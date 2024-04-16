Знищено 9 із 9 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував 9-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим).

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі дев’ять "шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей", - зазначив Олещук.

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