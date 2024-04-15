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Новини
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Російський виробник БПЛА "Геоскан" збільшив закупівлі підсанкційних електронних плат. Недавно частку в компанії придбав фонд дочки Путіна, - ЗМІ

бпла,геоскан

Компанія "Геоскан", що займається виробництвом безпілотників, закуповує в Білорусі підсанкційні електронні плати та напівпровідники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Верстка"

Як з'ясувала "Верстка", обсяг цих закупівель зріс у кілька разів після того, як частку в компанії придбав фонд "Національний інтелектуальний розвиток" (НІР), який працює під брендом "Іннопрактика" та очолюваний дочкою Володимира Путіна Катериною Тихоновою.

"Геоскан" почав закуповувати електронні плати у білоруської компанії "Мікромаунт" у липні 2023 року, випливає з митних даних, які є у розпорядженні редакції.

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З липня до жовтня "Мікромаунт" поставив виробнику безпілотників плат майже на 60 тисяч доларів. У листопаді 10% "Геоскана" придбав фонд "НІР". Після чого лише за два неповні місяці (з початку грудня 2023 року до середини січня 2024 року) обсяг поставок становив майже 266 тисяч доларів.

Які саме плати купував "Геоскан", невідомо – у митних деклараціях відсутні найменування плат та їхніх виробників. Однак там вказано класифікатор товару – "контролери, що програмуються з пам'яттю".

Зазначається, що експорт цих товарів до Росії заборонено санкціями ЄС. Крім того, у січні "Мікромаунт" поставив "Геоскану" першу партію підсанкційних напівпровідникових приладів.

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Припустити, що саме постачає до Росії "Мікромаунт", дає змогу інший бізнес одного із власників компанії білоруса Сергія Хвалька. Йому належать 53,75% компанії "Мікромаунт", а також він володіє фірмою "СкайГлобал", яка з березня по грудень 2023 року експортувала до Росії електроніки на 9 млн доларів, серед яких були мікросхеми американських Analog Devices та Intel. Замовником же виступала компанія "Булат", що належить "Ростелекому" та НВЦ "Елвіс", які перебувають під санкціями.

Група компаній "Геоскан" - найбільший у Росії виробник цивільних авіаційних безпілотників, а також програмного забезпечення для фотограмметричної обробки даних.

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Автор: 

безпілотник (4133) росія (65052) санкції (11802) закупівлі (3363) дрони (4662)


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Топ коментарі
+1
Без політичної волі чинної адміністрації штатів ми нічого з цим не зробимо....

треба це все копіювати і так само масово виробляти ударні безпілотники... типу куб або ланцет...
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15.04.2024 21:36
+1
Просто невероятно как Запад сам роет себе могилу. Китайская фабрика начала качать права. И вот я смотрю на это и не верю что Западом управляют некие очень умные масоны. Нет. Там просто бабло всем управляет.
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15.04.2024 21:37
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Національний інтелектуальний розвиток в Росії це виробництво знарядь вбивства. Це все що потрібно знати про Росію. До речі де та Тихонова зараз в Голандії сидить як і раніше?
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15.04.2024 21:30 Відповісти
Так що ж то за санкції такі що ще й можна збільшувати закупівлі? Чи може бульбаші навчилися процесори клепати?
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15.04.2024 21:31 Відповісти
А що може завадити закупити необхідні деталі Турції чи Казахстану(перелік всіх країн які співчувають москалям або хочуть заробити достатній для нарощування виробництва), а потім продати рашці.
Санкції діють на пряму закупівлю, а також на те обладнання яке потребує обслговування виробника.
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15.04.2024 21:49 Відповісти
одна распбері має обчислювальні потужності яких вистачить на любу рокету + машинний зір + ші.
навряд чи це підсанкційний товар, а коштує взагалі смішні копійки
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15.04.2024 23:03 Відповісти
Без політичної волі чинної адміністрації штатів ми нічого з цим не зробимо....

треба це все копіювати і так само масово виробляти ударні безпілотники... типу куб або ланцет...
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15.04.2024 21:36 Відповісти
Просто невероятно как Запад сам роет себе могилу. Китайская фабрика начала качать права. И вот я смотрю на это и не верю что Западом управляют некие очень умные масоны. Нет. Там просто бабло всем управляет.
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15.04.2024 21:37 Відповісти
Масони намагаються керувати. Але не Заходом, а Світом. Якщо вони вважатимуть, що США віджили своє, то легко переїдуть керувати світом з Пекіна.
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15.04.2024 22:37 Відповісти
У Гитлера не было детей.
А Тихонова -законная военная цель.
Печалька.
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15.04.2024 22:04 Відповісти
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15.04.2024 22:24 Відповісти
Якщо хто не знає, "Геоскан" чемпіон світу 2021 року в шоу дронів в номінації "1000+". Так що не дивуйтеся, коли рій дронів полетить зовсім не з заходу.
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15.04.2024 22:29 Відповісти
 
 