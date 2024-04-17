Ряд аэропортов РФ не принимает рейсы из-за угрозы БПЛА, - росСМИ
Аэропорты в четырех городах РФ не принимают и не выпускают рейсы, это связано с угрозой БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Набережных Челнов не принимают и не выпускают рейсы из-за угрозы атаки беспилотников.
Также аэропорт Шереметьево в Московской области не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА.
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Там вже весна, тепло, сонце, море поруч, аеродром демілітарізовано та денацифіковано