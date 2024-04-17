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Новини Війна
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Країни Заходу недостатньо підтримують Україну, це допомагає Путіну перемагати, - Politico

зсу

Схоже, що ставка російського диктатора Володимира Путіна на те, що він зможе "перечекати" підтримку України Заходом, може окупитися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

У матеріалі наголошується, що для війни такого вирішального значення масштаб дій західних лідерів щодо надання допомоги Україні далеко не відповідає їхній піднесеній риториці:

"Це розчарування зробило українців усіх рангів - від солдатів, що риють окопи, до міністрів, які керують країною, - втомленими й дратівливими. Без серйозних змін у постачанні сучасної західної зброї та коштів Україна не зможе звільнити території, які зараз утримують сили Путіна. Це дасть Путіну можливість гризти поранену країну в наступні місяці або роки. Навіть якщо Росія не зможе прикінчити Україну, часткова перемога залишить надії Києва на вступ до ЄС та НАТО у підвішеному стані", - йдеться в матеріалі.

Та зазначається, що наслідки такого результату будуть серйозними для світу. Путін, натхненний викриттям слабкостей Заходу, може активізувати свої ширші імперські амбіції за кордоном – під загрозою Литва, Латвія та Естонія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступні кілька місяців стануть для України важкими через гостру нестачу боєприпасів, прогалини в ППО, - Bloomberg

Зараз Україна найбільше потребує артилерійських снарядів,  а також щонайменше двох  десятків систем ППО Patriot для захисту військ на передовій та захисту міст, у тому числі Харкова. 

Politico пише, що "українські військові готуються до нових втрат найближчими місяцями". Декілька високопоставлених офіцерів на умовах анонімності сказали виданню, що "лінія фронту може впасти цього літа, коли Росія, яка має більшу чисельність і готовність прийняти величезні втрати, почне очікуваний наступ".

Автор: 

путін (23746) росія (64895)


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Топ коментарі
+6
Это "потужная" дипломатическая победа "величайшего лидера современности"? Или "потужно-незламная"? Что там Ермак разошлет в методичке своим позитивным блогерам Подоляка?
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17.04.2024 12:36
+3
Це називається --- пасивна допомога Кремлю
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17.04.2024 12:38
+3
У цього явища є абсолютно конкретна причина.
А у цієї причини є конкретне ім'я та прізвище та/або список імен та прізвищ "ефективних менеджерів".
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17.04.2024 12:39
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Усьо - видохлося потлітико - політіко уже не то...
В топ тему вкидувати явну очевидність
А де ж скандал?
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17.04.2024 12:35 Відповісти
Это "потужная" дипломатическая победа "величайшего лидера современности"? Или "потужно-незламная"? Что там Ермак разошлет в методичке своим позитивным блогерам Подоляка?
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17.04.2024 12:36 Відповісти
А он нижче вже є версія ЗЄрмачні - Захід нас зрадив і треба миритися на умовах РФ та Китаю.
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17.04.2024 12:42 Відповісти
Так это мы слышим все время правления Зели. С самого первого дня.

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17.04.2024 12:44 Відповісти
Не пойняв. А в Конституції написано навпаки. Вони там всі-всі пришелепкуваті?
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17.04.2024 13:14 Відповісти
Зеленым срать на Конституцию. Они вспоминают про неё только когда это им выгодно.
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17.04.2024 14:33 Відповісти
останній абзац особливо 'надихає'
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17.04.2024 12:36 Відповісти
до речі, хто там проти мирної ініціативи китайців за таких обставин, коли по суті США і ЄС доводять своє небажання нам допомогти день у день?
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17.04.2024 12:39 Відповісти
А кто сказал что это именно они не хотят? Они требуют и требовали навести порядок для продолжения поддержки. Еще раз - навести порядок и перестать быковать. Были и заявления лидеров G7 и письмо с перечнем конкретных требований и сроками от США. Все вопросы к Зеле и его холуям, почему они делают вопреки, как назло.

