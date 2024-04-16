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СНБО рассмотрит вопрос об угрозе безопасности государства, из-за распространения онлайн-казино, - Зеленский

зеленський

Готовится к рассмотрению СНБО вопрос об угрозе национальной безопасности через распространение онлайн-казино.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в повседневном обращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что сейчас на рассмотрение СНБО готовится вопрос об угрозах безопасности нашего государства, общества через распространение онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы.

"Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский упомянул автора петиции об ограничении онлайн-казино.

"Это был украинский воин, младший сержант Павел Петриченко - воин 59-й отдельной мотопехотной бригады. Вчера он погиб в бою. Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят и многих девушек, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина - это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также: Петиция об ограничении работы онлайн казино находится на рассмотрении у президента

Автор: 

Зеленский (20202) казино (136) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+16
То есть сами приняли закон, создали проблему... А теперь будет "героически" ее решать.
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16.04.2024 20:41
+11
як єрмак вирішить,то так і буде
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16.04.2024 20:39
+10
Я чесн слово трохи оху-іваю від рівня трускавецького держ управління.
Три роки взад вам всі говорили що легалізація ігрових автоматів обернеться катастрофою. І от пройшло три роки і ми вже потужно боремося з цієї катастрофою, але ніхто нівчом невінуват...
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16.04.2024 20:45
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Правила форума Совет форумчан
як єрмак вирішить,то так і буде
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16.04.2024 20:39 Ответить
докази про загрозу безпеці та щкоді державі на столі у зе!!!
але якщо ******* дуже не хочетьсч втрачати щорічно по 4 ярда баксів, то що робити????
вірно!!!!!
як найдовше розглядати питання!!!1
продаж землі ніякий куй не розглядав!!1
референдуму не було ні по продажу, ні по ціні за 1 га.
сказав зе продавати по 700 за 1 га!!!!
трисек, розглянули та проголосували і куй на конституцію
а тут он яу складно...
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16.04.2024 21:28 Ответить
Тобіш, єрмак з татаровим тебе геть, не "тривожать"? Тфу, млять...
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16.04.2024 20:40 Ответить
А де Арахамія ? це ж він друга Баума смотрящего за кацапським кримінальним гральним бізнесом писати закон у ВР?
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16.04.2024 20:48 Ответить
Арахамія особисто казав- це мій друг ( бувший росіянин потім литовець) й привів його у ВР
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16.04.2024 20:49 Ответить
А РНБО не хоче розглянути питання щодо загрози безпеці держави через поширення дєрьмаків-татарових, зробити правильні висновки і через самогубство виправити ситуацію, нє?
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16.04.2024 20:41 Ответить
То есть сами приняли закон, создали проблему... А теперь будет "героически" ее решать.
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16.04.2024 20:41 Ответить
Як і все, що роблять ці ***********.
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16.04.2024 23:13 Ответить
Дію закриють?
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16.04.2024 20:41 Ответить
Ні, відкриють там казино.
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16.04.2024 22:06 Ответить
Лютий ворог топче українську землю а загроза казино?
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16.04.2024 20:41 Ответить
А шо там с коксом??
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16.04.2024 20:42 Ответить
Судячи з їх нездорової активності, з коксом у них все в порядку.
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16.04.2024 23:14 Ответить
онлайн-казино, це величезна пральня для 5-6 менеджерів!
офшори переповнені, крипта кується.

байден, де бомби?
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16.04.2024 20:44 Ответить
Я чесн слово трохи оху-іваю від рівня трускавецького держ управління.
Три роки взад вам всі говорили що легалізація ігрових автоматів обернеться катастрофою. І от пройшло три роки і ми вже потужно боремося з цієї катастрофою, але ніхто нівчом невінуват...
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16.04.2024 20:45 Ответить
Тоді був фонтан ідей

