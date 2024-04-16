РНБО розгляне питання щодо загрози безпеці держави через поширення онлайн-казино, - Зеленський
Готується до розгляду РНБО питання щодо загрози національній безпеці через поширення онлайн-казино.
Про це Володимир Зеленський розповів у щоденному зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Президент зазначив, що зараз на розгляд РНБО готується питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери.
"Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані", - підкреслив глава держави.
Також Зеленський згадав за автора петиції щодо обмеження онлайн-казино.
"Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко - воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув у бою. Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам’ятати, що Україна - це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною", - наголосив Володимир Зеленський.
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але якщо ******* дуже не хочетьсч втрачати щорічно по 4 ярда баксів, то що робити????
вірно!!!!!
як найдовше розглядати питання!!!1
продаж землі ніякий куй не розглядав!!1
референдуму не було ні по продажу, ні по ціні за 1 га.
сказав зе продавати по 700 за 1 га!!!!
трисек, розглянули та проголосували і куй на конституцію
а тут он яу складно...
офшори переповнені, крипта кується.
байден, де бомби?
Три роки взад вам всі говорили що легалізація ігрових автоматів обернеться катастрофою. І от пройшло три роки і ми вже потужно боремося з цієї катастрофою, але ніхто нівчом невінуват...
Это в нормальный странах промышленность развивается, в том числе и производство вооружений, а в Украине за 30 лет доигрались, теперь казино главней, но нет оружия, нет желания у большинства воевать
От чесно: вірю!
Вірю, що наш Боневтік Сонцеликий, такий, потужно тупнувши ніжкою, я-а-а-ак незламно звересне:
- Гєтьменцев! Ану, завязивай з казлінамі!
А Гєтьманцев, такий, відважно присівши і надзвичайно сміливо відступивши на три кроки назад на полузігнутих, твердо так пробурмоче:
- Так то ми іщо вчєра фсьо прікрилі, Владімір Санич!
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...Ну стара ж пісня "Пчіли проти мйоду"!
Ніт?
Дивні особи з ОПУ, гальмують упродовж 3 років,очевидне щодо цих гралень…
Співпадіння….
Бо ЗЄрмачня просто так ні з чим не бореться.
****, є чи було чи буде в світі хоч одне якесь сране казино, яке не маніпулює людьми ? !!!
Казино завжди і всюди маніпулює людьми. В цьому його суть. Маніпулює на жадібності, на азарті, на бажанні комусь сподобатись, на десятках страстей людини ...
Ну чому моєю країною керують дебіли ?
То може РНБО почне боротьбу з Г+Г та телебаченням в цілому...
це якби це чудо-юдо вийшло і сказало, шо позбавить пропаганду маніпулювати людьми.
тобто пропаганду залишить, а маніпулювати їй людьми заборонить.
Він не розумів раніше що українці будуть фінансувати кацапських власників ? Це попри смерті починаючи з 2014.
Ах да, він же війну в своїй голові закінчив.
Шо кажете, занесли? Тільки не до бюджету?
Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ!!! …. Прокурорських, буде цікавити багато речей щодо виконання посадовими особами Держав, його положень!!,???!….
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ21:48 - 16 квітня 2024109
Його звинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для армії
https://meta.ua/uk/news/incidents/150425-nabu-ogolosilo-v-rozshuk-kolishnogo-zastupnika-sekretarya-rnbo/
Реальні інвестиції у реальну економіку.