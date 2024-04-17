Страны Запада недостаточно поддерживают Украину, это помогает Путину побеждать, - Politico
Похоже, ставка российского диктатора Владимира Путина на то, что он сможет "переждать" поддержку Украины Западом, может окупиться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
В материале подчеркивается, что для войны такого решающего значения масштаб действий западных лидеров по оказанию помощи Украине далеко не соответствует их возвышенной риторике:
"Это разочарование сделало украинцев всех рангов - от роющих окопы солдат до министров, управляющих страной, - уставшими и раздражительными. Без серьезных изменений в поставках современного западного оружия и средств Украина не сможет освободить территории, которые сейчас удерживают силы Путина. Это даст Путину возможность грызть раненую страну в последующие месяцы или годы. Даже если Россия не сможет прикончить Украину, частичная победа оставит надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО в подвешенном состоянии", - говорится в материале.
Но отмечается, что последствия такого результата будут серьезными для мира. Путин, вдохновленный обнажением слабостей Запада, может активизировать свои более широкие имперские амбиции за рубежом – под угрозой Литва, Латвия и Эстония.
Сейчас Украина больше нуждается в артиллерийских снарядах, а также, по меньшей мере, в двух десятках систем ПВО Patriot для защиты войск на передовой и защиты городов, в том числе, Харькова.
Politico пишет, что "украинские военные готовятся к новым потерям в ближайшие месяцы". Несколько высокопоставленных офицеров на условиях анонимности сказали изданию, что "линия фронта может упасть этим летом, когда Россия, имеющая большую численность и готовность принять огромные потери, начнет ожидаемое наступление".
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В топ тему вкидувати явну очевидність
А де ж скандал?
Потрібна авіація у кількості не менше 50 літаків, та ракети середньої дальності щоб вибивати ППО, склади та оборонку на території Раші... а захід поки що не готовий йти на такі маштабні поставки тому що боїться ескалації у разі ударів по раші...
Нам ще не всю зброю передали що мала бути до контрнаступу... про це пишуть навіть на заході
А у цієї причини є конкретне ім'я та прізвище та/або список імен та прізвищ "ефективних менеджерів".
стадо перестало задавати тупі питання про корупцію... весь інфопростір зайнятий війною...
а те що гинуть орки з депресивних регіонів та зеки... їм і на руку тому що проблем менше...
почалися будівництва...
І тут їм трапилась погана Україна з поганим народом
https://www.facebook.com/alakbar.mammadov.1/videos/1121591572491069/
https://site.ua/arkadiy.babchenko/pocemu-truslivaya-amerika-ne-zashhishhaet-ukrainu-i0ov41g Почему трусливая Америка не защищает Украину
Меня за эти десять лет уже практически невозможно чем-нибудь ******, но в последнее время это получается со стабильной постоянностью. Два дня подряд читаю в украинском сегменте соцсетей просто самую натуральную антиамериканскую истерику. А, пиндосы все-таки могут закрыть небо Израиля, а наше, значит не могут??
Скрин - просто один из типичных постов.
118 тысяч просмотров.
Таких - вся лента.
С горечью приходится констатировать, что подавляющее большинство украинцев совершенно не способны брать на себя ответственность. Совершенно не способны провести цепочку от причины к следствию. от действия к результатам.
Следовательно, совершенно не способны извлекать уроки из своих ошибок. Из своего прошлого.
А, значит, хоровод по граблям будет вечным.
Просто парад инфантилизма.
Американцы отобрали у нас ядерное оружие. Серьезно? Украина - это детский сад такой, штаны на лямках? Пришли взрослые мальчишки и насильно отняли? Прям вот злой Бил Клинтон с оскалом капитализма вцепился и вырвал с сердцем ядерную бомбу? А бедные превоклашки детского сада, сопротивлялись-сопротивлялись, да проклятый дядька их обманул?
Или, может, ровно наоборот?
