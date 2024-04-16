СНБО рассмотрит вопрос об угрозе безопасности государства, из-за распространения онлайн-казино, - Зеленский
Готовится к рассмотрению СНБО вопрос об угрозе национальной безопасности через распространение онлайн-казино.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в повседневном обращении, передает Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что сейчас на рассмотрение СНБО готовится вопрос об угрозах безопасности нашего государства, общества через распространение онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы.
"Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", - подчеркнул глава государства.
Также Зеленский упомянул автора петиции об ограничении онлайн-казино.
"Это был украинский воин, младший сержант Павел Петриченко - воин 59-й отдельной мотопехотной бригады. Вчера он погиб в бою. Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят и многих девушек, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина - это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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але якщо ******* дуже не хочетьсч втрачати щорічно по 4 ярда баксів, то що робити????
вірно!!!!!
як найдовше розглядати питання!!!1
продаж землі ніякий куй не розглядав!!1
референдуму не було ні по продажу, ні по ціні за 1 га.
сказав зе продавати по 700 за 1 га!!!!
трисек, розглянули та проголосували і куй на конституцію
а тут он яу складно...
офшори переповнені, крипта кується.
байден, де бомби?
Три роки взад вам всі говорили що легалізація ігрових автоматів обернеться катастрофою. І от пройшло три роки і ми вже потужно боремося з цієї катастрофою, але ніхто нівчом невінуват...
Это в нормальный странах промышленность развивается, в том числе и производство вооружений, а в Украине за 30 лет доигрались, теперь казино главней, но нет оружия, нет желания у большинства воевать
От чесно: вірю!
Вірю, що наш Боневтік Сонцеликий, такий, потужно тупнувши ніжкою, я-а-а-ак незламно звересне:
- Гєтьменцев! Ану, завязивай з казлінамі!
А Гєтьманцев, такий, відважно присівши і надзвичайно сміливо відступивши на три кроки назад на полузігнутих, твердо так пробурмоче:
- Так то ми іщо вчєра фсьо прікрилі, Владімір Санич!
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...Ну стара ж пісня "Пчіли проти мйоду"!
Ніт?
Дивні особи з ОПУ, гальмують упродовж 3 років,очевидне щодо цих гралень…
Співпадіння….
Бо ЗЄрмачня просто так ні з чим не бореться.
****, є чи було чи буде в світі хоч одне якесь сране казино, яке не маніпулює людьми ? !!!
Казино завжди і всюди маніпулює людьми. В цьому його суть. Маніпулює на жадібності, на азарті, на бажанні комусь сподобатись, на десятках страстей людини ...
Ну чому моєю країною керують дебіли ?
То може РНБО почне боротьбу з Г+Г та телебаченням в цілому...
це якби це чудо-юдо вийшло і сказало, шо позбавить пропаганду маніпулювати людьми.
тобто пропаганду залишить, а маніпулювати їй людьми заборонить.
Він не розумів раніше що українці будуть фінансувати кацапських власників ? Це попри смерті починаючи з 2014.
Ах да, він же війну в своїй голові закінчив.
Шо кажете, занесли? Тільки не до бюджету?
Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ!!! …. Прокурорських, буде цікавити багато речей щодо виконання посадовими особами Держав, його положень!!,???!….
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ21:48 - 16 квітня 2024109
Його звинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для армії
https://meta.ua/uk/news/incidents/150425-nabu-ogolosilo-v-rozshuk-kolishnogo-zastupnika-sekretarya-rnbo/
Реальні інвестиції у реальну економіку.