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17.04.2024 12:50 Відповісти
я читаю західні видання і там кругом одне і те ж, що США не хоче екскалації, не хоче війни з росією, та самі лідери НАТО без кінця про це плетуть, головне, щоб конфлікт не вийшов за межі України. Вони постійно стурбовані червоними лініями, які бояться переступити, зате у путіна ніяких ліній нема. Хай у сраку засунуть свою гаагу, хто туди путіна і його шайку запре з їх ядерним арсеналом? на кого це розраховано? Ніхто на Заході особливо не проти, що Україна стала полем бою на роки, головне, щоб не вийшло за межі. Захід спокійно колись жив без держави Україна і далі будуть жити, політики швидко зміняться, прийдуть інші і всі пафосні слова будуть забуті, як і гасла про 'всесвітнє роззброєння і мир' під які ми віддали всю ядерну зброю і не тільки.
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17.04.2024 13:18 Відповісти
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17.04.2024 14:26 Відповісти
Тогда почему наша власть делает все именно так, чтобы уменьшалась помощь Запада? Чтобы что?
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17.04.2024 14:35 Відповісти
Нічого це ***** не допомагає, Україна вже перемогла у цій війні, їй тільки потрібно більше зброї щоб швидше вибити кацапів та вийти на кордони 1991 року.
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17.04.2024 12:36 Відповісти
нажаль більше потрібно щоб з Польщі повернулись такі патріоти і пішли накінець у військо виходити на кордони 91 року при такій кількостів авіабомб які скидають зараз орки та перевазі у артилері і дронах... подивіть на відео з Часів Яру а потім пишіть про можливість якогось наступу...

Потрібна авіація у кількості не менше 50 літаків, та ракети середньої дальності щоб вибивати ППО, склади та оборонку на території Раші... а захід поки що не готовий йти на такі маштабні поставки тому що боїться ескалації у разі ударів по раші...

Нам ще не всю зброю передали що мала бути до контрнаступу... про це пишуть навіть на заході
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17.04.2024 12:46 Відповісти
Це троль, або, що малоймовірно, дебіл
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17.04.2024 13:17 Відповісти
Це називається --- пасивна допомога Кремлю
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17.04.2024 12:38 Відповісти
У цього явища є абсолютно конкретна причина.
А у цієї причини є конкретне ім'я та прізвище та/або список імен та прізвищ "ефективних менеджерів".
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17.04.2024 12:39 Відповісти
Зараз допомога - аби ми тільки не впали з ніг
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17.04.2024 12:41 Відповісти
Саме так. Бо натякають вже третій рік, що треба міняти владу.
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17.04.2024 12:44 Відповісти
Було ж збіговисько всіх партіи - рішили шо під час віини вибори неможливі
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17.04.2024 13:09 Відповісти
Такі значить "партії".
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17.04.2024 13:19 Відповісти
Навіщо такі заброси інформативного сміття тут? Де вони перемагають? Оті декілька сотні метрів за місяці ніяк не можна називати успіхом а тим паче перемогами. ЗСУ тримаються і тримають фронт, на відміну укрсмі. Почитаєш і думаєш,що орки явно уже десь під Львовом. Будьте ласкаві від публікації такого типу фейків, поважайте захисників України
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17.04.2024 12:42 Відповісти
мятеж Пригожина показал -на сколько шаткая политическая система на россии и держится буквально на понтах и угрозах одного старого маразматика - но у этого деда самое большое количество в мире -ядерного оружия и он уже им угрожал - и Запад больше всего боится падения режима путина и начала полного бардака в Мордоре - пригоженские зеки -кто не в курсе -захватили ядерную базу в Воронеже и там стояли пока им не приказал убраться повар
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17.04.2024 12:45 Відповісти
Ну і.... пуйло здохне від раку?
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17.04.2024 12:46 Відповісти
за пуйлом стоит патрушев - такой же шизофреник и возродитель ссср
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17.04.2024 12:48 Відповісти
там 80% таких...
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17.04.2024 12:52 Відповісти
Прихожин не пішов на Москву тому що його ніхто не підтримав на раші, орківській еліті війна вигідна, через диряві санкції ...їх статки ростуть....

стадо перестало задавати тупі питання про корупцію... весь інфопростір зайнятий війною...

