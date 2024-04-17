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Низка аеропортів РФ не приймає рейси через загрозу БПЛА, - росЗМІ

рф,аерофлот

Аеропорт у чотирьох містах РФ не приймають та не випускають рейси, це пов’язано із загрозою БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Аеропорти Казані, Нижнього Новгорода та Набережних Челнів не приймають і не випускають рейси через загрозу атаки безпілотників.

Також аеропорт Шереметьєво у Московській області не приймає та не випускає рейси через загрозу БПЛА.

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Автор: 

аеропорт (1850) безпілотник (4083) росія (64895)


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Най до Джанкою усі кацапські борти летять, на військовий аеродром.
Там вже весна, тепло, сонце, море поруч, аеродром демілітарізовано та денацифіковано
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17.04.2024 10:46 Відповісти
Дика кацапня все міряе на свій лад, і вони не розуміють, як це не прилітае по їхніх летовищах. Зате прилітае по військавих базах, як приклад - сьогодні в Джанкої.
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17.04.2024 10:48 Відповісти
Бахнуло в Джанкої - всрались у мАцквє.
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17.04.2024 10:59 Відповісти
Та вони все життя обісрані....
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17.04.2024 11:02 Відповісти
Нехай терміново будують залізницю до Воркути та Магадану. Тоді рабсеяни без ніяких проблем зможуть поїхати на тамтешні курорти, розвивати внутрішній туризм. Шах і мат, знову Путлєр усіх переграє!
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17.04.2024 11:05 Відповісти
 
 