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16.04.2024 20:48 Ответить
нью васюкі, і пєрвий в мірє мєжгалактіческій КВН!!
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16.04.2024 20:55 Ответить
И Диснейленд с Голливудом и самолет что бы всех бамбить и миллиарды деревьев... Список там большой был.
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16.04.2024 21:06 Ответить
Стане першим космонавтом-препіздентом?))
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16.04.2024 22:08 Ответить
Космонавт-мер в Києві вже був. Тепер ставки виросли і космонавт - цілий президент. Цей теж з котом Яшей хоче в космос летіти? Примотайте його хтось до ракети, нехай летить.
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16.04.2024 23:18 Ответить
Льоня-космос)) як же він був замахав..кожен день, робочий, їздив обідати у Велюр..якого хріна сам за кермом - хз, але хто знав його звичку - у цей час старався з його маршрутом не стикатись))
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17.04.2024 01:24 Ответить
Ця ракета-носій буде стартувати із мільярдного лісу в супроводі мільйона дронів?
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16.04.2024 22:10 Ответить
Угу, зі спутниками Притули на борту..
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17.04.2024 01:25 Ответить
Навряд ли с этого что-то выйдет, там откатили или еще откатят нужным людям. Какие-то прокуроры домики и машины прикупят.
Это в нормальный странах промышленность развивается, в том числе и производство вооружений, а в Украине за 30 лет доигрались, теперь казино главней, но нет оружия, нет желания у большинства воевать
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16.04.2024 20:47 Ответить
Ага!
От чесно: вірю!
Вірю, що наш Боневтік Сонцеликий, такий, потужно тупнувши ніжкою, я-а-а-ак незламно звересне:
- Гєтьменцев! Ану, завязивай з казлінамі!
А Гєтьманцев, такий, відважно присівши і надзвичайно сміливо відступивши на три кроки назад на полузігнутих, твердо так пробурмоче:
- Так то ми іщо вчєра фсьо прікрилі, Владімір Санич!
____________________________________________________________
...Ну стара ж пісня "Пчіли проти мйоду"!
Ніт?
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16.04.2024 20:48 Ответить
А в ТУРБОРЕЖИМІ, єрмак заборонив припинити злочинну діяльність гральних обдираловок-кидал!! Оманщина, зобов'язує гальмувати?
Дивні особи з ОПУ, гальмують упродовж 3 років,очевидне щодо цих гралень…
Співпадіння….
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16.04.2024 20:49 Ответить
Да - казино чистить гарно - шо наробим напрацюєм -- проібем і протанцюєм
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16.04.2024 20:50 Ответить
Что пропито, *****..нно, в дело всё произведенно
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16.04.2024 22:07 Ответить
Чомусь здається, що це черговий перерозподіл та експрориація експроприаторів.

Бо ЗЄрмачня просто так ні з чим не бореться.
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16.04.2024 20:54 Ответить
"Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми ... мають бути й будуть заблоковані"

****, є чи було чи буде в світі хоч одне якесь сране казино, яке не маніпулює людьми ? !!!

Казино завжди і всюди маніпулює людьми. В цьому його суть. Маніпулює на жадібності, на азарті, на бажанні комусь сподобатись, на десятках страстей людини ...

Ну чому моєю країною керують дебіли ?
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16.04.2024 21:17 Ответить
Встав замість "казино" "Телемарафон" і буде теж справедливо.

То може РНБО почне боротьбу з Г+Г та телебаченням в цілому...
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16.04.2024 21:29 Ответить
от-от.

це якби це чудо-юдо вийшло і сказало, шо позбавить пропаганду маніпулювати людьми.

