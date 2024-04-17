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Ряд аэропортов РФ не принимает рейсы из-за угрозы БПЛА, - росСМИ

рф,аерофлот

Аэропорты в четырех городах РФ не принимают и не выпускают рейсы, это связано с угрозой БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Набережных Челнов не принимают и не выпускают рейсы из-за угрозы атаки беспилотников.

Также аэропорт Шереметьево в Московской области не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА.

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Автор: 

аэропорт (1509) беспилотник (3523) россия (95339)


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Най до Джанкою усі кацапські борти летять, на військовий аеродром.
Там вже весна, тепло, сонце, море поруч, аеродром демілітарізовано та денацифіковано
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17.04.2024 10:46 Ответить
Дика кацапня все міряе на свій лад, і вони не розуміють, як це не прилітае по їхніх летовищах. Зате прилітае по військавих базах, як приклад - сьогодні в Джанкої.
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17.04.2024 10:48 Ответить
Бахнуло в Джанкої - всрались у мАцквє.
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17.04.2024 10:59 Ответить
Та вони все життя обісрані....
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17.04.2024 11:02 Ответить
Нехай терміново будують залізницю до Воркути та Магадану. Тоді рабсеяни без ніяких проблем зможуть поїхати на тамтешні курорти, розвивати внутрішній туризм. Шах і мат, знову Путлєр усіх переграє!
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17.04.2024 11:05 Ответить
 
 