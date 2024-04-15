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Российский производитель БПЛА "Геоскан" увеличил закупки подсанкционных электронных плат. Недавно долю в компании приобрел фонд дочери Путина, - СМИ

бпла,геоскан

Компания "Геоскан", занимающаяся производством беспилотников, закупает у Беларуси подсанкционные электронные платы и полупроводники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Верстка".

Как выяснила "Верстка", объем этих закупок вырос в несколько раз после того, как долю в компании приобрел фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), работающий под брендом "Иннопрактика" и возглавляемый дочерью Владимира Путина Екатериной Тихоновой.

"Геоскан" начал закупать электронные платы у белорусской компании "Микромаунт" в июле 2023 года, следует из таможенных данных, имеющихся в распоряжении редакции.

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С июля по октябрь "Микромаунт" поставил производителю беспилотников плат почти на 60 тысяч долларов. В ноябре 10% "Геоскана" приобрел фонд "НИР". После чего только за два неполных месяца (с начала декабря 2023 года по середину января 2024 года) объем поставок составил почти 266 тысяч долларов.

Какие платы покупал "Геоскан", неизвестно – в таможенных декларациях отсутствуют наименования плат и их производителей. Однако там указан классификатор товара – "программируемые контроллеры с памятью".

Отмечается, что экспорт этих товаров в Россию запрещен санкциями ЕС. Кроме того, в январе "Микромаунт" поставил "Геоскану" первую партию подсанкционных полупроводниковых устройств.

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Предположить, что именно поставляет в Россию "Микромаунт", позволяет другой бизнес одного из владельцев компании белоруса Сергея Хвалько. Ему принадлежат 53,75% компании "Микромаунт", а также он владеет фирмой "СкайГлобал", которая с марта по декабрь 2023 г. экспортировала в Россию электроники на 9 млн долларов, среди которых были микросхемы американских Analog Devices и Intel. Заказчиком же выступала компания "Булат", принадлежащая "Ростелекому" и находящимся под санкциями НПЦ "Элвис".

Группа компаний "Геоскан" – крупнейший в России производитель гражданских авиационных беспилотников, а также программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных.

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Автор: 

беспилотник (3523) россия (95339) санкции (11254) закупки (747) дроны (3837)


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Топ комментарии
+1
Без політичної волі чинної адміністрації штатів ми нічого з цим не зробимо....

треба це все копіювати і так само масово виробляти ударні безпілотники... типу куб або ланцет...
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15.04.2024 21:36
+1
Просто невероятно как Запад сам роет себе могилу. Китайская фабрика начала качать права. И вот я смотрю на это и не верю что Западом управляют некие очень умные масоны. Нет. Там просто бабло всем управляет.
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15.04.2024 21:37
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Національний інтелектуальний розвиток в Росії це виробництво знарядь вбивства. Це все що потрібно знати про Росію. До речі де та Тихонова зараз в Голандії сидить як і раніше?
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15.04.2024 21:30 Ответить
Так що ж то за санкції такі що ще й можна збільшувати закупівлі? Чи може бульбаші навчилися процесори клепати?
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15.04.2024 21:31 Ответить
А що може завадити закупити необхідні деталі Турції чи Казахстану(перелік всіх країн які співчувають москалям або хочуть заробити достатній для нарощування виробництва), а потім продати рашці.
Санкції діють на пряму закупівлю, а також на те обладнання яке потребує обслговування виробника.
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15.04.2024 21:49 Ответить
одна распбері має обчислювальні потужності яких вистачить на любу рокету + машинний зір + ші.
навряд чи це підсанкційний товар, а коштує взагалі смішні копійки
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15.04.2024 23:03 Ответить
Без політичної волі чинної адміністрації штатів ми нічого з цим не зробимо....

треба це все копіювати і так само масово виробляти ударні безпілотники... типу куб або ланцет...
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15.04.2024 21:36 Ответить
Просто невероятно как Запад сам роет себе могилу. Китайская фабрика начала качать права. И вот я смотрю на это и не верю что Западом управляют некие очень умные масоны. Нет. Там просто бабло всем управляет.
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15.04.2024 21:37 Ответить
Масони намагаються керувати. Але не Заходом, а Світом. Якщо вони вважатимуть, що США віджили своє, то легко переїдуть керувати світом з Пекіна.
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15.04.2024 22:37 Ответить
У Гитлера не было детей.
А Тихонова -законная военная цель.
Печалька.
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15.04.2024 22:04 Ответить
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15.04.2024 22:24 Ответить
Якщо хто не знає, "Геоскан" чемпіон світу 2021 року в шоу дронів в номінації "1000+". Так що не дивуйтеся, коли рій дронів полетить зовсім не з заходу.
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15.04.2024 22:29 Ответить
 
 