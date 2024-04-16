СНБО рассмотрит вопрос об угрозе безопасности государства, из-за распространения онлайн-казино, - Зеленский

Готовится к рассмотрению СНБО вопрос об угрозе национальной безопасности через распространение онлайн-казино.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в повседневном обращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что сейчас на рассмотрение СНБО готовится вопрос об угрозах безопасности нашего государства, общества через распространение онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы.

"Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский упомянул автора петиции об ограничении онлайн-казино.

"Это был украинский воин, младший сержант Павел Петриченко - воин 59-й отдельной мотопехотной бригады. Вчера он погиб в бою. Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят и многих девушек, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина - это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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