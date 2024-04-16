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Новости Война
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Эксплуатация ЗАЭС неквалифицированным персоналом усиливает риски, - представитель США Вуд на Совбезе ООН

заес,аес,запорізька,магате

Пребывание российских сил на Запорожской АЭС и его эксплуатация неквалифицированным персоналом усиливают риски для безопасности этого ядерного объекта.

Об этом заявил в понедельник, во время заседания Совета Безопасности ООН, заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы обеспокоены тем, что Запорожская АЭС эксплуатируется недостаточным штатом в составе ненадлежащим образом обученных операторов, у которых нет лицензий. Это угрожающая и неустойчивая ситуация для безопасного обслуживания и эксплуатации атомной электростанции", - подчеркнул представитель США.

Он также назвал "ужасной" ситуацию, связанную с запретом российских оккупационных сил доступа на АЭС украинских специалистов, не подписавших трудовых соглашений с "Росатомом" и не принявших российское гражданство.

"Вопиющее игнорирование Россией необходимости удерживать лицензированный и опытный персонал ставит под сомнение приверженность РФ и "Росатома" безопасной эксплуатации атомных электростанций во всем мире", - подчеркнул представитель США.

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Кроме того, он повторил позицию Соединенных Штатов о необходимости избегания военных действий в районе ЗАЭС.

"Война России и продолжение ее контроля над ЗАЭС создают чрезвычайный риск ядерного инцидента", – подчеркнул американский дипломат.

Автор: 

США (26368) Совбез ООН (1104) Запорожская АЭС (700)


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ЗАЕС була побудована за совка, але пройшла суттєву модернізацію і переналаштована на американське паливо. Кацапи вже не здатні працювати десятиліттями над модернізацією власних станцій збудованих за таким самим проектом як і ЗАЕС. Схоже що їх головна мета це крадіжка технічної документації та технічних рішень з модернізації. Вони чудово розуміють що станцію доведеться звільнити. Вивезуть і розмародерять все що зможуть. Що не зможуть те пошкодять або знищать. Вони навіть можуть повторити Чорнобильську катастрофу заради чергового зростання цін на нафту і залякування всього світу "небезпечністю атомної енергетики". Чом би й ні? Один раз вже спрацювало. Але єдина країна в Європі все ж таки не злякалась! І поки зашугані німці закривали свої ядерні станції французи навпаки їх будували і сьогодні повністю незалежні від постачання вуглеводнів маючи електрику в необмеженій кількості... Подивимось як у кацапів зараз вийде "можєм павтаріть".
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16.04.2024 07:38 Ответить
P.S. Франція має 56 реакторів (64 гігавати). Кацапи мають 36 (28,5 гігавати).
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16.04.2024 07:57 Ответить
Московити ще до повномасштабного вторгнення постачали браковане паливо для виведення АЕС України з ладу.
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16.04.2024 08:28 Ответить
Абсолютно всі розуміють що для будь-якої електростанції потрібен кваліфікований персонал, а от для керування державою підійдуть клоуни, весільні фотографи та шарлатани з серіалів.
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16.04.2024 08:25 Ответить
Вже на часі ввести смертну кару за дискредитацію державної влади! До яких пір прості смертні будуть піддавати сумніву професіоналізм та компетентність сексологинь , корабельних сосєн, безмозглих та безумних, мітбольних, тих хто не втік разом з тими хто хєр піде!!!???
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16.04.2024 10:09 Ответить
 
 