Может, вместо того, чтобы выбрать государственника, патриота, Украина выбрала красного директора, который, четко понимая, что весь этот плутониевый склад ему нафиг не нужен - его необходимо где-то хранить, строить базы, утилизировать, обновлять, охранять, а все это стоит капец сколько, а денег нет вообще, а вероятность второго Чернобыля возрастает геометрически с каждым годом просрочки обслуживания, а сроки его годности все равно истекают - с радостью обменял его на валютные транши и необострение вопроса Крыма и со спокойным сердцем забыл об этом?
Кто виноват? Цивилизация, ясен пень.
В Эстонии не было пусковых установок. Но были склады хранения. И почти наверняка были боеголовки. А еще - внимание - был завод по добыче урановой руды. После СССР Эстония точно так же осталась с голой жопой в плане вооружений - еще и сами взрывали береговые батареи, чтоб духу от СССР не осталось, гигантские воронки и куски бетона размером с гору до сих пор валяются по всему побережью - и нулевой экономикой.
Через одиннадцать (!) лет Эстония начинает вступление в НАТО.
Через 13 - полноправный член.
Украинцы тридцать лет плясали под Киркорова, гордились плясуном на корпоративах Газпрома Жванецким, через восемь лет войны очереди на концерты Любочки Успенской в Днепре два раза оборачивались вокруг района, в Киеве в 2020 выступал Артур, *****, Пирожков, вместо обнявшись ржали над Термосом и эбонитовыми палочками, заглядывали в глаза, через тридцать лет вспомнили про ядерное оружие - кто виноват?
Правильно. Цивилизация.
Но. Даже если и представить. Если бы у Украины было бы ядерное оружие тридцатилетней давности.
То что?
То половина его уже была бы непригодна к использованию, а половина распродана. Как распроданы горы всего остального ржавого наследия совка.
У вас был Тяжелый Авианесущий Крейсер «Рига» - второй из серии «Адмирала Кузнецова» оставшийся на верфи в Николаеве.
Авианосец, *****!!! У Украины в Черном море был свой авианосец!!
Не скажете, где он сейчас?
Напомнить?
А он сейчас в Китае. Называется «Ляонин». Достроен, доведен до ума - отлично, кстати, плавает - и готовится к оккупации Тайваня.
Тоже американцы заставили продать?
Кто виноват?
Да цивилизация, без вопросов.
Обязательства странами гарантами выполнены. Даже перевыполнены - в случае обычной конвенционной войны они не обязаны даже этого. Даже проявлять озабоченность не обязаны.
Кто заставлял эту филькину грамоту подписывать?
Цивилизация, конечно.
Цивилизация в 2019 вам говорила - что вы, *****, делаете? Зачем сворачиваете ВСЮ ракетную программу, зачем ******** «Нептун», «Гром», «Ольху», зачем остановили вообще все военные разработки, зачем у вас генералы сидят по тюрьмам, зачем накрыли тазиком «Стугну», зачем прекратили «Богдану», зачем то, зачем сё, зачем, зачем, зачем???
Ну, как зачем. Если мы выделим деньги на армию, нам не на что будет строить дороги.
Кто виноват?
Ну, вы догадались.
Цивилизация ЗА ПОЛГОДА ***** ДО ВОЙНЫ вам говорила - будет вторжение. Вооружайтесь. Вот разведданные. Давайте создадим совместный план. Давайте мы вам дадим оружие. Давайте подумаем над обороной.
И, оказывается, бедные несчастные украинцы, у которых злой Клинтон отобрал ядерную бомбу - могут преспокойно послать этих пиндосов *****!
Запросто могут, если захотят!
И готовится к шашлыкам.
И не просто послать ***** - завести дело на сына Президента США!
Вот это твердость.
Оказывается, можно полгода сопротивляться этим чертовым пиндосам, которые буквально насильно втюхивали нам «Джавелины» со «Стингерами» - и полгода все втюхать никак не могли, первую партию за считаные дни до вторжения удалось всучить - но, *****, бомбу отобрали.
