Уничтожены 9 из 9 "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 16 апреля 2024 года противник атаковал 9 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым).
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Все девять "шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", - отметил Олещук.
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Деніс Войцеховський
показать весь комментарий16.04.2024 08:17 Ответить Мне нравится 0
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