а те що гинуть орки з депресивних регіонів та зеки... їм і на руку тому що проблем менше...
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17.04.2024 12:49 Відповісти
у депресивних регіонах з'явилися гроші
почалися будівництва...
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17.04.2024 12:53 Відповісти
Запад уже понял -что для рашки Украина огромная кость - которую еще надо постараться заглотить и потом еще годами переваривать - а потом может и опять дружба -мир -балалайка -дешевая нефть -газ и ворованные российские деньги -которые потекут рекой на этот же Запад
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17.04.2024 13:04 Відповісти
Вони могли стояти поряд, але захопити її щоб контролювати ЯЗ аж ніяк.
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17.04.2024 13:20 Відповісти
Ну всі лідери бачать як іде бусифікація .що люди не дуже хочуть помирати за владу злодіїв і мародерів..тому і не хочуть допомагати цьому гаркавому пінгвіну
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17.04.2024 12:45 Відповісти
Всю історію США фінансували тільки демократичні країни (владу без мародерів і злодіїв), де 90% населення біжить з лопатами на фронт (бо інші 10% вже там) .

І тут їм трапилась погана Україна з поганим народом
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17.04.2024 13:00 Відповісти
Вже тривалий час у Словачинні знаходяться так необхідні ЗСУ снаряди 155 калібру виготовлені приватними компаніями - кровавий режим зеленского не робить жодной спроби вивести ті снаряда в Україну та дати змогу ЗСУ наваляти рашистам - а, так такі так - допомога невідомо яка. Тай Україна зеленского не дала жодної копійки на оту ініціативу Чехії на закупівлю снарядів - чому б це, до чого?
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17.04.2024 12:48 Відповісти
Тому що свя влада ненавидить і боїться українців..тому хоче знищити залякати
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17.04.2024 12:52 Відповісти
"Победа" Ху#ла. Их морская пехота "форсирует Днепр". Смотреть всем !!!
https://www.facebook.com/alakbar.mammadov.1/videos/1121591572491069/
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17.04.2024 12:54 Відповісти
А.Бабченко
https://site.ua/arkadiy.babchenko/pocemu-truslivaya-amerika-ne-zashhishhaet-ukrainu-i0ov41g Почему трусливая Америка не защищает Украину


Меня за эти десять лет уже практически невозможно чем-нибудь ******, но в последнее время это получается со стабильной постоянностью. Два дня подряд читаю в украинском сегменте соцсетей просто самую натуральную антиамериканскую истерику. А, пиндосы все-таки могут закрыть небо Израиля, а наше, значит не могут??
Скрин - просто один из типичных постов.
118 тысяч просмотров.
Таких - вся лента.

С горечью приходится констатировать, что подавляющее большинство украинцев совершенно не способны брать на себя ответственность. Совершенно не способны провести цепочку от причины к следствию. от действия к результатам.
Следовательно, совершенно не способны извлекать уроки из своих ошибок. Из своего прошлого.
А, значит, хоровод по граблям будет вечным.
Просто парад инфантилизма.

Американцы отобрали у нас ядерное оружие. Серьезно? Украина - это детский сад такой, штаны на лямках? Пришли взрослые мальчишки и насильно отняли? Прям вот злой Бил Клинтон с оскалом капитализма вцепился и вырвал с сердцем ядерную бомбу? А бедные превоклашки детского сада, сопротивлялись-сопротивлялись, да проклятый дядька их обманул?
Или, может, ровно наоборот?

Может, вместо того, чтобы выбрать государственника, патриота, Украина выбрала красного директора, который, четко понимая, что весь этот плутониевый склад ему нафиг не нужен - его необходимо где-то хранить, строить базы, утилизировать, обновлять, охранять, а все это стоит капец сколько, а денег нет вообще, а вероятность второго Чернобыля возрастает геометрически с каждым годом просрочки обслуживания, а сроки его годности все равно истекают - с радостью обменял его на валютные транши и необострение вопроса Крыма и со спокойным сердцем забыл об этом?
Кто виноват? Цивилизация, ясен пень.