Отобрать смогли, а вот обратно всучить - ну никак!
Цивилизация ***** виновата!
Цивилизация виновата в том, что Пашинский с Гаем и Чреновол в последние мгновения вывозили «Стугны» уже под огнем - которые шли как раз этим аллахитам суннитам шиитам и были уже переведены на арабский.
Цивилизация виновата в том, что свернуты все направления интеграции, что ни одного договора, ни одного союза. Что Польша, которая тридцать лет встраивалась в НАТО и ЕС, теперь, оказывается, виновата в том, что не хочет воевать с ядерным монстром и сбивать его ракеты из-за страны, которая последние пять лет просто агроменный *** забивала сама же на саму же себя.
А давайте намотаем флаг Польши на швабру как тряпку и помоем им пол в сортире.
Тут-то Цивилизация нам и поможет.
Израиль создал «Железный купол», «Арроу», «Пращу Давида», закупил новейшие истребители, создал производство реактивных двигателей, построил систему международного оборонного союзничества, выполнил девяносто процентов работы: союзники лишь прикрыли его от хуситов в шлепанцах - как эту новость читает украинец?
Аааа, Израилоь такие же ********* как и мы, выбрали игрока **** по роялю, ******** ВСЮ оборонную программу, послали ***** разведанные союзников, строили дороги вместо армии - почему вы им помогаете, а нам нет?
А никак иначе эта истерика не читается.
Президента Украины как зовут - Джо Байден? Беньямин Нетаньяху? Или Владимир Зеленский? Вы кому должны претензии предъявлять, что у Филиппин есть договор с США о военной помощи, а у Украины - на второй год крупнейшей войны в Европе, просто со всеми козырями на руках - до сих пор нет?
Вы кому должны претензии предъявлять, что у вас президент играет хером на рояле и шутит про эбонитовые палочки, а парламент состоит из тамадов и свадебных фотографов и не может собраться на сессию, чтобы даже принять закон о мобилизации во время войны?
Ну, цивилизации, ясень ***.
Оказывается, если международных обязательств не существует в природе - их никто не торопится выполнять.
Вот же ж неожиданность-то какая.
Кто бы мог подумать.
Ляхи, пиндосы, ссыкливая америка, трусливый запад… Вся лента в этих эпитетах. И если вы думаете, что это пишут тролли фсбшные - смею вас разочаровать. Живые люди. Лидеры мнений. С тысячами подписчиков.
И если вы думаете, что сейчас - вот просто потирая руки от восторга! - это не читают всевозможные доброжелатели - я даже молчу про ИПСО - и не будут переводить это на английский, польский и какие угодно еще языки, и раскидывать все это по группам - я вас тоже сильно разочарую.
Читают. Переводят. Раскидывают.
Вот прям сейчас.
Сто лет назад, казалось, уже был урок. Такой, что в жизнь не забыть. Сожрали с говном гетьмана, разосрались вдребезги, построили гуляй-поле вместо государственности, Антанта почему нам не помогаешь, в итоге оркостан за два года создал гигантскую машину репрессий и подавления, мобилизовал три миллиона штыков и утопил Украину в крови.
Два года назад был новый факультатив. Который только чудом, только из-за тупости захватчиков, не закончился новой катастрофой.
Открываем твиттер - и с ужасом понимаем, что никто в классе уроков так и не выучил. Вечно должен кто-то придти и все за нас сделать. Вечно кто-то придет порядок наведет. Бандера, Савченко, парни с фронта, Зеленский, четыре тысячи долларов учителям, Трамп.
Теперь вот некая Цивилизация должна за украинцев из Украины сделать Украину.
Ну, что сказать.
Значит, через сто лет еще раз попробуем.
Будет пересдача.
https://site.ua/arkadiy.babchenko/pocemu-truslivaya-amerika-ne-zashhishhaet-ukrainu-i0ov41g
Керував тим всім Абромавичус і він призначив собі в заступники людей які працювали в різних західних компаніях