тобто пропаганду залишить, а маніпулювати їй людьми заборонить.
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16.04.2024 22:30 Ответить
Це ж Зеленський відкривав казино.
Він не розумів раніше що українці будуть фінансувати кацапських власників ? Це попри смерті починаючи з 2014.
Ах да, він же війну в своїй голові закінчив.
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16.04.2024 20:55 Ответить
правильно. нефиг нести бабло в неконтролируемые онлайн казино. пусть народ несет деньги в реальные, с которых бабло ермак с зелей будут стричь
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16.04.2024 20:57 Ответить
Нажрались,теперь мы решительно боремся...
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16.04.2024 20:58 Ответить
Вангую, что не все казино угрожают безопасности. Есть же и хорошие казино. Но плохие казино мешают работать хорошим.
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16.04.2024 21:01 Ответить
Кожному гравцю треба вибивати клеймо на лобі "ЛОХ". Я відразу припиняю будь які стосунки з ігроманами і раджу всім це робити негайно. Реанімація "наперстків" на державному рівні це злочин проти українського народу і його розтління.
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16.04.2024 21:05 Ответить
Что-то не верится в возможность, и главное, желание их приструнить. Все что видишь глазами в украинском интернете, все в рекламе онлайн-казино. Это какое-то государство в государстве, с всесильными связями и неограниченными денежными ресурсами.
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16.04.2024 21:06 Ответить
Вони давно купили всю Зе-команду ще до виборів 2019.
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16.04.2024 21:54 Ответить
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16.04.2024 21:14 Ответить
Сигнал, що треба збільшити кількість чемоданів на банкову.
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16.04.2024 21:29 Ответить
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16.04.2024 21:31 Ответить
Зараз зелена зараза при владі більша загроза чим казино!
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16.04.2024 21:31 Ответить
Це єдине ціле, один організм.
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16.04.2024 21:55 Ответить
Шапіто знищить своє дитя, котре несе золоті яйця? Та ні в жысть!
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16.04.2024 21:34 Ответить
Так казьонщікі (чи казіновщики, не знаю як правильно) мали ж занести до бюджету ******* мільярдів?
Шо кажете, занесли? Тільки не до бюджету?
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16.04.2024 21:37 Ответить
Занесли , занесли та заносять кому треба.
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16.04.2024 21:57 Ответить
Зеленському, врешті, як видатному праЗнавцю, з корочкою про вищу освіту, НЕВІДКЛАДНО, хоть під фініш, треба вивчити Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема, не тільки,
Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ!!! …. Прокурорських, буде цікавити багато речей щодо виконання посадовими особами Держав, його положень!!,???!….
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16.04.2024 21:39 Ответить
Зеленський є власником найбільшого в Україні казино.
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16.04.2024 21:42 Ответить
Як шоб була у мене така машина часу, схожа на м'ясорубку, де один оберт ручки повертав би час взад для обраной мною людини десь на 1 місяць, то я би обрав одного гівнюка (кого саме то таємниця) та крутив би ручку покі він не повернувся б у 3,14...у, а потім зробив би аборт отой Ріме.
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16.04.2024 21:43 Ответить
Ви не один такий, хто про це мріє..
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16.04.2024 22:11 Ответить
Зе-козли робили все для процвітання грального бізнесу з надією на власне збагачення і на тобі маєш.
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16.04.2024 21:52 Ответить
20 травня близько близько...
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16.04.2024 21:56 Ответить
Я в цій темі зовсім не розбираюся, але зі слів військових, їх друзі вже два чи навіть три роки грали у інтернет-казіно і програвали великі суми грошей, деякі всю зарплату і займали у своїх друзів, щоб далі грати. Я так зрозумів, що це якась контрольована владою схема викачки грошей?
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16.04.2024 22:08 Ответить
Ну так. Треба ж віджимати якось бюджетне бабло, яке повинно було йти тихенько на офшори..
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16.04.2024 22:13 Ответить
НАБУ оголосило в розшук колишнього заступника секретаря РНБО

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ21:48 - 16 квітня 2024109

Його звинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для армії
https://meta.ua/uk/news/incidents/150425-nabu-ogolosilo-v-rozshuk-kolishnogo-zastupnika-sekretarya-rnbo/
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16.04.2024 22:13 Ответить
Самі ж гемблінг легалізували, а тепер виявляється, що це загроза національній безпеці
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16.04.2024 22:21 Ответить
І доки найпАтужніший мрійник ********** воює з онлайн-казіно, Рейнметал сьогодні розпочав у Литві будівництво найбільшого у Європі заводу з виробництва артпострілів. Старт виробництва запланований на січень 2026го.
Реальні інвестиції у реальну економіку.
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16.04.2024 22:46 Ответить
Смешно, если бы это не предвещало трагедию! Будучи моложе удивлялся, почему одно произведение называют классикой, другое нет. Фраза " Нас судить будут те, а не эти" ( кф 17 мнг. весны, цитата из фильма, так как не читал оригинал, возможно там по другому) играет оттенками! Посмотрите, если хотите, отрывок разговора Штирлица в поезде с командиром какого то корпуса. Судя по таким новостям, у нас все "очень хорошо".
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17.04.2024 01:59 Ответить
Черговий брєд від шашличних віслюків. Якщо людина грала то вона й буде грати , фізичні точки ще можна прикрити а от з онлайн нічого не вийде. Наприклад в заборонений 1хбет можна і зараз грати бо є різні способи поповнювати рахунки і впн для того щоб зайти на сайт.
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17.04.2024 02:50 Ответить
Загроза націонільний безпеці не онлайнказіно,а наявність в оточенні кремльовськой агентури.А також алігархично-кримінальні клани.Чьомусь в америці ніхто не вимагає закрити Лас Вегас,хоча через них відмиваються кошти російської,кітайської мафіі і не тіки.Онлайн казіно працюють в ЄС,но нікому в голову з політиків,чи спецслужб не взбреде звинуватити їх в загрозі нац.безпеки.Давайте ще майнерів біткойнів звинуватимо в загрозі нацбезпеки.
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17.04.2024 05:06 Ответить
 
 