В Эстонии не было пусковых установок. Но были склады хранения. И почти наверняка были боеголовки. А еще - внимание - был завод по добыче урановой руды. После СССР Эстония точно так же осталась с голой жопой в плане вооружений - еще и сами взрывали береговые батареи, чтоб духу от СССР не осталось, гигантские воронки и куски бетона размером с гору до сих пор валяются по всему побережью - и нулевой экономикой.
Через одиннадцать (!) лет Эстония начинает вступление в НАТО.
Через 13 - полноправный член.

Украинцы тридцать лет плясали под Киркорова, гордились плясуном на корпоративах Газпрома Жванецким, через восемь лет войны очереди на концерты Любочки Успенской в Днепре два раза оборачивались вокруг района, в Киеве в 2020 выступал Артур, *****, Пирожков, вместо обнявшись ржали над Термосом и эбонитовыми палочками, заглядывали в глаза, через тридцать лет вспомнили про ядерное оружие - кто виноват?
Правильно. Цивилизация.

Но. Даже если и представить. Если бы у Украины было бы ядерное оружие тридцатилетней давности.
То что?

То половина его уже была бы непригодна к использованию, а половина распродана. Как распроданы горы всего остального ржавого наследия совка.
У вас был Тяжелый Авианесущий Крейсер «Рига» - второй из серии «Адмирала Кузнецова» оставшийся на верфи в Николаеве.
Авианосец, *****!!! У Украины в Черном море был свой авианосец!!
Не скажете, где он сейчас?
Напомнить?

А он сейчас в Китае. Называется «Ляонин». Достроен, доведен до ума - отлично, кстати, плавает - и готовится к оккупации Тайваня.
Тоже американцы заставили продать?
Кто виноват?

Да цивилизация, без вопросов.
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17.04.2024 13:07 Відповісти
Будапештский ме-ме-мора… Будапештский меморандум подписан через год после передачи ЯО на утилизацию. В нем страны гаранты обязуются «добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН» в случае ЯДЕРНОГО нападения на Украину.
Обязательства странами гарантами выполнены. Даже перевыполнены - в случае обычной конвенционной войны они не обязаны даже этого. Даже проявлять озабоченность не обязаны.
Кто заставлял эту филькину грамоту подписывать?
Цивилизация, конечно.

Цивилизация в 2019 вам говорила - что вы, *****, делаете? Зачем сворачиваете ВСЮ ракетную программу, зачем ******** «Нептун», «Гром», «Ольху», зачем остановили вообще все военные разработки, зачем у вас генералы сидят по тюрьмам, зачем накрыли тазиком «Стугну», зачем прекратили «Богдану», зачем то, зачем сё, зачем, зачем, зачем???
Ну, как зачем. Если мы выделим деньги на армию, нам не на что будет строить дороги.
Кто виноват?
Ну, вы догадались.

Цивилизация ЗА ПОЛГОДА ***** ДО ВОЙНЫ вам говорила - будет вторжение. Вооружайтесь. Вот разведданные. Давайте создадим совместный план. Давайте мы вам дадим оружие. Давайте подумаем над обороной.
И, оказывается, бедные несчастные украинцы, у которых злой Клинтон отобрал ядерную бомбу - могут преспокойно послать этих пиндосов *****!
Запросто могут, если захотят!
И готовится к шашлыкам.

И не просто послать ***** - завести дело на сына Президента США!
Вот это твердость.

Оказывается, можно полгода сопротивляться этим чертовым пиндосам, которые буквально насильно втюхивали нам «Джавелины» со «Стингерами» - и полгода все втюхать никак не могли, первую партию за считаные дни до вторжения удалось всучить - но, *****, бомбу отобрали.
Отобрать смогли, а вот обратно всучить - ну никак!
Цивилизация ***** виновата!

Цивилизация виновата в том, что Пашинский с Гаем и Чреновол в последние мгновения вывозили «Стугны» уже под огнем - которые шли как раз этим аллахитам суннитам шиитам и были уже переведены на арабский.

