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Знищено 9 із 9 "Шахедів", - Повітряні сили

шахед

У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував 9-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим).

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі дев’ять "шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей", - зазначив Олещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі "Шахеди" фіксувалися у кількох областях, на Хмельниччині чули вибухи

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Атака малими групами, як правило, нерезультативна.
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16.04.2024 08:17 Відповісти
 
 