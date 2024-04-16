Эксплуатация ЗАЭС неквалифицированным персоналом усиливает риски, - представитель США Вуд на Совбезе ООН

Пребывание российских сил на Запорожской АЭС и его эксплуатация неквалифицированным персоналом усиливают риски для безопасности этого ядерного объекта.

Об этом заявил в понедельник, во время заседания Совета Безопасности ООН, заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы обеспокоены тем, что Запорожская АЭС эксплуатируется недостаточным штатом в составе ненадлежащим образом обученных операторов, у которых нет лицензий. Это угрожающая и неустойчивая ситуация для безопасного обслуживания и эксплуатации атомной электростанции", - подчеркнул представитель США.

Он также назвал "ужасной" ситуацию, связанную с запретом российских оккупационных сил доступа на АЭС украинских специалистов, не подписавших трудовых соглашений с "Росатомом" и не принявших российское гражданство.

"Вопиющее игнорирование Россией необходимости удерживать лицензированный и опытный персонал ставит под сомнение приверженность РФ и "Росатома" безопасной эксплуатации атомных электростанций во всем мире", - подчеркнул представитель США.

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Кроме того, он повторил позицию Соединенных Штатов о необходимости избегания военных действий в районе ЗАЭС.

"Война России и продолжение ее контроля над ЗАЭС создают чрезвычайный риск ядерного инцидента", – подчеркнул американский дипломат.