що належить "Ростелекому" та НВЦ "Елвіс", які перебувають під санкціями.

Група компаній "Геоскан" - найбільший у Росії виробник цивільних авіаційних безпілотників, а також програмного забезпечення для фотограмметричної обробки даних.

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