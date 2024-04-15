Российский производитель БПЛА "Геоскан" увеличил закупки подсанкционных электронных плат. Недавно долю в компании приобрел фонд дочери Путина, - СМИ
Компания "Геоскан", занимающаяся производством беспилотников, закупает у Беларуси подсанкционные электронные платы и полупроводники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Верстка".
Как выяснила "Верстка", объем этих закупок вырос в несколько раз после того, как долю в компании приобрел фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), работающий под брендом "Иннопрактика" и возглавляемый дочерью Владимира Путина Екатериной Тихоновой.
"Геоскан" начал закупать электронные платы у белорусской компании "Микромаунт" в июле 2023 года, следует из таможенных данных, имеющихся в распоряжении редакции.
С июля по октябрь "Микромаунт" поставил производителю беспилотников плат почти на 60 тысяч долларов. В ноябре 10% "Геоскана" приобрел фонд "НИР". После чего только за два неполных месяца (с начала декабря 2023 года по середину января 2024 года) объем поставок составил почти 266 тысяч долларов.
Какие платы покупал "Геоскан", неизвестно – в таможенных декларациях отсутствуют наименования плат и их производителей. Однако там указан классификатор товара – "программируемые контроллеры с памятью".
Отмечается, что экспорт этих товаров в Россию запрещен санкциями ЕС. Кроме того, в январе "Микромаунт" поставил "Геоскану" первую партию подсанкционных полупроводниковых устройств.
Предположить, что именно поставляет в Россию "Микромаунт", позволяет другой бизнес одного из владельцев компании белоруса Сергея Хвалько. Ему принадлежат 53,75% компании "Микромаунт", а также он владеет фирмой "СкайГлобал", которая с марта по декабрь 2023 г. экспортировала в Россию электроники на 9 млн долларов, среди которых были микросхемы американских Analog Devices и Intel. Заказчиком же выступала компания "Булат", принадлежащая "Ростелекому" и находящимся под санкциями НПЦ "Элвис".
Группа компаний "Геоскан" – крупнейший в России производитель гражданских авиационных беспилотников, а также программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных.
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Санкції діють на пряму закупівлю, а також на те обладнання яке потребує обслговування виробника.
навряд чи це підсанкційний товар, а коштує взагалі смішні копійки
треба це все копіювати і так само масово виробляти ударні безпілотники... типу куб або ланцет...
А Тихонова -законная военная цель.
Печалька.