Цивилизация виновата в том, что свернуты все направления интеграции, что ни одного договора, ни одного союза. Что Польша, которая тридцать лет встраивалась в НАТО и ЕС, теперь, оказывается, виновата в том, что не хочет воевать с ядерным монстром и сбивать его ракеты из-за страны, которая последние пять лет просто агроменный *** забивала сама же на саму же себя.
А давайте намотаем флаг Польши на швабру как тряпку и помоем им пол в сортире.
Тут-то Цивилизация нам и поможет.

Израиль создал «Железный купол», «Арроу», «Пращу Давида», закупил новейшие истребители, создал производство реактивных двигателей, построил систему международного оборонного союзничества, выполнил девяносто процентов работы: союзники лишь прикрыли его от хуситов в шлепанцах - как эту новость читает украинец?
Аааа, Израилоь такие же ********* как и мы, выбрали игрока **** по роялю, ******** ВСЮ оборонную программу, послали ***** разведанные союзников, строили дороги вместо армии - почему вы им помогаете, а нам нет?
А никак иначе эта истерика не читается.

Президента Украины как зовут - Джо Байден? Беньямин Нетаньяху? Или Владимир Зеленский? Вы кому должны претензии предъявлять, что у Филиппин есть договор с США о военной помощи, а у Украины - на второй год крупнейшей войны в Европе, просто со всеми козырями на руках - до сих пор нет?
Вы кому должны претензии предъявлять, что у вас президент играет хером на рояле и шутит про эбонитовые палочки, а парламент состоит из тамадов и свадебных фотографов и не может собраться на сессию, чтобы даже принять закон о мобилизации во время войны?
Ну, цивилизации, ясень ***.

Оказывается, если международных обязательств не существует в природе - их никто не торопится выполнять.
Вот же ж неожиданность-то какая.
Кто бы мог подумать.

Ляхи, пиндосы, ссыкливая америка, трусливый запад… Вся лента в этих эпитетах. И если вы думаете, что это пишут тролли фсбшные - смею вас разочаровать. Живые люди. Лидеры мнений. С тысячами подписчиков.

И если вы думаете, что сейчас - вот просто потирая руки от восторга! - это не читают всевозможные доброжелатели - я даже молчу про ИПСО - и не будут переводить это на английский, польский и какие угодно еще языки, и раскидывать все это по группам - я вас тоже сильно разочарую.
Читают. Переводят. Раскидывают.
Вот прям сейчас.

Сто лет назад, казалось, уже был урок. Такой, что в жизнь не забыть. Сожрали с говном гетьмана, разосрались вдребезги, построили гуляй-поле вместо государственности, Антанта почему нам не помогаешь, в итоге оркостан за два года создал гигантскую машину репрессий и подавления, мобилизовал три миллиона штыков и утопил Украину в крови.

Два года назад был новый факультатив. Который только чудом, только из-за тупости захватчиков, не закончился новой катастрофой.

Открываем твиттер - и с ужасом понимаем, что никто в классе уроков так и не выучил. Вечно должен кто-то придти и все за нас сделать. Вечно кто-то придет порядок наведет. Бандера, Савченко, парни с фронта, Зеленский, четыре тысячи долларов учителям, Трамп.
Теперь вот некая Цивилизация должна за украинцев из Украины сделать Украину.
Ну, что сказать.

Значит, через сто лет еще раз попробуем.
Будет пересдача.

https://site.ua/arkadiy.babchenko/pocemu-truslivaya-amerika-ne-zashhishhaet-ukrainu-i0ov41g
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17.04.2024 13:09 Відповісти
Ну щодо оборомпрому то зайдіть до такого адвоката в Кравець в телеграм і там прих...їте як так звані посли G7 тиснули на Україну щоб ми реструктиризували оборомпром в 19-20 роках, позакривали частину підприємств щоб зменшити видатки з бюджету а частину виставити на продаж...

Керував тим всім Абромавичус і він призначив собі в заступники людей які працювали в різних західних компаніях
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17.04.2024 13:40 Відповісти
Занепокоєна Європа дочекається того дня, коли наші онуки, яких кацапи в результаті окупації України мобілізують до оркоармії, підуть убивати їхніх онуків. Це буде їхня розплата за сцикливість батьків.
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17.04.2024 13:08 Відповісти
 
 