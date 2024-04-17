Страны Запада недостаточно поддерживают Украину, это помогает Путину побеждать, - Politico

Похоже, ставка российского диктатора Владимира Путина на то, что он сможет "переждать" поддержку Украины Западом, может окупиться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

В материале подчеркивается, что для войны такого решающего значения масштаб действий западных лидеров по оказанию помощи Украине далеко не соответствует их возвышенной риторике:

"Это разочарование сделало украинцев всех рангов - от роющих окопы солдат до министров, управляющих страной, - уставшими и раздражительными. Без серьезных изменений в поставках современного западного оружия и средств Украина не сможет освободить территории, которые сейчас удерживают силы Путина. Это даст Путину возможность грызть раненую страну в последующие месяцы или годы. Даже если Россия не сможет прикончить Украину, частичная победа оставит надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО в подвешенном состоянии", - говорится в материале.

Но отмечается, что последствия такого результата будут серьезными для мира. Путин, вдохновленный обнажением слабостей Запада, может активизировать свои более широкие имперские амбиции за рубежом – под угрозой Литва, Латвия и Эстония.

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Сейчас Украина больше нуждается в артиллерийских снарядах, а также, по меньшей мере, в двух десятках систем ПВО Patriot для защиты войск на передовой и защиты городов, в том числе, Харькова.

Politico пишет, что "украинские военные готовятся к новым потерям в ближайшие месяцы". Несколько высокопоставленных офицеров на условиях анонимности сказали изданию, что "линия фронта может упасть этим летом, когда Россия, имеющая большую численность и готовность принять огромные потери, начнет ожидаемое наступление".