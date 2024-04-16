Оккупанты изменили тактику использования ракетоносителей в Черном море, - ОК "Південь"

В последнее время российские оккупанты не выводили ракетоносители на дежурство, кроме тех случаев, когда планируется массированная ракетная атака на Украину.

Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В целом, присутствие ракетоносителей в Черном море есть. Даже когда они заведены в пункты базирования, они не перестают быть опасными. Будут ли они выведены на боевое дежурство или нет, это вопрос нескольких часов. В последнее время они не выводят ракетоносители на дежурство, кроме случаев, когда планируется массированная ракетно-дроновая атака. Мы уже неоднократно наблюдали именно такую тенденцию", - сказала Гуменюк.

По ее словам, это может быть связано со сменой руководства Черноморского флота РФ.

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"Такой ход был применен как испытательный. В последнее время корабельная группировка редко выходит в акваторию Черного моря, разве что на кратковременное патрулирование с быстрым возвращением на базу. По состоянию на данный момент, информации о выходе ракетоносителей в акваторию Черного моря не было", - отметила Гуменюк.