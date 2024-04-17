Країни Заходу недостатньо підтримують Україну, це допомагає Путіну перемагати, - Politico

Схоже, що ставка російського диктатора Володимира Путіна на те, що він зможе "перечекати" підтримку України Заходом, може окупитися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

У матеріалі наголошується, що для війни такого вирішального значення масштаб дій західних лідерів щодо надання допомоги Україні далеко не відповідає їхній піднесеній риториці:

"Це розчарування зробило українців усіх рангів - від солдатів, що риють окопи, до міністрів, які керують країною, - втомленими й дратівливими. Без серйозних змін у постачанні сучасної західної зброї та коштів Україна не зможе звільнити території, які зараз утримують сили Путіна. Це дасть Путіну можливість гризти поранену країну в наступні місяці або роки. Навіть якщо Росія не зможе прикінчити Україну, часткова перемога залишить надії Києва на вступ до ЄС та НАТО у підвішеному стані", - йдеться в матеріалі.

Та зазначається, що наслідки такого результату будуть серйозними для світу. Путін, натхненний викриттям слабкостей Заходу, може активізувати свої ширші імперські амбіції за кордоном – під загрозою Литва, Латвія та Естонія.

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Зараз Україна найбільше потребує артилерійських снарядів, а також щонайменше двох десятків систем ППО Patriot для захисту військ на передовій та захисту міст, у тому числі Харкова.

Politico пише, що "українські військові готуються до нових втрат найближчими місяцями". Декілька високопоставлених офіцерів на умовах анонімності сказали виданню, що "лінія фронту може впасти цього літа, коли Росія, яка має більшу чисельність і готовність прийняти величезні втрати, почне очікуваний наступ".