РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10430 посетителей онлайн
Новости
811 1

Уничтожены 9 из 9 "Шахедов", - Воздушные силы

шахед

В ночь на 16 апреля 2024 года противник атаковал 9 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым).

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Все девять "шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", - отметил Олещук.

Также читайте: Россия запустила беспилотники из Херсонской области, - Воздушные силы

Автор: 

уничтожение (6819) дроны (3837) Воздушные силы (2241)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Атака малими групами, як правило, нерезультативна.
показать весь комментарий
16.04.2024 08:17 Ответить
 
 