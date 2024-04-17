Низка аеропортів РФ не приймає рейси через загрозу БПЛА, - росЗМІ
Аеропорт у чотирьох містах РФ не приймають та не випускають рейси, це пов’язано із загрозою БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Аеропорти Казані, Нижнього Новгорода та Набережних Челнів не приймають і не випускають рейси через загрозу атаки безпілотників.
Також аеропорт Шереметьєво у Московській області не приймає та не випускає рейси через загрозу БПЛА.
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Там вже весна, тепло, сонце, море поруч, аеродром демілітарізовано та денацифіковано