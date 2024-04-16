Уничтожены 9 из 9 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 16 апреля 2024 года противник атаковал 9 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым).

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Все девять "шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", - отметил Олещук.

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