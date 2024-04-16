РНБО розгляне питання щодо загрози безпеці держави через поширення онлайн-казино, - Зеленський

Готується до розгляду РНБО питання щодо загрози національній безпеці через поширення онлайн-казино.

Про це Володимир Зеленський розповів у щоденному зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що зараз на розгляд РНБО готується питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери.

"Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані", - підкреслив глава держави.

Також Зеленський згадав за автора петиції щодо обмеження онлайн-казино.

"Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко - воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув у бою. Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам’ятати, що Україна - це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною", - наголосив Володимир Зеленський.

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